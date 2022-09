CHICAGO – Le botteur des Bears, Cairo Santos, voulait s’assurer que le parieur Trenton Gill ne serait pas blâmé.

Le parieur recrue de NC State, qui sert également de titulaire sur les buts sur le terrain, avait été sanctionné d’une pénalité pour conduite antisportive pour avoir utilisé une serviette pour sécher l’herbe avant une tentative de placement sur le terrain. La pénalité est survenue juste avant la mi-temps dans un match que les Bears finiraient par gagner, 19-10, dans des conditions détrempées à Soldier Field.

À l’époque, les Bears étaient en difficulté et n’avaient pas encore marqué. Ils tentaient un panier de 47 verges, mais la pénalité de 15 verges les a poussés hors de portée.

“Vous êtes autorisé à utiliser une serviette pour vous sécher les mains et je voulais juste aplatir la tache, alors j’ai juste attrapé sa serviette et je l’ai fait moi-même”, a déclaré Santos. “L’arbitre l’a appelé, mais c’était vraiment ma responsabilité.”

Santos a dit qu’il ne savait pas qu’il avait fait quelque chose de mal. Le règlement de la NFL n’autorise pas les joueurs à déplacer la neige avec une serviette, mais il ne le dit pas spécifiquement pour la pluie ou l’eau.

“Vous ne pouvez pas apporter ce que nous considérons comme un objet étranger – ce n’était pas une serviette qui irait sur un uniforme – pour modifier la surface de jeu”, a déclaré l’arbitre Clay Martin. “Nous avons estimé que cela offrait un avantage injuste.”

Heureusement, les Bears ont rebondi en seconde période et le penalty ne leur a pas coûté trop cher.

Des débuts impressionnants : Le premier match collégial de Dominique Robinson à Miami (Ohio) a marqué un souvenir par rapport à ses débuts en saison régulière dans la NFL dimanche.

Il pleuvait. Beaucoup.

En 2017, Robinson, alors un véritable étudiant de première année, a rappelé un match tout aussi gorgé d’eau, une défaite 21-17 contre l’Université de Cincinnati au stade Paul Brown.

“La nuit”, a déclaré Robinson. “De la pluie comme ça. Je parle de tout le match, mais il faisait plus froid ce jour-là… il faisait froid, mec.

Cette fois, cependant, Robinson a terminé avec 1 1/2 sacs et sept plaqués combinés dans une victoire.

“[Our coaches] a gardé le plan de match très simple et quand ils le font, je suis capable de jouer vite », a déclaré Robinson. “Nous avions quelques clés à gérer, mais à part ça, le plan de match était simple.”

Regarder les 49ers s’attaquer à Mike McGlinchey et Trent Williams sur un film a informé Robinson de certaines informations clés.

“Je savais [McGlinchey] était un over-setter, alors il l’a fait et j’ai pris le mouvement intérieur », a déclaré Robinson. “Je savais que Trent lui donnerait un coup de pied deux fois avant qu’il ne soit fixé, alors j’ai en quelque sorte saisi cela chaque fois que je passais, je me précipitais contre lui.”

“Je ne m’inquiétais pas vraiment [quarterback Trey Lance], franchement. Nous essayions juste de le garder dans la poche [and] assurez-vous qu’il n’a pas couru.

Rotation de la garde droite : Teven Jenkins était au courant du plan de rotation de la garde droite depuis le début de dimanche.

Jenkins a commencé les deux premières séries offensives avant d’être remplacé par Lucas Patrick pour deux séries. Le cycle a ensuite continué.

«Nous savions que cela allait être [a rotation] avant même de commencer à faire la queue là-bas [a couple days ago]», a déclaré Jenkins, le garde droit de deuxième année. “Donc, j’étais très à l’aise avec ça juste parce qu’on m’a dit à l’avance… c’est bon pour l’équipe.”

Jenkins, initialement repêché pour être un plaqueur l’année dernière, a émergé dans les matchs de pré-saison en tant que garde droit de départ après une brève absence des entraînements du camp d’entraînement. Patrick s’est blessé à la main droite au début du camp et est retourné à l’entraînement lundi dernier.

Patrick, signé pour être un centre des Packers de Green Bay en agence libre, a arboré une attelle à la main droite dimanche.

Que ce soit dans les répétitions de jeu ou d’entraînement, Jenkins peut toujours trouver un rythme malgré la rotation.

“Plus j’obtiens plus de temps de développement de la pratique [with] notre ligne D. Nous obtenons beaucoup de répétitions à l’entraînement », a déclaré Jenkins. “Venir ici, c’est essentiellement s’entraîner avec les représentants du jeu et être à l’aise avec ça.”

Reste à savoir si cette même rotation se poursuivra ou non la semaine prochaine contre Green Bay.

“Nous allons l’examiner”, a déclaré l’entraîneur des Bears, Matt Eberflus. “Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça maintenant. Nous allons regarder et voir où se trouve tout le monde, puis nous partirons de là.

Les débuts de Sanborn : Jouer sous une averse a fait que le secondeur Jack Sanborn se sentait “comme un petit enfant qui joue”.

Sanborn, l’agent libre recrue non repêché et diplômé de la Lake Zurich High School en 2017, a également reçu un texte “Je t’aime” et “Bonne chance” de sa mère avant ses débuts en saison régulière dans la NFL.

“C’était génial”, a déclaré Sanborn à propos de ses débuts. “C’est juste un honneur de faire partie de cette équipe … Beaucoup de gars formidables ici. Pour pouvoir faire partie de [my] premier match de saison régulière en grandissant pas trop loin signifiait beaucoup.

« En même temps, je n’étais pas submergé par l’émotion ou quelque chose comme ça. J’avais l’impression que c’était quelque chose que je savais arriver toute la semaine et que nous avions un travail à faire. C’était l’objectif principal.