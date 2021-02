Mises à jour en direct de l’ISL 2020-21 Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC: Chennaiyin FC sont de niveau 0-0 avec Jamshedpur FC car les deux équipes cherchent un revirement dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 89 au stade GMC de Bambolim, Goa, mercredi. L’horrible erreur de Vishal Kaith reste impunie. Chennaiyin FC a créé de bonnes occasions dans le Jamshedpur FC mais encore une fois, ce but leur échappe. Rehenesh est contraint à l’action dès le début alors qu’il arrête le tir pétillant de Chhangte sur la cible. Le Jamshedpur FC est septième du tableau des points et entre dans le match après une défaite. Le Chennaiyin FC, en revanche, a fait match nul avec le Bengaluru FC lors de son match précédent et est huitième avec 17 points. Suivez toutes les mises à jour en direct de Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC sur le blog de News18 Sports.

Le Chennaiyin FC et le Jamshedpur FC ont joué pour la dernière fois le 24 novembre, où Chennaiyin est sorti victorieux 2-1. C’est ce match où Anirudh Thapa a marqué le but le plus rapide de la saison dès la première minute. Esmael Goncalves a ensuite inscrit un penalty à la 26e minute pour donner à Chennaiyin une avance de deux buts. Le déficit a été réduit par Jamshedpur à la 37e minute grâce à Valskis mais finalement, Chennaiyin a tenu bon pour gagner le match.

Chennaiyin se retrouve désormais à six points des quatre premiers. La tâche semble difficile, mais elle est toujours mathématiquement possible. Et l’entraîneur de Chennaiyin Csaba Laszlo a exhorté son équipe à continuer à se battre jusqu’à la fin. « Nous espérons toujours et nous n’abandonnons pas notre objectif d’être dans le top quatre. La possibilité est là. Et le match de demain sera non seulement important pour Jamshedpur mais aussi pour les autres équipes », a-t-il déclaré. Les difficultés de Chennaiyin devant le but ont continué de leur coûter des points malgré les deux vainqueurs créant de nombreuses occasions. Ils n’ont plus marqué depuis le jeu ouvert depuis cinq matchs consécutifs. « Nous savons que nous sommes capables de gagner des matchs, mais nous devons mieux utiliser nos chances. Même dans la partie offensive, nous avons besoin de plus de cohérence. Rater autant d’occasions après les avoir créées n’est pas normal. Mais nous faisons confiance à nos joueurs et nous continuons. aller et essayer de jouer notre football « , a déclaré Laszlo.

Jamshedpur est placé au-dessus de ses adversaires avec juste un point qui les sépare. « C’est une équipe difficile », a déclaré l’entraîneur du JFC Owen Coyle. « Ils ont certainement créé beaucoup d’occasions, mais ils n’ont pas été aussi cliniques qu’ils pourraient l’être, mais nous savons que ce sont des adversaires très coriaces. points de cela pour continuer à essayer de réduire le déficit. Évidemment, les équipes qui sont déjà là ont l’avantage. Et c’est la seule façon pour nous d’y arriver. Nous devons essayer de gagner des matchs pour atteindre cet endroit s’il devient disponible . «