Cagliari vs Juventus peut être vu sur les chaînes de télévision Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD, Sony SIX et Sony SIX HD en Inde. La diffusion en direct de la Serie A en Inde sera disponible sur SonyLIV.

Ils entreront dans ce match sans Charalambos Lykogiannis et Leonardo Pavoletti car ils sont tous deux suspendus pour ce match car ils ont accumulé beaucoup trop de cartons jaunes. La Juventus sera sans Merih Demiral car il s’est blessé lors de la défaite contre Porto. Cependant, Leonardo Bonucci et Matthias De Ligt sont en forme et cela devrait leur donner un bon coup de pouce. Le match de Serie A 2020-21 Cagliari vs Juventus débutera à 22h30 IST.

La Juventus a été éliminée du milieu de semaine de la Ligue des champions de l’UEFA quand elle a été expulsée par le FC Porto. Le club a soufflé le chaud et le froid et ils ont eu du mal à répondre à leurs attentes élevées cette année. D’autre part, Cagliari espère continuer avec une forme nouvellement découverte au cours des dernières semaines. Ils languissent en bas de tableau et entrent dans ce match sur le dos de victoires consécutives sur Crotone et Bologne ainsi qu’un match nul avec la Sampdoria. Cela les a aidés à éviter la zone de relégation pour le moment.

