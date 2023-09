Cagliari 1-3 AC Milan (27 septembre 2023) Analyse du match

Le duo anglais Fikayo Tomori et Ruben Loftus-Cheek ont ​​marqué alors que l’AC Milan a riposté après avoir pris du retard face au promu Cagliari pour assurer une victoire 3-1 en Serie A mercredi.

Tomori et Loftus-Cheek ont ​​trouvé le chemin des filets de chaque côté de la mi-temps après un égaliseur en première mi-temps de Noah Okafor.

L’équipe de Stefano Pioli a remporté sa cinquième victoire de la saison en Serie A, ce qui l’a propulsée à 15 points à la deuxième place, à égalité avec le leader, l’Inter Milan, qui accueillera Sassuolo plus tard mercredi. Cagliari est en bas du classement avec deux points.

L’attaquant américain Christian Pulisic a joué un rôle de premier plan dans le retour de Milan, avec sa course et son centre établissant leur premier but avant de marquer Loftus-Creek pour le troisième.

Les visiteurs ont dominé une grande partie de la première mi-temps malgré le premier but concédé, Tijani Reijnders manquant de peu avec une tentative en angle dans les premières minutes.

« Nous avions bien commencé le match, nous aurions pu prendre l’avantage mais nous n’avons pas été concrets. Ensuite, nous avons encaissé un but par imprudence », a déclaré Pioli à Sky Sports Italia.

« Nous avons bien fait de renverser la situation avec nos principes et de gagner un match qui n’était certainement pas facile.

« Nous avons joué un match qui n’a pas été facile tactiquement. Nous avons dû être équilibrés pour être dangereux, mais des fissures sont apparues. »

L’AC Milan célèbre le but de Noah Okafor lors de sa victoire à Cagliari en Serie A. Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images

Zito Luvumbo a enthousiasmé le public après 29 minutes, en décochant une fusée du pied gauche dans la lucarne sous un angle fermé, contre le cours du jeu.

L’euphorie fut cependant de courte durée, puisque Milan égalisait à la 40e minute lorsqu’Okafor intervenait après que le centre de Pulisic ait rebondi sur le gardien de Cagliari Boris Radunovic.

Cinq minutes plus tard, Tomori a envoyé un autre ballon libre dans le filet à bout portant.

Peu avant la mi-temps, Loftus-Cheek était sur le point d’inscrire le troisième but de Milan, mais Radunovic refusait sa tentative d’un pied tendu. Cependant, le milieu de terrain anglais a anéanti tout espoir restant pour les Sardes à l’heure de jeu en inscrivant son premier but pour Milan d’une frappe puissante des 25 mètres.

« Je suis très content. Bien sûr, les trois points sont très importants, c’était un match difficile, nous savions qu’ils sortiraient vite, ils ont marqué le premier but, mais nous sommes restés soudés et sommes restés forts mentalement », a déclaré Loftus. Cheek a dit à DAZN.

« Tout est question de mentalité et nous avons montré ce soir que même si nous sommes menés, nous pouvons renverser la situation. »

Cagliari s’est approché d’un but de consolation dans les dernières minutes lorsque Gaetano Oristanio a repris de volée le centre de Luvumbo, avant d’être refusé par le gardien milanais Marco Sportiello.