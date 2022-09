Caissier Cat recueille des billets de banque, refuse de retourner ; Internet éclate de rire

Alors que les chiens sont considérés comme loyaux et obéissants, les chats ont la réputation d’être de mauvaise humeur. Nous rencontrons souvent diverses vidéos virales de chats sur Internet où ces félins peuvent être aperçus en train de faire les bouffonneries les plus étranges de tous les temps. Une vidéo d’un chat “caissier” autoritaire a fait le tour d’Internet, entraînant les internautes dans un tour de rire.

Téléchargée sur Twitter par un compte nommé Yog, l’adorable vidéo égayera votre journée. “Seuls les dépôts sont autorisés en vertu de la nouvelle règle du caissier…” lire le tweet hilarant.

Seuls les dépôts sont autorisés en vertu de la nouvelle règle du caissier…🐈🐾💵😂😂 pic.twitter.com/l3yfmB5LjO — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) 28 septembre 2022

La vidéo désormais virale s’ouvre sur un chat domestique, allongé sur une boîte remplie de billets de banque. L’adorable félin semble être dans son air alors qu’il s’allonge confortablement, penchant la tête en arrière pour voir les gens qui l’entourent.

Au moment où le chat est un peu distrait, on peut voir une personne tendre la main pour saisir une note du chat. Cependant, le félin intelligent a rapidement remarqué les actions de la personne. Il frappa la main avec ses pattes provocantes, lui refusant de prendre l’argent.

Lorsque la personne a laissé tomber son billet de banque dans la boîte et a essayé de le prendre, le félin grincheux a également pris possession de ce billet. Il frappa à nouveau la main de la personne, revendiquant la note comme la sienne.

Les utilisateurs des médias sociaux se sont précipités vers les commentaires pour exprimer leur amusement face au comportement erratique du chat. “Mon compte bancaire serait tellement plus sain s’ils embauchaient Kitty pour le protéger contre mes dépenses effrénées”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Un tel catshier strict que vous avez là”, a commenté un deuxième.

Mon compte bancaire serait tellement plus sain s’ils embauchaient un minou pour le protéger de mon épave, moins de dépenses. — KO (@_KO_panda) 29 septembre 2022

Un catshier si strict que tu es là — Ijaz Ahmed (@ijazahmed101) 29 septembre 2022

La vidéo a été visionnée jusqu’à 728 200 fois et a recueilli plus de 25 000 likes sur le site de micro-blogging. Plus tôt, une autre vidéo chatouilleuse d’un chat comptant des notes à une vitesse fulgurante a également fait fureur sur Internet. Regardez la vidéo ici:

Souhaitez-vous également déposer votre argent auprès de ces adorables caissiers boules de poils ?

