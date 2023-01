Caicedo s’est concentré sur Brighton alors que le trio essaimait de signer la star

Le milieu de terrain de Brighton & Hove Moises Caicedo a déclaré qu’il se concentrait sur son club actuel bien qu’il soit lié à un éloignement de la côte sud. Le milieu de terrain central de 21 ans a fait ces commentaires lors d’une interview mardi avec le site officiel de l’équipe.

“Je me suis concentré sur le fait de bien faire les choses et d’être là-haut pour me battre pour une bonne position”, a déclaré Caicedo. Brighton est actuellement en lice pour une place en Europe à la sixième place avec un match ou deux en main sur plusieurs de ses rivaux.

«Je suis concentré sur Brighton. Je suis là, je joue tous les jours. Les choses de l’extérieur ne me dérangent pas, et cela ne m’enlève pas cette concentration parce que je me concentre uniquement sur ici. Je manipule [the speculation] bien. Vous entendez des rumeurs ici et là, mais j’essaie seulement de me concentrer sur le club.

Brighton a déjà rejeté une offre de 67 millions de dollars pour Moisés Caicedo

Caicedo a rejoint les Seagulls en 2021 du côté équatorien Independiente pour environ 5 millions de dollars. Le club de Premier League a récemment rejeté une offre de 67 millions de dollars de Chelsea lors de la fenêtre de transfert de janvier. Brighton n’est pas pressé de vendre son étoile et tiendra bon prix.

L’entraîneur-chef de l’équipe, Roberto De Zerbi, a récemment fait l’éloge de Caicedo et a déclaré qu’il souhaitait que le milieu de terrain reste avec le club. « Caicedo est très important pour nous. J’espère qu’il terminera la saison avec nous », a déclaré De Zerbi.

« C’est toujours difficile d’être certain, mais quand les grosses équipes veulent nos joueurs, c’est une bonne nouvelle pour nous. La meilleure solution est qu’il finisse la saison avec nous. S’il continue à jouer comme ça lors des derniers matchs, il est possible qu’en été il puisse partir pour une autre équipe.

Trois clubs PL en lice pour le milieu de terrain

Avec Chelsea, Arsenal et Liverpool seraient également intéressés par Caicedo. Les dirigeants de la Premier League ont déjà recruté Leandro Trossard de Brighton, mais pourraient utiliser des renforts au milieu de terrain central. Malgré une équipe clairement talentueuse, les Gunners pourraient utiliser un peu plus de profondeur.

Alors que Caicedo a confirmé qu’il se concentrait sur son club actuel, le milieu de terrain a récemment changé d’agent. Le déménagement a alimenté la spéculation selon laquelle il cherche à s’éloigner de Brighton. Néanmoins, l’international équatorien coûtera un joli centime s’il quitte la côte sud ce mois-ci.

