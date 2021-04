Lorsque Ole Gunnar Solskjaer est revenu à Manchester United en tant que manager en 2018, il a vu cela comme un retour à la maison, retournant dans un environnement familier dans lequel il s’était épanoui.

Ceux qui ont décidé de le ramener pensaient qu’il pouvait aussi être l’homme pour restaurer certaines des valeurs et principes qui s’étaient évanouis depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson.

Cependant, alors que Solskjaer a toujours été à l’aise à Old Trafford, il y a un argument selon lequel sentiment à l’aise dans son rôle de manager de United est quelque chose qui lui a pris plus de temps pour se remettre en question.

Ce que Solskjaer a réussi à réaliser sur et en dehors du terrain à Tottenham dimanche est peut-être le plus grand signe à ce jour que le Norweigan s’est attaqué à l’un des rôles les plus scrutés du football mondial et qu’il apprécie les défis et les récompenses qu’il apporte.

















GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire 3-1 de Manchester United contre Tottenham en Premier League



L’équipe de Solskjaer fait preuve de puissance sur le terrain

Sur le terrain, qu’il s’agisse d’une réponse alimentée par la colère ou l’injustice, United a réalisé une performance accrocheuse, à commencer par six joueurs de champ qui avaient joué à l’époque de Jose Mourinho et un couple que l’ancien patron avait marginalisé.

Scott McTominay – un joueur sélectionné pour des éloges spéciaux et une récompense encore plus précieuse de Mourinho – a parlé d’une réponse calme à la mi-temps et d’une demande de recherche patiemment de solutions et d’objectifs. Ce plan a été exécuté avec brio, ce qui en fait 28 points de Premier League sauvés de positions perdantes.

« Progrès » est un mot qui revient souvent dans les discussions sur la direction que prend United, mais sur la preuve des performances de joueurs comme Paul Pogba et Luke Shaw, il semble que les individus s’épanouissent et ce que l’équipe offre dans son ensemble est aussi plus convaincant.

Image:

Ole Gunnar Solskjaer a fait une démonstration de force contre Jose Mourinho à Tottenham



Solskjaer montre son propre acier

En dehors du terrain, Solskjaer a toujours offert un comportement brillant et positif. Ce qu’il a fait de manière experte en des temps plus difficiles, c’est de cacher le feu qui se cache sous ce visage joyeux. Parlez à l’un de ses coéquipiers ou à des personnes qui étaient au club quand il était joueur et ils vous parleront d’un jeune homme déterminé, motivé et intelligent.

Il y a un acier qui traverse Solskjaer, quelque chose qui était évident pour beaucoup de ceux qui l’ont rencontré, et si cela corrigeait le tort de la défaite 6-1 punissante d’octobre contre les Spurs à Old Trafford, le manager de United a montré ses dents dans sa réponse à qui a refusé le premier but au Tottenham Hotspur Stadium.

Tout le monde cherche des moments auxquels attribuer une importance particulière, mais il me semblait que c’était l’un de ces cas où Solskjaer se sentait suffisamment habilité pour aller à l’avant-garde sur le territoire ennemi. Cette fois l’an dernier, il n’avait peut-être pas été aussi disposé à parler de l’impact ou de la trajectoire de la main droite de McTominay, mais à la suite d’une victoire décisive, il a choisi de passer à l’offensive d’une manière rarement entrevue à son époque à United. .

Si la nature de la victoire aura enhardi le manager, il en sera de même de la récente restructuration dans les coulisses, avec des promotions pour les personnes que Solskjaer connaît et en qui il a confiance. Oui, il y a eu un choc au départ soudain d’un autre héros d’Old Trafford à Nicky Butt, mais l’introduction de Darren Fletcher et l’élévation de John Murtough sont des mouvements qui ne font que renforcer la main d’Ole et lui donnent une certitude supplémentaire sur la voie à suivre.

… et un nouveau contrat en vue?

Dans une interview la semaine dernière, Solskjaer a tenté de replacer son commentaire «les trophées peuvent masquer les problèmes» dans un certain contexte, m’expliquant qu’il voit gagner de l’argenterie comme la troisième étape d’un processus qui commence par la cohérence et l’élan. Les courtiers en puissance d’Old Trafford ont été aussi ravis du travail de Solskjaer dans les coulisses que des améliorations de forme de la première équipe et, bien que chaque négociation soit unique, je ne m’attends pas à trop de bosses dans les pourparlers pour prolonger son contrat. quand la saison est enfin terminée.

Avec une seule défaite lors des 25 derniers matchs de Premier League, les fans de United se sont toujours concentrés sur le peloton de chasse plutôt que sur Manchester City au box-office. Mais après une défaite choc à domicile pour les « voisins bruyants » contre Leeds et une deuxième victoire de United en neuf visites aux Spurs, le débat s’est soudainement tourné vers « et si? » Les Reds ont encore un match en main sur les Sky Blues. Gagnez cela, et c’est un écart de huit points avec six matchs à jouer.

L'ancien gardien de but de United, Mark Bosnich, pense que Dean Henderson est le gardien numéro un du club devant David de Gea



L’écriture est peut-être sur le mur pour De Gea

Solskjaer est las du débat national sur la situation des gardiens de but qu’il préside et sur le fait de savoir s’il se prépare à coller ou à tordre quand il s’agit de David de Gea et Dean Henderson. Chez les Spurs, il était déterminé à sortir sa meilleure équipe et bien qu’il y ait un débat pour savoir si cela inclut Mason Greenwood ou non, ce qu’il ne semble pas inclure, c’est De Gea.

