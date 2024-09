Café et centre culturel Naeem / Studio de design AZNO

© Studio Deed

2024



Fabricants : Étape de Téhéran, Aren Tahvieh, Villa Ashsep, Peinture de Barad, GESSO.FA, Gatria, Nom Mako, Sur l'éclairage, Tuile Tooba



Architectes principaux :



Reza Habibi, Malihe Shirzad



« La sculpture est déjà terminée dans le bloc de marbre, avant que je ne commence mon travail. Elle est déjà là, il ne me reste plus qu’à enlever la matière superflue. »_Michel-Ange

Diagramme de l’eau

Le bâtiment que nous avons rencontré au début des travaux n’était rien d’autre qu’un désordre total. Un corps sans vie et sale qui était dans le coma depuis des années. C’était autrefois une maison et aujourd’hui elle est sans abri. Une menace dans l’avenue Iranshahr qui aurait pu avoir un meilleur sort. Elle ne pouvait pas supporter son propre poids et était sur le point de s’effondrer. Malgré tout cela, elle avait une âme. Une âme rouillée dans une cage, une relique des jours passés aux arches martelées qui voulait revivre. Nous avons décidé de lui enlever la poussière du temps, de raviver son esprit une fois de plus et de lui redonner vie.

Section

En cherchant à lui redonner vie, nous avons retrouvé son cœur battant et avons voulu le préparer à la vie d’aujourd’hui en préservant son identité. Nous avons enlevé certains des murs intérieurs et renforcé son squelette avec des structures métalliques apparentes ; nous avons exposé les plafonds et restauré les briques du projet afin qu’elles puissent continuer à vivre dans le complexe. Les murs extérieurs de la façade sud ne pouvaient pas tenir ; nous les avons également renforcés par projection de béton. Nous avons ravivé les briques condamnées à mort et en avons créé une rampe. Le sous-sol devait également revenir au cycle de la vie. Pour cela, nous avons creusé et créé un vide afin que davantage de lumière du soleil et une meilleure vue sur la cour soient disponibles. De cette façon, un nouvel espace qui cousait l’intérieur et l’extérieur ensemble a émergé du sol et a donné de la lumière et de l’âme au cœur sombre du sous-sol.

Plan du 2e et 3e étage

L’escalier sculptural de la cour relie directement le sous-sol, la cour et le premier étage, de sorte que les espaces de restauration sont désormais connectés. Puisque l’existence de chaque créature est liée à l’eau et que la présence de l’eau apporte de la joie aux invités, nous avons injecté l’essence de la vie dans le complexe pour l’aider à revivre par le flux de l’eau. Le son de l’eau aide également le bâtiment à vivre.

Schéma d’amélioration du sous-sol

Le bâtiment a dû s’adapter à sa nouvelle vie, de sorte que les deux étages inférieurs ont été transformés en un café-restaurant et un espace de vie pour la nouvelle génération. Ce corps mort est devenu vivant et était prêt à servir la nouvelle génération. La cuisine industrielle a également été placée au sous-sol et était prête à servir les étages supérieurs. Pour créer une diversité visuelle, nous avons ajouté des couleurs et avons essayé d’avoir une connexion physique et visuelle significative avec l’espace ouvert et la cour. Le bâtiment doit survivre et se maintenir ; par conséquent, aux étages supérieurs, nous avons envisagé un espace flexible pour les rassemblements et les événements afin qu’une nouvelle histoire puisse être racontée chaque jour ; des récits dynamiques et vivants ; et des séquences de vie non répétitives.