Caicedo de Chelsea 5/10 pour une erreur coûteuse lors de la défaite contre Forest

Chelsea a subi une défaite 1-0 à domicile contre Nottingham Forest en Premier League après une performance décevante à Stamford Bridge.

Une première mi-temps frustrante pour l’équipe locale n’a vu que peu d’occasions nettes. Enzo Fernández a réalisé trois efforts depuis l’extérieur de la surface tandis que Raheem Sterling a fourni l’étincelle la plus brillante d’une prestation terne des Bleus dans les 45 premières minutes.

Le public de Stamford Bridge s’attendait à une réponse après la pause, mais ils ont rapidement vu leur équipe perdre un but lorsque Moisés Caicedo a cédé la possession à moindre coût dans une zone dangereuse, permettant à Forest de contrer et Anthony Elanga a terminé calmement devant Robert Sánchez.

Fernandez semblait le plus susceptible de faire bouger les choses lorsqu’il était autorisé à s’aventurer plus loin où il cherchait à débloquer Nicolas Jackson, qui aurait dû égaliser lorsqu’il a été trouvé par Sterling pour ensuite rater complètement la cible.

La frappe de Sterling sous un angle difficile est passée à côté, le gardien américain Matt Turner n’ayant que deux tirs cadrés à gérer au cours des 90 minutes.

Points positifs

Malo Gusto semble être un bon remplaçant pour le capitaine de Chelsea, Reece James, qui reste absent en raison d’une blessure, et Sterling a également fourni un autre exemple de la façon dont il peut prospérer dans le système de Mauricio Pochettino.

Points négatifs

Chelsea a eu du mal à se créer des occasions dans un match où ils auraient dû pouvoir affirmer davantage leur domination, surtout après le nombre de signatures qu’ils ont réalisées cet été. La performance des Blues n’inspirera pas beaucoup de confiance à l’avenir.

Une autre erreur menant à un but de Caicedo est une habitude que l’international équatorien et recordman britannique doit briser le plus rapidement possible.

Note du manager (1-10 ; 10 = meilleur)

Mauricio Pochettino, 6 ans — Chelsea a contrôlé le match, les chances de Forest provenant uniquement d’erreurs individuelles de joueurs. Pochettino s’est montré agressif avec ses remplacements en faisant appel à des joueurs offensifs, mais il a été déçu par le manque d’avant-garde de son équipe ce jour-là. Dans l’ensemble, il est difficile de blâmer le manager pour ce résultat.

Le début difficile de Moises Caicedo en tant que joueur de Chelsea s’est poursuivi avec son erreur coûteuse lors de la défaite contre Nottingham Forest. David Rogers/Getty Images

Notes des joueurs

GK Robert Sánchez, 5 ans — Cela n’a pas eu grand-chose à voir avec le fait que Chelsea ait limité le nombre d’occasions de Forest, mais n’a pas pu sauver l’effort bien placé d’Elanga en seconde période. La distribution aurait pu être meilleure.

DF Ben Chilwell, 6 ans – Chelsea semblait le plus dangereux du côté de Chilwell lorsqu’ils le trouvèrent dans le tiers offensif, mais ses coéquipiers n’étaient pas tout à fait sur la même longueur d’onde pour tirer le meilleur parti d’un certain nombre de centres bien placés dans la surface. Réservé pour une faute inutile en première mi-temps.

DF Levi Colwill, 6 ans – Il ne s’est pas fait remarquer trop souvent sur le côté gauche des trois arrières et c’est normalement un indicateur positif pour un défenseur central. A cherché à briser les lignes lorsqu’il était sur le ballon, le déplaçant rapidement vers le milieu de terrain. L’air frustré en seconde période alors que la tension commençait à monter autour du stade.

DF Thiago Silva, 5 – Le Brésilien a fait face à une bataille physique difficile avec l’attaquant de Forest Taiwo Awoniyi, qui a réussi à retenir le ballon et à utiliser sa puissance pour se placer dans des positions dangereuses. A eu un effort en seconde période à bout portant mais n’a pas pu le guider à l’intérieur du premier poteau.

DF Axel Disasi, 6 ans — Il a gardé les choses simples lorsqu’il a été sollicité avec une approche pragmatique, mais n’a pas été beaucoup mis en action. Une tentative à distance a été facilement bloquée alors qu’il aurait pu chercher à passer à la place.

DF Malo Gusto, 6 ans — Une démonstration énergique l’a vu fournir une option régulière sur le flanc droit, tandis qu’il était également rapide à revenir en arrière dans les phases défensives lorsque peu de choses lui arrivaient. Fourni une option pour placer des centres dans la surface, mais n’a pas pu trouver la cible.

M.F. Conor Gallagher, 6 ans — Une autre performance positive de Gallagher l’a vu actif dans les phases défensives pour reconquérir la possession, tout en aidant également à contrôler la possession en offrant une option de recyclage. Je me suis rapproché avec une frappe du pied gauche qui s’est enroulée au-dessus de la barre.

MF Moisés Caicedo, 5 ans — Parfois trop facilement dépossédé, il a cédé le ballon pour la contre-attaque qui a conduit au vainqueur de Forest. Remplacé à la 77e minute. Ce n’est pas le genre de performance qui a convaincu Chelsea de payer un montant record pour lui.

MF Enzo Fernández, 6 ans — Anonyme en dehors d’un certain nombre d’efforts en première mi-temps avec lesquels il aurait vraiment dû faire mieux, dont un des 18 mètres qu’il a placé au-dessus de la barre. A commencé à créer davantage en seconde période avec un certain nombre de passes progressives qui ont débloqué la défense.

MF Raheem Sterling, 7 ans — Il a toujours cherché à faire bouger les choses avec une intensité qui n’était pas toujours égalée par ses coéquipiers. Sur le point de se connecter avec un centre de Chilwell en première mi-temps, et malheureux de ne pas obtenir lui-même une passe décisive en coupant le ballon pour Jackson.

FW Nicolas Jackson 4 — Exclu par l’opposition pendant la majorité du match et n’a pas pu trouver d’espace. A eu du mal à trouver de l’espace à l’intérieur de la surface, son meilleur effort étant bloqué après une passe impressionnante de Fernandez. Son plus grand moment du match est survenu dans les 10 dernières minutes lorsqu’il a dû faire mieux avec sa frappe envoyée au-dessus de la barre. Un moment de jeu énorme dont il n’a pas profité.

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

Noni Madueke (Chilwell, 63′), 5 — L’ailier a tenté de faire bouger les choses mais s’est heurté à une défense têtue de Forest. Dépossédé à la frustration de la foule, tandis qu’un autre effort était bloqué. Son meilleur moment est survenu lors de la connexion avec Mykhailo Mudryk à l’intérieur de la surface, mais la touche de l’international ukrainien était médiocre.

Cole Palmer (Gallagher, 62′), 6 – Le débutant a été rapidement évincé par les défenseurs, ce qui l’a ralenti à se développer dans le jeu, mais il a joué un rôle dans la meilleure chance du match de Chelsea en jouant à Sterling avant le raté de Jackson.

Ian Maatsen (Caicedo, 77′), N/R — Place à Caicedo pour le dernier sort du match.

Mykhailo Mudryk (Gusto, 77′), N/R — Il n’a pas eu beaucoup de place pour s’exprimer lorsqu’il a été présenté comme le dernier changement offensif de Chelsea.