L’Espagnol pourrait bien avoir à nouveau les gants pour la visite de jeudi à Grenade en Ligue Europa, mais avec la forme et l’âge à la fois en faveur de Henderson, il en va de même pour l’économie. Cela dit, en raison de son salaire, ce sera un défi de trouver un nouveau club à De Gea cet été. Les joueurs seront déjà au courant des processus de pensée de Solskjaer et bien qu’il ne dise peut-être pas aux journalistes qui est son n ° 1 dans les buts, les deux hommes sauront déjà comment le pays évolue.

Qu’en est-il de l’avenir de Cavani?

La situation d’Edinson Cavani est une autre intrigante. Son but contre Tottenham a montré son instinct de prédateur et, en tant qu’attaquant, il connaît bien le mouvement et l’application que Solskjaer souhaite voir davantage de ses autres hommes de tête. L’âge de Cavani n’est pas un problème et United semble également s’améliorer pour tirer parti de ses forces.

Mais si le salaire qu’il est payé et la perspective du football en Ligue des champions ne suffisent pas à prolonger son séjour à Old Trafford, alors c’est peut-être un simple facteur de famille qui a été mis au centre de l’attention par la pandémie, et qui lui fait tourner la tête. retour vers l’Amérique du Sud.

Solskjaer dit qu'il y a un « dialogue ouvert » avec Edinson Cavani sur son avenir à United et qu'il est détendu, l'attaquant ayant besoin de temps pour décider



Quoi qu’il arrive avec Cavani, United devra à nouveau boxer intelligemment dans la fenêtre de transfert. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de dépenses parce qu’il y en aura, mais cela pourrait bien être dans le sens de la dernière fenêtre de l’été avec le soin appliqué au processus de départ autant qu’aux arrivées pour utiliser au mieux les fonds disponibles.

Pogba a l’air plus content que jamais

Un ingrédient manquant à l’heure actuelle est le murmure qui va généralement de pair avec Pogba à cette période de l’année. Le milieu de terrain français a l’air aussi content qu’il ne l’a jamais été sous un maillot United, allié à la forme physique et à la faim, ce qui lui a donné les outils pour exploiter le talent qui, selon la plupart, a toujours été là.

Aux Spurs, Pogba a rappelé à nouveau que si Bruno Fernandes ne tire pas ou est arrêté de jouer, il a les dons pour contrer ces défis. Le troisième objectif était un exemple de la façon dont Pogba a la capacité de passer soudainement les vitesses, quand il le veut, et peut-être le plus encourageant, c’était à la fin d’un match difficile.

La réalité est, cependant, que la prochaine fenêtre de transfert consistera à affiner l’équipe et à y ajouter de la qualité, ce qui signifie que peut-être pour la première fois depuis le retour de Pogba, il y a plus de raisons de rester que de partir.

Greenwood a-t-il résolu le problème de l’ailier droit?

J’ai commencé cette pièce en parlant des idéaux et des traditions chères à Manchester United et maintenant confiés à l’homme qui a présenté au club l’un de ses moments les plus dramatiques et les plus déterminants en 1999. L’ADN de United pourrait être une manière étrangement clinique de décrire ce que signifie faire partie du club de football, mais c’est quelque chose compris par deux joueurs qui font tous les deux face à un été intéressant.

Le premier d’entre eux est Greenwood et il a de nouveau montré ses capacités rares et son sens du but qui rendraient son manager heureux de le conduire à l’aéroport, si le joueur de 19 ans était appelé dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour le championnat d’Europe. Greenwood n’est pas un ailier droit naturel, mais il ajoute suffisamment de menace et de qualité pour permettre le développement d’un autre jeune, Amad Traoré.

À un moment où l’argent doit être épuisé, les progrès de Greenwood peuvent bien signifier qu’un large joueur n’est pas maintenant en tête de la liste des souhaits de transfert comme c’était l’été dernier, lorsque Jadon Sancho était si activement poursuivi.

Image:

Jesse Lingard pourrait encore avoir un avenir à Manchester United après sa forme remarquable prêtée à West Ham



Lingard peut encore avoir un avenir uni

Et un autre diplômé de l’académie peut soudainement avoir un mot à dire auparavant improbable dans cette discussion. Le transfert de prêt de Jesse Lingard à West Ham a été conçu comme un gagnant-gagnant pour le joueur et United, mais il a également profité à l’équipe de David Moyes probablement plus que quiconque ne le pensait.

Solskjaer parle avec émotion de donner au jeune Lingard ses débuts de jeunesse à Burnley il y a de nombreuses années, mais la prochaine conversation entre les deux sur la façon dont l’avenir se trouve pourrait différer considérablement de leur conversation de janvier. Lingard reste un membre populaire du vestiaire de United, et son sort dépendra du rôle ou du nombre de matchs qui lui seront proposés, surtout s’il fait lui aussi partie de l’équipe du Championnat d’Europe.

Donc, il y a beaucoup de variables sur lesquelles les fans de United et leur manager doivent réfléchir au cours des prochains mois, et des indications vraiment positives, aussi, que Solskjaer fait le bon type de progrès.

Mais même lui serait d’accord que gagner la Ligue Europa représenterait un véritable signal d’intention pour lui et ses joueurs.