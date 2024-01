Café Výklad / Grau Architectes

© Matej Hakar

Zone:

90 m²



Année:



2021



Description textuelle fournie par les architectes. Le Café Výklad est situé à Banská Bystrica, au rez-de-chaussée d’une maison plusieurs fois reconstruite dans le passé. La toute dernière rénovation a rempli le volume principal avec un décor en plaques de plâtre, ce qui a considérablement affecté le concept global de l’espace. Ainsi, l’intention principale était de ramener les proportions originales et ainsi les qualités archétypales de la maison sont mises en valeur et complétées par de nouveaux détails et éléments.

Comme le nom du café l’indique, les éléments dominants sont les grandes ouvertures vitrées, les vitrines, qui donnent au café un bon apport de lumière naturelle. Chaque vitrine attire les piétons de la rue avec une ambiance légèrement différente. Le premier dispose d’un bar dominant en béton de verre, où se déroule l’activité principale du café. Le second attire le regard avec le logo central en néon du café. La dernière vitrine s’impose comme un espace de rassemblement principal entouré d’une oasis verte « sans fin ».

Plan d’étage

Les grandes lampes suspendues sont constituées d’une tôle d’aluminium de couleur bordeaux. Ils forment des motifs qui sont ensuite répétés dans d’autres objets tout au long de la conception. Ces « lustres » rappellent l’espace historique d’origine et ainsi la symétrie globale de la disposition des objets a été préservée. L’intérieur a été nettoyé des éléments inutiles, mais divers dépôts anciens reflétant l’évolution du temps ont été exposés. Par exemple, les murs et le plafond sont récupérés sous la forme de nombreuses couches antérieures peintes uniquement avec un revêtement transparent. Ce personnage très brut représente la stratégie globale de conception.

La douceur de l’intérieur est assurée par une finition chape en béton qui a ensuite été teintée en rose. Le contraste est créé par les meubles anciens rénovés dans un dialogue agréable avec les nouvelles pièces, réalisées en contreplaqué de hêtre blanchi. Le design existant des toilettes a été conservé et peint en couleur bordeaux. Cela a constitué une base pour les nouvelles illustrations et objets spatiaux réalisés par le designer Emil Taschka qui ont été appliqués au carrelage original.

L’éclairage intérieur fait partie intégrante de la conception. La variété des lampes offre plusieurs niveaux d’intensités et de principes de lumière, qui sont des ingrédients essentiels qui enveloppent l’ambiance générale du café. L’espace est complété par des peintures des artistes David et Marta Javorsky.