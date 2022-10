Cahier de journaliste: Leon Bailey s’ouvre sur sa relation avec “frère et mentor” Raheem Sterling | Nouvelles du football

Dimanche, Leon Bailey espère qu’il affrontera un homme qu’il appelle son frère et mentor. Son admiration pour Raheem Sterling est telle que lorsqu’il est devenu professionnel, le seul numéro qu’il voulait sur son dos était le 31, le maillot que Sterling portait à Liverpool.

Une rencontre entre amis communs en Jamaïque, d’où ils sont tous les deux, les a aidés à naviguer dans le monde parfois délicat du football depuis.

Le couple mettra leur amitié de côté pendant 90 minutes dimanche, lorsque l’hôte d’Aston Villa Chelsea, en direct sur Sports du ciel.

“Il était déjà professionnel pour Liverpool et je n’avais que 16 ans”, a déclaré Bailey à Sky Sports.

“Nous venons de construire une bonne amitié depuis et évidemment il est passé à City et c’est alors que j’ai signé mon premier contrat professionnel. Son succès a été ma motivation depuis. Je l’ai vraiment admiré alors quand j’ai signé mon premier contrat professionnel, j’ai décidé Je voulais porter du 31 et à partir de là nous sommes devenus comme des frères.

“Il a toujours été ce frère pour moi et j’ai été un frère pour lui. Nous nous entraidons. Nous parlons de beaucoup de choses différentes. Chaque fois qu’il a passé un mauvais moment à City, nous en parlons. J’ai eu des blessures alors nous en parlons et nous nous donnons toujours des messages positifs et essayons de nous élever mutuellement.

“C’est un joueur tellement talentueux et partout où il ira, il impressionnera toujours. J’ai été assez impressionné par ce qu’il a déjà fait à Chelsea. J’espère donc qu’il continuera à hisser le drapeau haut pour beaucoup de jeunes. qui l’admirent comme moi.”

Bailey parle de ce que Sterling a fait en dehors du terrain, peut-être suggère-t-il que son impact est encore plus puissant dans ce domaine.

“C’est à cause d’où il vient. Il connaît la pauvreté. Il sait ce que vivent beaucoup de gens qui n’ont rien. Il connaît les compétences sociales, comment communiquer avec les gens. Nous comprenons ce que cela fait de ne pas Rien du tout. Je pense qu’avec son travail qu’il fait en dehors du football, c’est tout simplement formidable. J’espère qu’il pourra continuer à le faire parce que c’est vraiment bien et que les gens l’admirent vraiment pour ça aussi.”

Une chose que j’ai apprise assez rapidement est de ne pas jouer le nom le plus impressionnant de votre jeu téléphonique avec Bailey, ce ne serait vraiment pas un concours.

Aux côtés de Sterling, il entretient des relations étroites avec la superstar sportive Usain Bolt.

“Nous sommes vraiment proches. Vraiment proches. Nous ne sommes qu’un petit cercle et nous nous entraidons dans tous les aspects que nous pouvons. Vous savez que je reçois également beaucoup de sagesse de sa part. Il a dit que peu importe les séances d’entraînement que vous faites, assurez-vous de travailler sur vous-même lorsque vous avez du temps à la maison, assurez-vous de dépenser beaucoup d’argent sur votre corps pour vous assurer que votre corps est toujours en forme et fort, car c’est ce qui va vous faire aller où tu veux y aller.”

Bailey a pris cela en compte. Il a eu des problèmes de forme physique depuis son transfert de 25 millions de livres sterling du Bayer Leverkusen, une force supplémentaire, un travail de physio supplémentaire et un chef – il est déterminé à tirer le meilleur parti de son opportunité en Premier League et sait qu’il n’a pas encore trouvé sa meilleure forme.

Un problème musculaire lui a fait manquer le match nul 1-1 avec Nottingham Forest, qui était en bas du tableau lundi soir. C’était un résultat rencontré avec les huées des fans de Villa mais il est amorcé et prêt pour le week-end.

Villa est à quatre matchs sans défaite, mais alors que Steven Gerrard approche de sa première année à la tête, les fans sont mal à l’aise car ils n’ont pas fait de progrès tangibles et constituent une équipe bien meilleure que les neuf points qu’ils ont accumulés lors de leurs neuf premiers matchs.

Bailey a appelé son équipe à être courageuse et courageuse contre Chelsea, car elle a marqué un point contre Manchester City plus tôt cette saison.

“Nous allons là-bas pour jouer sans crainte. C’est ce que nous avons fait contre City, et je suis sûr que nous pouvons le faire contre Chelsea.

“Tous les joueurs en ce moment sont vraiment motivés et prêts à partir le week-end et je ne l’ai pas vu comme ça depuis longtemps. Je suis donc vraiment excité de voir ce qui va se passer dimanche.”

Après le match nul contre Forest, Gerrard a demandé que quelqu’un fasse la une des journaux, il a exigé plus de ses gros frappeurs, Bailey espère qu’il pourra répondre à l’appel.

“Les gens ont dit que j’ai toujours été une personne pour les grands matchs et les grands moments et c’est quelque chose en quoi je crois vraiment et j’espère que si j’en ai l’opportunité, je pourrais être la vedette.”

En ce moment, Gerrard, sous une pression croissante pour lancer la saison de Villa, aimerait que ce soit le cas, ce dont il a besoin en ce moment, c’est que son joueur tienne sa promesse.

