Caitlin Clark, de Fever, déclare que le coup dans l’œil n’était pas intentionnel et qu’il « fait du bien »

UNCASVILLE, Connecticut – La garde des Indiana Fever, Caitlin Clark, a déclaré mardi que son œil droit se sentait bien et a rejeté toute suggestion selon laquelle elle aurait été intentionnellement frappée par DiJonai Carrington lors d’une défaite du match 1 contre le Connecticut Sun.

Clark a été piqué à l’œil par Carrington au premier quart-temps de la défaite de dimanche, lui laissant des ecchymoses. Ces ecchymoses avaient presque disparu lors de la conférence de presse de mardi.

« [It] « Je me sens bien. Ça a l’air bien aussi, donc je suis content », a déclaré Clark.

Mais le sujet du coup de poing est devenu un sujet de discussion sur les réseaux sociaux, à tel point qu’on a demandé à Carrington si elle avait intentionnellement frappé Clark pendant la disponibilité du Sun.

« Je ne sais même pas pourquoi j’aurais eu l’intention de toucher quelqu’un dans l’œil », a déclaré Carrington. « Cela n’a aucun sens pour moi. Mais non, je ne l’ai pas fait. En fait, je ne savais pas que je l’avais touchée. J’essayais de faire un jeu sur la balle, et je suppose que j’ai suivi et je l’ai touchée. Évidemment, ce n’est jamais intentionnel. Ce n’est même pas le genre de joueur que je suis. »

Clark a mis fin à toute spéculation sur la pièce lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet.

« Ce n’était absolument pas intentionnel », a déclaré Clark. « Regardez simplement la pièce. »

Clark et les Fever s’apprêtent à disputer un deuxième match crucial mercredi soir, leur saison étant en jeu. La recrue de l’année a été limitée à 11 points sur 4 tirs sur 17 lors de la défaite 93-69 lors du premier match, mais elle a déclaré qu’elle pensait qu’ils feraient suffisamment d’ajustements pour se donner de bien meilleures chances.

« Nous savons que nous sommes capables de battre cette équipe. Nous l’avons fait », a déclaré Clark, en faisant référence à une victoire de 84-80 contre le Sun le 28 août. « Évidemment, ils sont vraiment très bons et nous savons que ce sera un défi, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous évitons. Je pense qu’il faut simplement accepter le défi. »

« Nous savons que nous n’avons pas fait de notre mieux. [Sunday] et peut-être que le score final donne vraiment l’impression que nous avons été écrasés, mais nous l’avions à six points. Nous l’avions à huit points. Nous n’avons jamais vraiment réussi à surmonter cette étape.

L’entraîneur de Fever, Christie Sides, a déclaré qu’elle était particulièrement déçue par la performance défensive.

« Nous avons fait un très bon travail défensif dans nos schémas, et je ne pense pas que nous ayons fait du bon travail pour leur compliquer la tâche, surtout sur certains des tirs qu’ils ont effectués », a déclaré Sides. « Ils ont extrêmement bien tiré. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire différemment pour leur rendre la tâche plus difficile. »

Quant au fait d’être à un match de l’élimination, Clark a déclaré : « Je ne veux pas que cela se termine. … J’ai l’impression que ce fut une année très spéciale pour notre organisation et notre objectif est d’atteindre les séries éliminatoires, mais tout le monde dans notre vestiaire croit que nous pouvons gagner cette série. C’est évidemment une victoire incontournable pour nous et nous croyons que nous pouvons venir ici et la gagner. »