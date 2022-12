Cahier 2022 : Manifestations et verrouillages stricts du COVID mis à l’épreuve en Chine

LE CONTEXTE : Après avoir commencé 2022 en organisant des Jeux olympiques d’hiver dans une bulle COVID, la Chine a connu une année difficile. Il était rempli de défis économiques, maintenant puis assouplissant sa politique zéro COVID, repoussant les allégations de violations des droits de l’homme et – dans la dernière partie de 2022 – faisant face à des protestations inhabituelles et généralisées liées à son approche de la pandémie.

La nation la plus peuplée du monde a également tenté d’équilibrer son malaise face à la guerre en Ukraine et à l’interventionnisme manifeste d’autres nations avec le maintien de ses liens avec la Russie, l’Europe et les États-Unis. Peut-être le plus important à long terme, il a tenu un congrès du Parti communiste qui s’est terminé avec Xi Jinping obtenant un autre mandat en tant que chef, alors même qu’un ancien haut dirigeant est décédé et que son ère de la Chine s’est estompée dans l’histoire.

Ici, le directeur des nouvelles de l’Associated Press China, Ken Moritsugu, passe en revue certains des points clés de l’année chinoise – et de leur couverture.

___

KEN MORITSUGU, directeur de l’information de la Grande Chine depuis 2018 :

Il y avait deux fils d’histoire en Chine, cette année. L’un est la consolidation du pouvoir par Xi Jinping, le leader. Il était déjà un leader très fort, mais cette année, c’était le Congrès du Parti communiste, qui a lieu tous les cinq ans. Et cela a vraiment cimenté son emprise sur le pouvoir. Elle l’a reconduit pour un troisième mandat, ce qui est en rupture avec la tradition récente. Il a également nommé ses alliés au comité permanent du Politburo, le plus haut groupe de dirigeants en Chine. Cela a donc vraiment envoyé le message que Xi est en charge de la Chine et le restera probablement pendant un certain temps. Il y a eu des spéculations avant le congrès du parti selon lesquelles peut-être que certaines personnes ayant d’autres points de vue pourraient obtenir des positions, et cela pourrait signaler une sorte de changement. Le fait que cela ne se soit pas produit indique clairement où la Chine s’en va politiquement.

Le deuxième fil conducteur est que la Chine a été confrontée cette année à une série de défis qui, en fin de compte, sont des défis pour le Parti communiste et pour Xi. Celle qui a été la plus importante est la politique zéro-COVID, qui tout récemment en décembre, a commencé à montrer des signes d’assouplissement, après des manifestations très inhabituelles en Chine. Le mécontentement du public a atteint un tel niveau qu’il y a eu en fait des protestations en Chine contre cette politique, ce qui a peut-être conduit le gouvernement à passer à autre chose. La politique zéro-COVID a vraiment torpillé l’économie cette année. C’est devenu de plus en plus intenable, d’un point de vue économique, et le gouvernement subissait vraiment beaucoup de pression, tant au niveau national qu’international, pour assouplir. L’une des choses les plus frappantes cette année a été le verrouillage de Shanghai pendant deux mois en avril et mai. Shanghai est une capitale économique et financière majeure. Et cela vient de perturber la logistique et la production en Chine, ainsi que l’économie à bien des égards.

Et puis en plus de cela, vous avez eu la guerre en Ukraine. La Chine n’a pas approuvé l’invasion de l’Ukraine. Il a toujours plaidé pour des pourparlers de paix et la fin des hostilités, mais en même temps, il ne s’est pas joint aux États-Unis et aux autres grands pays pour condamner l’invasion et ensuite imposer des sanctions à la Russie. Le fait que la Chine ne se soit pas prononcée fermement contre l’invasion russe de l’Ukraine a rendu beaucoup de pays et de dirigeants européens mécontents. Cela a été une dynamique importante. La Chine, idéalement, aimerait avoir de bonnes relations avec tout le monde. Mais compte tenu de la géopolitique d’aujourd’hui, je pense qu’ils sont confrontés à des choix.

Évidemment, c’est un peu dangereux d’être très franc en Chine. Mais il y a un vrai courant sous-jacent, ce genre de sentiment dans une partie assez large de la population et en particulier parmi les jeunes urbains que peut-être la Chine ne va pas dans la bonne direction. Et c’est ce qui s’est manifesté dans ces récentes manifestations. Certains d’entre eux avaient même des slogans défiant le parti et Xi Jinping, ce qui est relativement inconnu dans la Chine d’aujourd’hui. Ce ne sont pas nécessairement des militants et des manifestants chevronnés, mais ils sont prêts à sortir et à faire des demandes et à voir ce qui se passe. Le gouvernement n’a pas officiellement lié son récent assouplissement de ses politiques COVID à ces manifestations. Mais il semble que le gouvernement ait cligné des yeux – ils ont en quelque sorte dit: “Oh, nous devons vraiment réévaluer, changer de direction ici avant d’avoir un plus gros problème avec le public que nous n’avons déjà.”

___

Il est de plus en plus difficile depuis quelques années de raconter l’histoire de la Chine. L’environnement pour les médias étrangers en Chine n’est pas accueillant pour le moment. Cela se manifeste tout d’abord par l’ingérence de la police ou des forces de sécurité dans les reportages et la tentative d’empêcher les journalistes de faire certains types d’histoires et certains types de reportages. Mais cela se manifeste également parmi le public en général, qui a été nourri d’une ligne selon laquelle les médias étrangers ne sont pas dignes de confiance, les médias étrangers sont biaisés, les médias étrangers sont déterminés à produire une image négative de la Chine. Ce message a été répété maintes et maintes fois. Certaines personnes y croient et ne veulent pas parler aux médias étrangers. Mais l’autre chose qui s’est produite, c’est que même les gens qui veulent parler aux médias, ou aux médias étrangers, certains d’entre eux ont peur de parler aux médias étrangers, parce que vous avez des ennuis pour parler.

Il est donc de plus en plus difficile de faire le genre de reportage que nous voulons faire, c’est-à-dire de parler à de « vraies personnes » et d’avoir leur point de vue sur ce qui se passe en Chine. C’est difficile à savoir : qu’en pensent-ils ? Que pensent-ils de tout, de la politique zéro COVID à la guerre en Ukraine en passant par l’économie, leur propre vie, leurs espoirs et aspirations économiques et comment ils voient cela évoluer ? Il a toujours été difficile de rendre compte de cette manière large et ouverte en Chine, mais cela devient de plus en plus difficile.

___

Carnets 2022 : https://apnews.com/hub/reporters-notebook

The Associated Press