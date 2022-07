Cain déclare la victoire dans la primaire républicaine du 66e district après que l’adversaire a concédé – Shaw Local

Avec une marge de seulement 69 voix, Connie Cain est sur la bonne voie pour être la candidate républicaine pour le 66e district de l’Illinois après que son adversaire, Arin Thrower, ait concédé la course mercredi soir.

Cain, un comptable de longue date vivant à Gilberts, a déclaré la victoire dans une publication sur Facebook mercredi soir alors que les résultats non officiels dans les comtés de Kane et McHenry montraient Cain avec 3 439 voix, soit 51 % des voix, et Thrower avec 3 370 voix, soit 49 %.

Cain, qui a travaillé avec le Lincoln Lobby, une émanation de l’Illinois Policy Institute, qui se concentre sur la responsabilité du gouvernement sur les questions économiques, devrait se présenter contre la représentante de l’État sortant Suzanne Ness, D-Crystal Lake, aux élections générales de novembre.

“Je félicite Arin pour une course difficile et j’attends avec impatience ses plans alors que nous continuons à progresser au sein du Parti républicain”, a déclaré Cain dans le communiqué. “Le combat n’a pas encore commencé à faire bouger les choses à Springfield pour tenir la maison d’État responsable devant le peuple.”

Cain, qui a déclaré avoir reçu un appel mercredi de Thrower pour concéder la course, a qualifié son adversaire de “travailleur acharné” et d'”orateur éloquent”.

“Mon voyage pour servir en tant que représentante de l’État est terminé pour le moment, mais je suis tellement reconnaissante pour toutes les merveilleuses relations et amitiés que j’ai nouées en cours de route”, a déclaré Thrower dans sa propre publication sur Facebook mercredi soir. “Je serai éternellement reconnaissant à tous ceux qui ont été à mes côtés pendant la campagne ces six derniers mois. J’aimerais avoir un meilleur résultat à partager aujourd’hui.

Thrower, qui est actuellement la superviseure du canton de West Dundee, a déclaré jeudi au Northwest Herald qu’elle avait hâte de célébrer le reste de l’été avec sa famille et ses amis.

“Je suis tellement reconnaissant que les électeurs du comté de Kane reconnaissent les progrès que nous avons accomplis ensemble dans le canton de Dundee au cours de ma première année au pouvoir”, a déclaré Thrower, “et j’ai hâte de continuer à m’assurer que nos impôts n’augmentent pas. là-bas au cours des trois prochaines années.

Le 66th House District comprend des parties des comtés de Kane et McHenry, allant de Crystal Lake à Elgin.