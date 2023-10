Caitlin Clark brille pour l’Iowa lors d’un match de basket-ball féminin en plein air – NBC 5 Dallas-Fort Worth

L’idée de Lisa Bluder est entrée dans l’histoire.

L’entraîneur de basket-ball féminin de l’Iowa a proposé à son équipe de jouer un match en plein air au stade Kinnick, dans l’espoir d’établir un record de tous les temps en matière de fréquentation d’un match de basket-ball féminin.

L’Iowa a fait cela, et bien plus encore.

La victoire des Hawkeyes 94-72 contre DePaul lors du « Crossover at Kinnick » dimanche a attiré 55 646 fans, doublant presque le précédent record de 29 619 établi par le Connecticut et l’Oklahoma lors du match de championnat de la NCAA 2002 à l’Alamodome de San Antonio.

« Vous savez, vous pouvez avoir une idée et elle pourrait échouer si personne ne se présente », a déclaré Bluder. « Mais mec, les fans de Hawk sont venus aujourd’hui. Cinquante-cinq mille, battre le record, pouvoir jouer dehors… C’était un rêve. C’était vraiment le cas. C’était tout simplement fabuleux.

« Cinquante cinq mille? C’est assez incroyable », a déclaré la garde de l’Iowa Caitlin Clark, la joueuse nationale en titre de l’année qui a réalisé un triple-double de 34 points, 11 rebonds et 10 passes décisives. « Il est difficile de s’imaginer jouer au basket devant 55 000 personnes. »

L’idée de Bluder d’organiser un match en plein air lui est venue lorsque 9 000 fans se sont présentés à une célébration sur le campus pour les Hawkeyes en avril, au retour de leur match de championnat de la NCAA contre LSU.

Le match s’est déroulé sous un ciel partiellement nuageux, avec des températures dans les années 50 et des rafales de vent tourbillonnant autour de la zone nord où le terrain était installé.

« Il fait beau », a déclaré Bluder. « Il a plu toute la semaine, et puis il a fait beau aujourd’hui ? Je suis tellement reconnaissant.

Le vent a perturbé certains tirs. Les Hawkeyes étaient 36 sur 73 sur le terrain, mais seulement 6 sur 22 en 3 points et 16 sur 30 en lancers francs.

Clark a frappé l’un de ses 3 points à longue portée familiers au début du deuxième quart-temps, mais elle a également réussi un lancer franc en seconde période.

« Il y avait un peu de vent », a déclaré Clark. « Le froid était parfaitement acceptable. Il faisait un peu frais et je suis heureux que nous pratiquions un sport en salle. Je promets que je ne ferai plus jamais de lancer franc. Le vent a emporté celui-là, c’est sûr. »

Le match était la réponse de l’Iowa au « Volleyball Day in Nebraska » d’août, un programme double en plein air mettant en vedette la puissance nationale Nebraska Cornhuskers et trois autres équipes universitaires de l’État qui ont attiré 92 003 personnes au Memorial Stadium de Lincoln pour la plus forte fréquentation jamais documentée pour un événement sportif féminin. .

« Je pense que c’était incroyable », a déclaré la garde de DePaul Michelle Sidor. « Soixante mille personnes venues assister au basket-ball féminin, c’était assez spécial. »

Le basket-ball féminin et féminin a une longue et riche histoire dans l’Iowa. Les filles jouaient au basket-ball à six contre six au lycée il y a plus d’un siècle – trois joueuses offensives, trois joueuses défensives, seulement deux dribbles et aucune n’était autorisée à traverser le demi-terrain. Le tournoi d’État des filles, organisé pour la première fois en 1920, était un énorme événement télévisé dans tout l’État et dans les États voisins jusqu’à ce que le jeu à cinq joueurs prenne le relais dans les années 1980.

L’année dernière, les Hawkeyes se sont classés deuxièmes au niveau national et l’Iowa State a terminé septième.

« Nous pratiquons le basket-ball ici depuis les années 1920 », a déclaré Bluder, soulignant que la grand-mère de l’entraîneur-chef adjoint Jan Jensen fait partie du Temple de la renommée du lycée de filles de l’État. « Je veux dire, c’est profondément enraciné dans cet État. C’est donc tout simplement parfait que ce soit ici.

L’attaquante de l’Iowa Hannah Stuelke, qui a grandi à Cedar Rapids, à proximité, a déclaré : « Battre le record dans notre ville natale, mon État d’origine, est vraiment incroyable. Je pense que c’est vraiment vraiment cool de pouvoir changer le jeu et changer la mentalité des gens sur le basket-ball. .»

Les joueurs et les entraîneurs des deux équipes ont également participé avec la foule à « The Wave », la tradition des supporters de Kinnick saluant les jeunes patients et leurs familles qui regardent les matchs à travers les fenêtres de l’hôpital pour enfants Stead Family adjacent.

Les bénéfices du jeu seront reversés à l’hôpital. Un chèque de 250 000 $ a été présenté lors d’une pause dans la partie. Parmi les participants se trouvaient Megan Gustafson, ancienne joueuse de l’Iowa, joueuse nationale de l’année 2019, et Kathleen Doyle, joueuse Big Ten de l’année 2020.

« Avant le match, je leur ai parlé du fait que c’était un jour historique pour nous », a déclaré Bluder. « Comment nous jouions pour plus que nous-mêmes. Jouer pour l’université, se battre pour l’hôpital pour enfants. Nous avons simplement parlé de jouer pour tout le monde et non pour nous-mêmes.

L’équipe de Bluder n’a jamais été aussi populaire dans l’État. Le programme vient de connaître sa meilleure saison, Clark est la joueuse de l’année d’Associated Press et une show-woman avec ses 3 points profonds. Chaque match à domicile cette saison se déroule à guichets fermés.

« Il est difficile de vraiment comprendre tout ce qui se passe », a déclaré Clark. « Évidemment, vous pouvez l’imaginer, mais ce n’est jamais pareil tant que vous n’êtes pas réellement dans l’expérience en l’appréciant et en l’aimant. »