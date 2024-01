Caitlin Clark a aidé hors du terrain après être entrée en collision avec un fan

Caitlin Clark a déclaré qu’elle allait « bien » après avoir été accidentellement renversée par un fan courant sur le terrain après que le n°2 de l’Iowa ait été contrarié par le n°18 de l’Ohio State dimanche. « J’essayais juste de quitter le terrain le plus rapidement possible. , alors j’ai commencé à courir et j’ai été absolument martelé par quelqu’un qui essayait de courir sur le terrain », a déclaré Clark après la défaite de 100-92 en prolongation. « Fondamentalement, aveuglé et, vous savez, plutôt effrayant, cela aurait pu me causer une blessure assez grave et me couper le souffle. Mais heureusement, mes coéquipiers m’ont en quelque sorte récupéré et m’ont fait sortir du terrain. Leur AD est déjà venu et m’a présenté ses excuses, donc j’apprécie vraiment cela. »Le directeur sportif de l’Ohio State, Gene Smith, s’est rendu au vestiaire des Hawkeyes et s’est excusé auprès de Clark et de l’entraîneur de l’Iowa, Lisa Bluder. L’entraîneur des Buckeyes, Kevin McGuff, a également présenté des excuses. Regardez la collision :Écoutez Clark lors de la conférence de presse d’après-match :Écoutez l’entraîneur Lisa Bluder lors de la conférence de presse d’après-match :Clark ne l’a pas mentionné, mais Bluder a déclaré que son joueur vedette, qui a marqué 45 points dans le match, a également été harcelé en quittant le match. “Vous savez, c’est dommage que le match se soit terminé de cette façon et que Caitlin soit éliminée au sol”, a déclaré Bluder visiblement en colère. « Des mots inappropriés lui sont criés par les fans, par les étudiants. Cela ne devrait tout simplement pas arriver, cela ne devrait pas arriver. Nos joueurs doivent être en sécurité, ils doivent pouvoir quitter le terrain. C’est très décevant. » Plus de 18 000 personnes étaient présentes, ce qui représente le plus grand nombre jamais vu d’un match de basket-ball féminin à Ohio State. Après que les Buckeyes n°18 ont remporté la victoire 100-92 en prolongation, les fans ont défilé devant la sécurité et sur le terrain. “(Clark) a eu une performance tellement spectaculaire aujourd’hui, et elle est une si grande joueuse et cela ne devrait jamais arriver”, a déclaré McGuff. . « Et donc je me sens vraiment mal à ce sujet et j’espère que cela ne l’affectera pas pour aller de l’avant. Mais c’est extrêmement regrettable. “La victoire des Buckeyes a mis fin à une séquence de 15 victoires consécutives pour les Hawkeyes (18-2, 7-1 Big Ten). Clark compte désormais 3 351 points en carrière. C’est 176 points derrière l’ancienne star de Washington Kelsey Plum, détentrice du record de la NCAA qui en a marqué 3 527 entre 2013 et 2017. Clark a récemment dépassé l’ancienne star de Baylor Brittney Griner, qui totalisait 3 283 points en carrière. Prochaine étape : la légende de l’État du Missouri, Jackie Stiles, qui a 42 points d’avance sur Clark. Si Clark marque exactement sa moyenne (31 points) lors de chacun de ses six prochains matchs, elle battra le record de tous les temps à domicile le 15 février. contre le Michigan.Où se classe la star des Hawkeyes, Caitlin Clark, sur la liste des buteurs de tous les temps de la NCAA ?

