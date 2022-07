Cahier de journaliste: Erling Haaland est à côté de la plaque alors que Man City gagne en popularité | Nouvelles du football

Si nous étions en admiration devant Erling Haaland lorsque nous l’avons vu de près pour la première fois à l’entraînement, sa première apparition en match pour Manchester City nous a sidérés.

N’ayant pas joué contre le Club America à Houston, il a tweeté juste après le coup de sifflet final pour dire que nous le verrions contre le Bayern.

Il était peut-être un homme de relativement peu de mots, mais il voulait clairement envoyer un message d’intention.

Le match historique à Lambeau Field a été retardé à cause d’un gros orage, et lorsque le jeu a commencé, il y avait encore le son du tonnerre grondant au loin comme si les dieux étaient en colère contre ceux qui osaient jouer au football sur le gazon sacré de la NFL.

Un théâtre pour le dramatique, c’était la toile de fond parfaite pour un homme dont la réputation quasi mythique nous fait parler de lui comme s’il était un dieu nordique dans le moule de Thor.

Il n’a fallu que 11 minutes et 45 secondes à la signature la plus prestigieuse du club pour s’annoncer comme buteur de City, ravissant les dizaines de milliers de fans de City, en grande partie basés aux États-Unis, qui avaient passé les heures avant le coup d’envoi à socialiser autour du stade, et prendre des photos avec le trophée de la Premier League de l’autre côté de la route au bien nommé Titletown.

Haaland n’a marqué qu’à la 11e minute de ses débuts avec Manchester City





La foudre a presque frappé deux fois lorsque Bernardo Silva a carré le ballon pour que Haaland écrase à la maison, seulement pour que le but soit exclu pour hors-jeu.

On nous dit que Haaland est déjà populaire dans le vestiaire, bien que son arrivée ait sans aucun doute attiré l’attention de certains de ses coéquipiers les plus établis.

Un lien passionnant semble se développer avec Jack Grealish, qui a été l’un des artistes les plus remarquables de cette tournée.

Leur liaison sur le terrain semblait extrêmement encourageante, Grealish étant l’homme qui a lancé Haaland pour le but, et ils semblent également établir d’excellentes relations en dehors du terrain.

City a battu le Bayern 1-0 devant une salle comble à Lambeau Field





Nous avons vu beaucoup de gestes amicaux et d’interactions entre les deux, en particulier lors des séances d’entraînement ouvertes que nous avons été autorisés à regarder.

Vous avez l’impression que Man City commence enfin à percer le marché mondial qui était auparavant presque exclusivement apprécié par ses six principaux rivaux les plus établis.

Il y avait sans aucun doute plus de chemises City exposées lors de cette tournée par rapport à leur précédente visite aux États-Unis avant Covid.

Les fans de la ville sont venus de tous les États pour être ici, y compris l’un des plus grands noms du sport américain.

Il y avait sensiblement plus de maillots de Manchester City en pré-saison que les années précédentes





Le quart-arrière superstar des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, compte parmi eux et a volé spécialement pour le match.

Il a regardé depuis une suite mais n’a pas pu s’empêcher de descendre ensuite dans les vestiaires de City pour passer du temps à parler avec Pep et les joueurs de City.

Les endossements dans le sport américain ne sont pas beaucoup plus importants que l’homme principal de Green Bay.