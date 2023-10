Cagliari 1-4 AS Rome (8 octobre 2023) Analyse du match

L’attaquant de l’AS Roma Romelu Lukaku a marqué deux fois alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire 4-1 contre l’équipe du sous-sol de Cagliari en Serie A dimanche pour soulager le manager Jose Mourinho.

Houssem Aouar et Lukaku ont marqué dans les 20 premières minutes pour donner l’avantage aux visiteurs 2-0 à la mi-temps tandis que le remplaçant Andrea Belotti et Lukaku avec son deuxième ont bouclé les points.

La Roma s’est hissée à la 10e place avec 11 points en huit matchs, tandis que Cagliari reste en bas avec deux.

Malgré la position de Cagliari en championnat et son échec à remporter un match cette saison, c’est Mourinho qui était plus sous les projecteurs que l’entraîneur hôte Claudio Ranieri après le début de campagne incohérent de la Roma.

Cependant, l’équipe de Rome a marqué deux fois en deux minutes pour prendre le contrôle du match et sa première victoire à l’extérieur en championnat cette saison n’a jamais semblé mise en doute.

« J’ai un contrat jusqu’au 30 juin, je sais ce que je veux et je veux tout donner à la Roma. Il n’y a pas de problème et je suis heureux parce que la Roma a gagné », a déclaré Mourinho.

À la 19e minute, Leonardo Spinnazola a adressé une délicieuse passe au milieu de terrain Aouar dans la surface de Cagliari et il l’a frappé pour la première fois et a marqué son deuxième but de la saison.

Une minute plus tard, la Roma doublait son avance. Un une-deux entre Lukaku et Rick Karsdorp s’est terminé avec un centre de la poitrine de l’attaquant belge à bout portant.

Romelu Lukaku célèbre après avoir marqué un but pour la Roma contre Cagliari en Serie A.

Avant cela, Cagliari s’était approché, mais le gardien Rui Patrício était descendu à ras de terre pour repousser la tête d’Andrea Petagna à la 10e.

Paulo Dybala de la Roma s’est blessé cinq minutes avant la mi-temps après s’être tenu le genou suite à un défi de Matteo Prati et son remplaçant Belotti est intervenu pour porter le score à 3-0 six minutes après la pause.

Belotti a déjoué le piège du hors-jeu pour récupérer un long ballon de Leandro Paredes, puis s’est tordu et s’est retourné deux fois pour dépasser le défenseur Gabriele Zappa avant de tirer devant Simone Scuffet pour marquer son troisième but en championnat cette saison.

La blessure de Dybala a été la seule note amère d’une soirée par ailleurs parfaite pour la Roma et la vue de l’Argentin quitter le terrain en larmes sera une source d’inquiétude.

« Je ne suis pas optimiste », a déclaré Mourinho. « Je fais toujours beaucoup confiance aux joueurs. Quand il n’est pas optimiste, je ne le suis pas. »

La Roma a inscrit son quatrième but à la 59e minute après un mouvement bien travaillé. Belotti a fait une passe à Paredes qui a frappé le ballon pour la première fois dans la surface pour Lukaku et l’attaquant a pris une touche pour le contrôler avant de balayer son tir dans le coin le plus éloigné.

Après cela, la Roma s’est contentée d’économiser de l’énergie et cela a donné à Cagliari une chance d’aller de l’avant. Après qu’une superbe volée à distance de Prati ait été exclue pour un hors-jeu plus tôt, ils ont marqué un but de consolation tardif sur penalty.

Nahitan Nández a converti le penalty à la 87e minute après un handball inutile de Bryan Cristante.