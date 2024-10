Cai Guo-Qiang parle du désastreux feu d’artifice PST ART

Pour recevoir des Morning Links dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine, inscrivez-vous à notre Petit-déjeuner avec ARTnews bulletin.

Les gros titres

IL pleut des casquettes et des tubes. Dans sa première interview depuis le feu d’artifice du 15 septembre Festival PST ART de Getty à Los Angeles blessé quelques spectateurs, artiste chinois Cai Guo-Qiang ouvert à Le Los Angeles Times. En plus de faire pleuvoir des chapeaux, des tubes et d’autres débris de feux d’artifice en argile de la taille d’un quart sur les spectateurs du Los Angeles Memorial Coliseum, le désastre d’un spectacle a également été panoramique par certains critiques qui ont déclaré que cela contredisait le thème environnemental sous-jacent du festival. Le département Fire Engineering and Investigations de Cal Fire travaille actuellement avec le prévôt des incendies de l’État pour enquêter sur l’événement, intitulé « We Are », selon le LAT. Par courrier électronique, l’artiste, qui travaille avec de la poudre à canon et des pièces pyrotechniques, a déclaré qu’il était « impliqué depuis longtemps dans l’amélioration des aspects environnementaux et de sécurité des feux d’artifice » et qu’il était « profondément inquiet et désolé ». Il a ajouté qu’« il n’y a eu aucun dysfonctionnement avec les feux d’artifice ». Mais il a été surpris par ce qui s’est passé. Des rafales de vent, a-t-il supposé, auraient pu faire tomber les débris sur la foule. Cai a déclaré qu’il comptait sur son entrepreneur en pyrotechnie Pyro Spectaculaires par Souza pour assurer la sécurité et a utilisé son propre modèle d’IA appelé cAI pour chorégraphier le spectacle. « Avec le recul, je me rends compte que j’aurais dû rappeler au public via la diffusion le potentiel des sons forts », a-t-il ajouté.

DÉCOUPER DE VIEUX OS. Des experts régionaux, dont certains Israéliens, préviennent qu’un nouveau projet de loi sur l’archéologie approuvé par le gouvernement israélien pour étendre le territoire du pays Autorité des AntiquitésLa juridiction de la Chine sur des sites en Cisjordanie viole le droit international et pourrait entraîner des sanctions, selon des informations Le journal des arts. L’amendement au Loi sur l’Autorité israélienne des antiquités a été approuvé en juillet par un comité législatif et devrait être examiné par le parlement israélien en novembre. La responsabilité des fouilles archéologiques en Cisjordanie, qui abrite des milliers de sites historiques, est actuellement partagée entre l’Autorité palestinienne et, selon le lieu, une unité de l’administration civile israélienne. Si elle est adoptée, la loi centraliserait l’autorité sur ces zones auprès de l’Autorité israélienne des antiquités. Pendant ce temps, le israélien Association Archéologique fait partie de ceux qui s’opposent au projet de loi et a déclaré que « son intention n’est pas de faire progresser l’archéologie, mais de faire avancer un agenda politique », violant ainsi la loi israélienne actuelle.

Le Digeste

Après 31 ans, un Français La chasse au trésor qui a attiré des milliers de passionnés, qui ont minutieusement tenté de résoudre un livre d’énigmes menant à une statue de hibou doré enterrée, touche à sa fin. Le compte de médias sociaux de la chasse a annulé la chasse jeudi, mais des questions demeurent quant à l’endroit où elle a été découverte et par qui. [France 24]

Asymétrie et Centre de sculptureNew York, ont annoncé un nouveau partenariat avec la création du Bourse de conservation d’asymétrie dans la célèbre institution new-yorkaise. À partir de l’été 2025, il s’agira du premier placement international d’Asymmetry et de sa première collaboration en dehors du Royaume-Uni et de l’Europe. [Asymmetry]

ARTactualités‘ Top 200 des collectionneurs discutons du marché de l’art actuel, où une « mentalité d’investissement » semble s’être déchaînée. Les achats en volume sont peut-être en baisse, mais les collectionneurs les plus importants continuent d’acquérir des œuvres d’art, et plusieurs partagent leurs points de vue sur la propre version de la « folie des tulipes » du monde de l’art. [ARTnews]

Un rapport d’enquête réalisé par les médias locaux a révélé que même si Le maire de New York, Eric Adams était président de l’arrondissement de Brooklyn en 2016, son bureau aurait fait pression sur le Musée de Brooklyn pour accueillir une exposition sur l’histoire chinoise. Journalistes Yoav Gonen et April Xurespectivement à La ville et Documenté, a examiné 2 500 pages de courriels, qui montrent comment l’assistant d’Adams, Winnie Grécoa poussé le Brooklyn Museum à organiser une exposition consacrée à Sun Yat Senpremier président provisoire de la République de Chine, en seulement un mois, au nom du Musée d’histoire des Chinois d’outre-mer de Chine. [The City and Documented]

Un juge américain a statué qu’un Jean-Michel Basquiat la peinture prise dans les machinations frauduleuses d’un marchand d’art en disgrâce Inigo Philbrickappartient à un collectionneur Philbrick arnaqué, Alexandre « Sacha » Pesko, et pas le prêteur d’art Athéna Art Financeégalement victime de Philbrick. [Artnet News]

Le botteur

ARTISTE-À-ARTISTES À LA FRISE. En avance sur Frise Londres la semaine prochaine, l’artiste britannique Yinka Shonibare est l’un des six invités à organiser une nouvelle section de la foire appelée Artist-to-Artist. Parler à Le New York Times aux côtésZénib Sédira et Lubaina Himidles trois ont discuté de la scène artistique en difficulté post-Brexit à Londres, ainsi que des artistes qu’ils ont sélectionnés pour figurer dans l’exposition spéciale de la foire, qui comprend un total de six expositions personnelles. Shonibare a observé que « les choses s’éloignent de Londres ». « Si vous n’apportez pas d’innovation, de nouvelles idées et des idées stimulantes, le secteur devient statique », a-t-il déclaré. Pour l’exposition Frieze, il a sélectionné Nengi Omukuun peintre nigérian travaillant à Lagos. Omuku, a-t-il expliqué, « traite des questions d’identité » dans son travail, mais pas de manière didactique. « Il faut du courage pour commencer à trouver sa propre voix par rapport à sa propre histoire et à sa propre identité », a-t-il déclaré.