Caitlin Clark de l’Iowa blessée lors de l’assaut du tribunal de l’État de l’Ohio après le bouleversement de dimanche

Comme des centaines de état de l’Ohio les étudiants sont descendus sur le terrain de basket de Buckeye après la victoire contre le n°2 Iowaun fan est entré en collision avec la superstar Hawkeye Caitlin Clarkl’envoyant directement au sol.

Clark a accroché 45 points dans le thriller de la prolongation alors que l’Iowa a échoué de peu sur la route contre l’Ohio State, 18e. Mais en sortant, elle a été heurtée par un fan et a semblé blessée après être tombée.

Voici une vidéo de la collision :

Une foule s’est immédiatement rassemblée autour de Caitlin Clark après sa chute. Mais finalement, elle a quitté le terrain et est entrée dans le tunnel. Un journaliste de l’État de l’Ohio, Patrick Murphy, a tweeté que Clark semblait souffrir alors qu’elle revenait :

« Quelque chose s’est produit avec Caitlin Clark à la fin du match et elle a dû être aidée en dehors du terrain. Il semblait souffrir beaucoup/détresse.

Voici ce message et sa photo de Clark faisant sa sortie avec l’aide de ses coéquipiers :

Quelque chose s’est produit avec Caitlin Clark à la fin du match et elle a dû être aidée hors du terrain. Il semblait souffrir beaucoup/détresse. pic.twitter.com/Te3feQh7QA -Patrick Murphy (@_Pat_Murphy) 21 janvier 2024

Clark dit qu’elle n’a PAS été blessée après le match

Dans le conférence de presse d’après-match Après la défaite des Hawkeyes en prolongation, Clark avait ce qui suit à partager sur la collision qui a pris d’assaut le terrain :

«C’était un peu effrayant – cela aurait pu me causer une blessure assez grave et (cela) m’a coupé le souffle. Mais heureusement, mes coéquipiers sont venus me chercher et m’ont fait sortir du terrain. Et l’AD (de l’Ohio State) est déjà venu et s’est excusé auprès de moi, donc j’apprécie vraiment cela.

Elle a poursuivi en expliquant que les protocoles auraient pu être mieux appliqués, mais elle comprend que le risque d’une prise d’assaut sur le terrain vient du fait de jouer à un jeu aussi médiatisé.

« Vous savez, c’est ce qui vient avec le territoire. Je veux dire, je suis sûr qu’ils ont fait de leur mieux pour faire tout ce qu’ils pouvaient. Évidemment, cela n’a pas fonctionné et c’est décevant, mais vous savez, concentrez-vous maintenant sur le jeu et, vous savez, sur les moyens de nous améliorer.

Selon Le journaliste de l’État de l’Ohio, Patrick Murphy, Clark a même déclaré qu’elle comprenait la prise d’assaut du tribunal après la victoire bouleversée des Buckeyes.

«Caitlin Clark a dit qu’il y avait une super ambiance au Schott. Elle a dit que c’était tout à fait normal que les fans de l’Ohio State aient pris d’assaut le terrain, mais elle a été aveuglée par un fan”, a écrit Murphy dans un tweet. “Elle a dit qu’elle allait bien et le directeur sportif Gene Smith est déjà venu lui présenter ses excuses.”

Murphy également détaillé les nouvelles suivantes issues de la conférence de presse de l’Ohio State :

« L’entraîneur-chef de l’Ohio State, Kevin McGuff, a commencé sa conférence de presse en s’excusant auprès de Caitlin Clark pour ce qui s’est passé après le match. Il a dit qu’ils avaient mis en place des services de sécurité, mais que certains fans les ont devancés sur le terrain. Il espère que Clark va bien et que cela n’aura pas d’impact sur elle pour le reste de l’année.