Cahier de journaliste : En tournée avec Chelsea alors qu’une nouvelle ère commence avec style | Nouvelles du football

Sky Sports Nouvelles Le journaliste Ben Ransom analyse la nouvelle ère à Chelsea et la victoire sur le Club America depuis leur tournée de pré-saison à Los Angeles et Las Vegas…

Cela a été une période fascinante pour avoir l’opportunité de regarder Chelsea vaquer à ses occupations. Avec en toile de fond Hollywood d’abord puis Las Vegas, les nouveaux propriétaires ne se cachent pas des projecteurs.

Todd Boehly agit en tant que directeur sportif par intérim, travaillant en étroite collaboration avec Thomas Tuchel dans ce que le manager de Chelsea m’a décrit plus tôt cette semaine comme un processus de recrutement “intense”.

Chelsea a besoin de corps et le rêve américain est d’attirer tout de suite des signatures de renom. Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly correspondent certainement tous les deux à ce projet de loi, bien qu’en passant sur l’opportunité de signer Cristiano Ronaldo, le club ait montré que si votre nom ne correspond pas aux plans du manager (peu importe la taille du nom), alors il est prêt à s’en tenir plutôt qu’à jouer.

Autant que le dossier de presse itinérant a saisi toutes les occasions disponibles pour poser des questions sur les transferts, un autre sujet de questionnement populaire a été de savoir sur quels jeunes joueurs on peut compter pour intensifier et tenter leur chance dans la saison à venir.

Mason Mount donne le meilleur exemple d’un diplômé de l’académie qui fait désormais partie intégrante de l’équipe, ayant appris son métier en prêt à Vitesse Arnhem puis à Derby County. Voir le joueur de 23 ans interagir avec ses coéquipiers pendant ce camp a montré à quel point il a grandi au sein du groupe.

Maintenant un habitué du club et du pays, il respire la confiance, et nous avons pu le voir non seulement avec son but gagnant contre le Club America, mais aussi lors des séances d’entraînement ouvertes où il a visiblement encouragé et offert des conseils aux jeunes joueurs.

Ils feraient bien d’écouter, il m’a dit cette semaine qu’il s’attend à ce que les pourparlers sur le contrat commencent dans les prochains mois pour prolonger son contrat (actuellement, il court jusqu’en 2024) et il veut rester au club aussi longtemps que possible.

Nous assistons à une croissance à plus d’un titre. Il a mangé des portions de poulet doubles en pré-saison dans le cadre d’un régime d’entraînement pour développer ses muscles, et lorsque vous comparez des photos de ses débuts à Chelsea à maintenant, cela montre clairement des résultats.

Le plus souvent, vous le voyez arborer un sourire enfantin, le regarder de près cette semaine m’a déjà fait me demander si un jour il pourrait porter le brassard de capitaine pour aller avec.

“Gallagher peut être un atout utile pour Tuchel”

Le premier match de la tournée de pré-saison de Chelsea allait toujours porter sur la forme physique, et la sélection de l’équipe de Thomas Tuchel l’a clairement indiqué. Un XI différent toutes les 45 minutes contre le Club America dans l’impressionnant stade Allegiant consistait à donner au plus grand nombre de joueurs possible de précieuses minutes.

Comment Chelsea s’est aligné contre Club America: Première mi-temps : Arrizabalaga ; Chalobah, Thiago Silva, Sarr ; Kenedy, Barkley, Gallagher, Chilwell ; Ziyech, Havertz, Hudson-Odoi

Il est difficile de retirer grand-chose d’une première mi-temps sans but, sauf peut-être que Conor Gallagher fait partie intégrante du plan de la première équipe après une série de périodes de prêt impressionnantes. Son énergie pourrait être une véritable arme alors qu’il se transforme en un véritable milieu de terrain box-to-box, du genre que j’ai grandi en regardant dans les années 90 et au début des années 2000.

Il n’est pas surprenant qu’il ait créé la meilleure chance avant la pause, saisissant une passe lâche pour remonter le terrain et glisser Kai Havertz qui n’a pas réussi à terminer. Bien que Gallagher ait également été averti après avoir été pris en possession du ballon, son défi sera donc de trouver la cohérence nécessaire pour se tailler une place régulière dans la formation de départ.

Ben Chilwell revient d’une blessure grave, et c’était fantastique du point de vue de Chelsea, en Angleterre (et de Fantasy Football) de le voir commencer le match à l’arrière gauche, même s’il a regardé quelques semaines derrière certains de ses coéquipiers en termes de condition physique.

Chelsea a porté une plus grande menace en seconde période, alors que Reece James, Mason Mount et Jorginho sont entrés dans la mêlée. La saison dernière, Chelsea était à son maximum lorsque les ailiers étaient en plein essor, et les bombardements de James et Marcus Alonso suggéraient que nous devrions nous attendre à une menace similaire lors de la reprise de la Premier League.

Comment Chelsea s’est aligné contre Club America: Deuxième mi-temps : Bettinelli ; Azpilicueta, Ampadu, Emerson ; James, Mont, Jorginho, Alonso ; Pulisic, Batshuayi, Werner

Lorsque j’ai eu l’occasion d’interroger Thomas Tuchel sur les transferts cette semaine, il a été très clair sur le fait que le recrutement défensif reste sa priorité. La capture de Kalidou Koulibaly le confirme, mais il veut toujours au moins un défenseur central plus expérimenté.

Je me demandais si le nombre limité ici à Las Vegas le conduirait à expérimenter la formation et potentiellement à essayer un arrière quatre. Si c’est dans sa pensée, il ne l’a pas montré, choisissant plutôt de faire pivoter ses options défensives pour jouer avec un arrière trois dans chacune des formations distinctes.

Les matchs amicaux de pré-saison de Chelsea : Chelsea 2-1 Club America

Charlotte FC – jeudi 21 juillet, stade Bank of America, Charlotte; coup d’envoi à 12h BST

Arsenal – dimanche 24 juillet, Camping World Stadium, Floride; coup d’envoi à 1h du matin

Udinese – Vendredi 29 juillet, Dacia Arena, Udine; coup d’envoi à 20h BST

Il y avait des sourires sur le terrain à plein temps alors que les joueurs acceptaient les acclamations du soutien largement américain de Chelsea, ils ont été autorisés à se laisser aller et à passer une soirée à Las Vegas avant de s’envoler pour Orlando pour le prochain entraînement. camp.

Après LA et Vegas, c’est une autre capitale du divertissement, et à mesure que la condition physique s’améliore, la qualité du football présenté devrait également augmenter.