Dans son dernier cahier du journaliste, le journaliste du Nord-Ouest de Sky Sports News, James Cooper, évoque une semaine mouvementée à Manchester United, y compris la démission du vice-président exécutif Ed Woodward.

Il a été annoncé dimanche que Man Utd serait l’un des membres fondateurs d’une nouvelle Super League européenne, avec cinq autres clubs de Premier League.

Cependant, la proposition a été accueillie avec un énorme contrecoup de la part des fans et au-delà, l’ancien défenseur de Man Utd, Gary Neville, dans son opposition. Moins de 48 heures plus tard, Man Utd s’est retiré de la Super League européenne.

Mais le drame n’était pas terminé là-bas. Mardi soir, il a été annoncé que le vice-président exécutif Ed Woodward quitterait ses fonctions à la fin de 2021 alors que les fans continuent de s’opposer à la propriété des Glazers.

Avec beaucoup de choses à déballer sur des montagnes russes de quelques jours, Cooper nous fait part de ses réflexions sur les derniers événements …

« Cela a été une semaine pas comme les autres, non seulement pour Manchester United mais pour le reste du football. Une fois de plus, nous voyons des appels pour les propriétaires d’un club de football – qui est arrivé en 2005, a fait une interview avec les médias du club ce jour-là et vraiment n’ont pas mis la tête au-dessus du parapet depuis – pour rendre des comptes.

« La relation entre les principaux acteurs de Manchester United, depuis les propriétaires vers le bas, doit être examinée plus attentivement que jamais. Nous venons de voir une restructuration aux yeux d’Ed Woodward, avec l’arrivée de Darren Fletcher, et l’élévation de John Murtough en poste de commandant en second derrière Ole Gunnar Solskjaer, qui dirige tout le football depuis Carrington.

«Et pourtant, tout cela était à l’instigation d’un homme qui travaillait sur son avis à Manchester United.

« Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer ne sont pas différents des joueurs et des managers des cinq autres clubs impliqués. Ils étaient dans le noir, on ne leur a pas parlé des plans – on leur a dit pour la première fois que c’était lors d’un appel Zoom lundi matin, et la majorité des joueurs n’étaient même pas là car l’équipe première avait congé lundi et mardi.

« Les gens parlent du lien entre les clubs de football et les supporters, et ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que les supporters, les joueurs et la direction sont plus proches et plus alignés qu’ils ne l’ont jamais été après avoir été complètement aveuglés par cela. »

« Ce qui a été intéressant, ce sont les messages mitigés en provenance de Manchester United, en particulier le jour où la démission de Woodward a été annoncée.

« On nous a dit que cela n’avait rien à voir avec la Super League européenne et que cela avait été avancé tôt parce qu’ils s’inquiétaient des fuites. Je pense qu’il avait décidé que son heure était venue à Manchester United et que de nouveaux pâturages m’appelaient, mais Je pense que cela avait tout à voir avec Manchester United et la Super League européenne.

« Woodward était à l’avant-plan des négociations, cela ne fait aucun doute. Je ne pense pas qu’il ait été l’architecte de l’idée, c’étaient les trois propriétaires américains – les Glazers, John W Henry et Stan Kroenke – et le le reste a pris du retard.

« Woodward était le gars du front de taille qui a tout réglé, et je pense qu’il est arrivé à la scène où il a vu la réaction et a pensé qu’il en avait assez. La seule chose qui relie beaucoup de gens, que ce soit Ed Woodward à Manchester. United, ou d’autres personnes des six autres clubs impliqués, nous avons vu énormément de gens faire des choses qu’on leur a dit de faire mais auxquelles ils ne croient pas nécessairement. «

« Il y a des questions intéressantes sur la sécurité sur le terrain d’entraînement de Manchester United. Il y a un droit de passage public qui mène directement au-delà, donc y arriver n’est pas difficile, mais entrer sur le terrain d’entraînement n’est peut-être pas aussi difficile que nécessaire.

« Les manifestants se sont dirigés vers la réception, se sont rendus sur le terrain de la première équipe et, bien qu’il n’y ait pas eu de volonté d’entrer dans le bâtiment de Carrington, il est clair qu’un groupe de 20 supporters entrent est un problème. La police a été appelée et Ole a pris compte entre ses mains et est allé leur parler avec Darren Fletcher, Michael Carrick et Nemanja Matic.

« Il y a eu une discussion passionnée des deux côtés, et je ne pense pas que Solskjaer ait eu le moindre doute sur le fait que les fans ne sont pas heureux d’être oubliés. »

« Les fans de Manchester United cherchent à se défouler, ils ne sont plus heureux. Cela fait 11 ans que le vert et l’or, les gens dans les rues de Manchester United protestent contre la propriété de Glazer. Peut-être que nous nous rapprochons de ce resurfaçage.

