Cage à taille humaine installée dans le parc écologique de Kolkata pour promouvoir la lutte contre la mise en cage

Afin de transmettre les sentiments des oiseaux vivant dans des pièges, une cage à taille humaine a été installée à Eco Park situé à Kolkata au Bengale occidental. L’immense cage a été placée au pakhi bitan (parc ornithologique) comme «outil promotionnel» pour transmettre le message que les oiseaux sauvages ne devraient pas être mis en cage. Lors de l’événement où cette cage a été installée, les autorités du parc ont également relâché des oiseaux et des papillons piégés, véhiculant le message que ces créatures ne doivent pas être mises en cages. Le président de la Société de développement des infrastructures de logement du Bengale occidental (HIDCO) Debashis Sen et d’autres fonctionnaires ont relâché les oiseaux des cages.

Tel que rapporté par Le télégraphe, un atelier a également été organisé à l’Eco Park par la Nature Environment & Wildlife Society (NEWS). Cet atelier portait sur les oiseaux d’Eco Park et les espèces florales locales. Des étudiants du département des sciences de l’environnement de l’Université de Calcutta ont participé à l’atelier.

La cage inaugurée lors de l’événement était de couleur dorée. Les panneaux collés à la cage étaient en anglais et en bengali. Ils ont dit: « Ne prends pas mon ciel, je veux voler » et « Les oiseaux n’ont pas besoin de cage. » Un autre panneau à la cité demandait aux visiteurs de ne pas toucher les oiseaux ni de secouer la cage.

Aux côtés de Sen, Biswajit Roy Chowdhury et Ajanta Dey, respectivement secrétaire et co-secrétaire de NEWS, étaient également présents à l’atelier. Le rapport mentionne également que des responsables de la New Town Kolkata Development Authority se sont également joints à l’événement.

Selon certaines sources, le parc est devenu le foyer d’oiseaux migrateurs tels que Wryneck, Black Redstart et Plaintive Cuckoo. Le chat de pierre de Sibérie a également été repéré à l’Eco Park.

Inauguré en 2012, le parc de New Town abrite environ 150 oiseaux. Avec les oiseaux, le pakhi bitan est également devenu un foyer pour les tortues. HIDCO, le département des forêts et une ONG se sont réunis pour libérer 170 tortues dans un plan d’eau situé dans le parc ornithologique, a rapporté Le temps de l’Inde. Parlant de leur dernière réalisation, Sen avait déclaré que c’était pour la première fois qu’un si grand nombre de tortues avaient été relâchées en un seul endroit du canton.