Café et confiserie Funamachi Base conçus comme une « extension du parc »

Les piliers en bois et les tuyaux en PVC ont été laissés nus pour estomper les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du café et de la confiserie de Funamachi, au Japon, conçus par Schemata Architects.

Nommé Funamachi Base, le magasin de confiseries et le café sont situés à côté d’un parc au centre de Funamachi, une ville portuaire fluviale du centre du Japon.

Cet emplacement a inspiré la conception de ses trois bâtiments, qui abritent un restaurant, une confiserie et une structure avec bureau, cuisine et atelier.

« Nous avons envisagé l’installation comme une extension du parc, y compris la cour reliée par des pots de fleurs, de sorte que la frontière entre l’intérieur et l’extérieur du site disparaisse et que l’on soit progressivement attiré vers l’intérieur », a expliqué le studio.

Architectes de schémasLe fondateur Jo Nagasaka a déclaré à Dezeen que l’objectif était également que les gens se promènent dans l’espace en marchant le long de la rivière.

« L’idée principale était d’intégrer la voie verte le long de la rivière dans l’aménagement », a-t-il expliqué. « La conception est basée sur l’attente que les gens se retrouvent à entrer dans le magasin en marchant. »

De grands toits s’étendent depuis les bâtiments de la base Funamachi de 326 mètres carrés, créant des espaces abrités où les visiteurs peuvent s’asseoir et déguster les petits pains aux haricots du café.

« La distance entre chaque bâtiment est prise et un toit est placé entre eux pour créer un espace semi-extérieur, mais pour éviter des frontières claires entre l’intérieur et l’extérieur, l’idée était d’utiliser les mêmes matériaux à l’intérieur et à l’extérieur », a expliqué Nagasaka.

Fabriqué à partir de béton et de bois de sapin de Douglas, Funamachi Base comporte également des tuyaux en PVC visibles, un choix de conception que Schemata Architects a fait pour souligner l’interaction entre l’intérieur et l’extérieur.

« Les mêmes matériaux ont été utilisés à l’intérieur et à l’extérieur : des panneaux de silicate de calcium et un revêtement de mastic, les tuyaux en PVC généralement utilisés pour les gouttières extérieures ont été sablés et placés à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, et les avant-toits se sont étendus pour créer un espace où l’intérieur et l’extérieur sont interchangeables », a déclaré le studio.

Les fondations du bâtiment ont été conçues pour former un comptoir permettant de vendre les friandises.

Il a également été utilisé pour créer un banc sur lequel les visiteurs pouvaient se reposer et un puits, car l’eau est nécessaire pour créer des bonbons japonais.

Les façades des bâtiments présentent un motif marron clair, ajoutant à leur aspect industriel.

« Les murs blancs donneraient l’impression d’un bâtiment japonais stylisé, alors nous avons osé nous en écarter », a expliqué Nagasaka. « Nous avons choisi cela pour que le processus de construction soit réduit et que la finition soit inhabituelle. »

La photographie est de Yurika Kono.

Crédits du projet :

Architecte: Jo Nagasaka / Architectes de schémas

Equipe projet : Yuko Yamashita

Construction: Giken

Collaboration: Monochrome (toit intégré à panneaux solaires), Fukushima Galilei (cuisine)