«Les gens demandent aux Glazers de renoncer au contrôle, mais je ne pense pas qu’ils le feront. Nous les avons à peine entendus ou vus depuis leur prise de contrôle en 2005, ils ne sont pas une présence visible à Old Trafford parce qu’ils ne sont pas recherchés. S’ils vont voir les matchs de Manchester United, ils ont tendance à être en dehors des soirées européennes.

« Une volte-face est nécessaire dans la façon dont les Glazers procèdent. Nous avons vu des excuses énormes qui étaient spectaculaires dans le sens où rien de tel ne s’était jamais produit auparavant – la famille Glazer communiquait activement avec les fans de Manchester United.

« La question est la suivante: qu’est-ce qu’ils ont dedans et pourquoi l’ont-ils fait? Est-ce parce que tout le monde a dit pardon, sont-ils inquiets de l’état de leur investissement, compte tenu de la flambée du cours de l’action avant l’annonce de la Super League Je ne vois pas les Glazers donner quoi que ce soit ou une autorité qui dilue leur intérêt pour le club.

« L’ironie de tout cela est que Manchester United semble récupérer son mojo, il est de plus en plus cohérent pour amener des joueurs qui peuvent faire la différence à Old Trafford et pourtant tout cela est arrivé en même temps. Dans un sens. c’est presque comme une tempête parfaite parce que les fans qui auraient normalement été en colère sont aussi des fans qui ont été enfermés dans leurs maisons pour regarder le football à la télévision plutôt que dans les stades.

« Ce sera une raison pour eux d’exprimer tant de frustrations qui concernent en grande partie la Super League et la responsabilité des propriétaires, mais qui sont basées sur beaucoup, beaucoup plus en termes de société. »

Remplacement de Woodward

« Le danger d’élever quelqu’un comme Richard Arnold au poste de vice-président exécutif est que vous avez alors une personne en charge qui a été au cœur de faire de Manchester United un monstre d’affaires, mais quelqu’un qui n’est pas un footballeur.

« L’autre aspect de l’argument serait d’avoir un vice-président exécutif qui est un joueur de football et qui comprend parfaitement le fonctionnement de Manchester United, quelles sont les valeurs du club. Vous pensez à quelqu’un comme Edwin van der Sar à l’Ajax – pourrait est-il un digne directeur général?

« Mais c’est là que réside le problème. Il serait un excellent directeur sportif au sens le plus pur, au sens européen du terme, mais Manchester United ne le fait pas pour le moment. Il y a un argument selon lequel ils devraient amener quelqu’un de complètement nouveau, quelqu’un avec sens des affaires et compréhension du football et peut déléguer comme Ed Woodward a lutté.

«De nombreux chefs d’entreprise se rendent compte de leurs propres limites et font appel à des personnes pour combler ces lacunes; des experts appropriés dans des domaines dans lesquels ils ne se spécialisent pas. Cela ne s’est pas assez produit à Manchester United, et c’est pourquoi Ed Woodward restera dans les mémoires comme quelqu’un qui n’a pas fait ce qu’il fallait faire et qui a probablement plus de critiques que de fans. C’est la vérité amère. «

L’héritage de Woodward’s Man Utd

« Moi-même et le dossier de presse à Manchester dirions tous qu’Ed Woodward est une personne décente qui parle ouvertement et communique. Mais nous voudrions également réfléchir au fait que son mandat a coïncidé avec une période vraiment difficile pour Manchester United.

« Il a évoqué une période de hauts et de bas dans sa déclaration de démission et la plupart d’entre nous réfléchiront plus sur les bas que sur les hauts. Ils n’ont pas remporté de titre de Premier League, ils ont remporté trois trophées, avaient Jose Mourinho et Louis van Gaal qui, avec rétrospectivement, les deux dates de péremption étaient peut-être dépassées.

« Accompagné de cela, Manchester City a récupéré les trophées pour lesquels Manchester United s’attend traditionnellement à défier, et Liverpool est de retour au sommet du football anglais. Tout ce qui aurait pu mal tourner a mal tourné, mais en termes de timing, à la place. de partir avec sa queue entre ses jambes, il repart avec Manchester United et lui-même en hauteur.

« United est deuxième de la Premier League, est en demi-finale de la Ligue européenne et l’équipe a l’air aussi bonne qu’elle l’a été depuis 2013, mais le vice-président exécutif a décidé que trop c’était trop. »