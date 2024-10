Caitlin Clark a eu une réaction hilarante après avoir raté un trou d’un coup

Caitlin Clark fait de grandes vagues après sa première saison dans la WNBA, remportant le prix de recrue de l’année 2024 et étant sélectionnée pour le match des étoiles de la WNBA. Mais la jeune femme de 22 ans a déjà les yeux rivés sur son prochain sport et a montré ses talents de golfeur avec un trou d’un coup très proche. Cependant, Clark a pris le moment avec aisance, pour l’essentiel, compte tenu de sa nature compétitive.

Dans une vidéo publiée lundi sur son compte TikTok, où elle compte plus de 517 000 abonnés, la meneuse d’Indiana Fever a pris un swing lors d’une sortie de golf avec sa coéquipière, Lexie Hull.

« Caitlin, ça pourrait être un— » s’exclame Hull, avant que les deux hommes ne commencent à célébrer de manière préventive, pour se rendre compte rapidement que la balle a atterri « à quelques centimètres » du trou. On pouvait voir Clark poser sa main sur son front et courir partout en riant et en criant, avant de tomber au sol. « Sommes-nous sûrs qu’il n’est pas entré ? » » demande Hull. « Non, je peux le voir », répond Clark.

La vidéo passe ensuite au green où sa balle est effectivement visible à quelques mètres du trou, qu’elle a ensuite coulé pour réaliser un birdie.

Le mois prochain, Clark participera à l’événement du LPGA Tour de la golfeuse suédoise Annika Sorenstam au Pelican Golf Club de Belleair, en Floride ; alors peut-être qu’elle aura plus de chance alors.

« J’adore le golf, donc l’opportunité de participer au Pro-Am pour un tournoi avec une légende comme le nom d’Annika Sorenstam est tellement excitante », a déclaré Clark. a déclaré dans un communiqué la semaine dernière, après la première annonce de sa participation à l’événement. « J’ai hâte de voir toutes les joueuses de la LPGA sur le terrain d’exercice, de participer au Sommet du leadership féminin et, bien sûr, de participer au pro-am avec Annika. »