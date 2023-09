Cafards et violations antérieures dans la cuisine utilisée par les garderies de Calgary alors que le bilan de l’épidémie d’E. coli grimpe à 264

Les inspecteurs de la santé de l’Alberta ont révélé avoir découvert des problèmes de santé majeurs, notamment des infestations de blattes et une manipulation dangereuse des aliments, dans une cuisine commune utilisée par plusieurs garderies touchées par une épidémie généralisée d’E. coli.

Cela survient après une épidémie de E. coli, producteur de toxine shiga, qui peut causer de graves problèmes. L’épidémie a envoyé des enfants à l’hôpital et certains sont sous dialyse après avoir développé le syndrome hémolytique et urémique, une maladie qui affecte les reins.

Lors d’une conférence de presse mardi, le Dr Mark Joffe, médecin-hygiéniste en chef de la province, a déclaré que l’inspection des cuisines faisait suite à une augmentation notable du nombre de jeunes enfants se présentant aux services d’urgence au cours du long week-end de septembre.

« Les médecins du service d’urgence ont été très astucieux et ont rapidement reconnu que quelque chose d’inhabituel se produisait et ils ont contacté le médecin-hygiéniste de garde et l’équipe », a déclaré Joffe.

« À partir de là, il a été rapidement déterminé que les cas qu’ils voyaient étaient liés à des garderies et, à leur tour, ces garderies étaient liées à une cuisine centralisée. »

REGARDER | Les responsables de la santé de l’Alberta répondent aux questions sur une éclosion d’E. coli à Calgary : Le ministre de la Santé de l’Alberta et le médecin-chef s’expriment après que des centaines d’enfants ont été testés positifs à E. coli à Calgary La ministre de la Santé Adriana LaGrange et le ministre des Services à l’enfance et à la famille Searle Turton se joignent au Dr Mark Joffe, médecin-hygiéniste en chef, et à la Dre Tania Principi, chef de section de médecine d’urgence pédiatrique à l’Hôpital pour enfants de l’Alberta, pour discuter des mesures prises pour lutter contre l’épidémie actuelle d’E. coli dans les garderies de Calgary.

Depuis lors, 264 cas d’E. coli liés à l’épidémie ont été confirmés en laboratoire. La cause de l’épidémie n’a pas encore été déterminée et fait toujours l’objet d’une enquête.

Dans un rapport d’inspection environnementale de la cuisine du KidsU Centennial – Fueling Minds Inc., AHS a détaillé « des preuves significatives d’une infestation parasitaire » dans l’établissement alimentaire le 5 septembre, date de l’inspection, qui a eu lieu le lendemain de la déclaration de l’épidémie.

« Deux cafards adultes vivants ont été observés sur les côtés des équipements en acier inoxydable autour de la zone de lavage de la vaisselle. Les pièges à chats en étain situés près des deux éviers séparés à deux compartiments contenaient chacun au moins 20 cafards sur les tampons collants », indique le rapport.

AHS a déclaré que l’inspection a également révélé des cas où les aliments n’étaient pas manipulés de manière à pouvoir être consommés sans danger, ainsi qu’un manque d’équipement approprié pour conserver les aliments au frais pendant le transport.

Au total, les inspecteurs ont constaté trois violations critiques et deux violations non critiques liées au stockage d’odeurs et d’ustensiles.

Le rapport fait état d’autres violations signalées à plusieurs reprises avant l’inspection de septembre.

Joffe a déclaré que la cuisine est fermée et ne rouvrira qu’une fois qu’AHS aura déterminé qu’elle est sûre.

Il a ajouté que les services de santé de l’Alberta effectuent plus de 40 000 inspections par an – et qu’il est inhabituel d’avoir une inspection totalement propre.

Avant la fermeture, a-t-il déclaré, l’installation avait été inspectée pour la dernière fois en avril. Deux infractions ont été constatées à ce moment-là et elles ont été corrigées. Fin avril, il n’y avait eu aucune infraction dans la cuisine, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration à CBC News mardi après-midi, Kent Hehr, vice-président de Fueling Brains, a déclaré que leurs garderies s’approvisionnaient en nourriture auprès de Fueling Minds, une entreprise de restauration qui fournit également de la nourriture à d’autres garderies.

Hehr a déclaré que la cuisine de Fueling Minds est supervisée par un chef Sceau rouge. Bien que Fueling Brains et Fueling Minds partagent une « propriété similaire », Hehr a déclaré qu’il s’agissait d’entités indépendantes.

« Bien que la cuisine reste fermée, toute la nourriture proviendra de prestataires externes », indique le communiqué.

Hehr a ajouté que Fueling Brains avait pris des mesures immédiates pour fermer les garderies concernées et communiquer avec les parents lorsqu’ils ont été informés de l’épidémie par AHS le 4 septembre.

« La communication avec nos familles a été notre priorité et nous envoyons quotidiennement des messages aux parents et au personnel pour aider à maintenir notre communauté informée et en sécurité. Tout au long de ce processus, nous sommes restés transparents, coopératifs et avons pris des mesures immédiates dans la mesure du possible. »

Il y a actuellement 25 patients recevant des soins à l’hôpital, a indiqué la province dans un communiqué de presse envoyé par courrier électronique – dont 22 sont confirmés comme souffrant du syndrome hémolytique et urémique, une maladie grave causée par une infection à E. coli.

Six patients reçoivent une dialyse péritonéale à l’Alberta Children’s Hospital. Les enfants gravement malades sont tous dans un état stable et reçoivent les soins dont ils ont besoin à l’hôpital. D’autres enfants et familles reçoivent des soins et du soutien dans trois cliniques externes établies dans les hôpitaux de Calgary..

REGARDER | 25 personnes sont toujours hospitalisées après une épidémie d’E. coli : La cuisine utilisée par les garderies liées à l’épidémie d’E. coli avait déjà eu des violations de santé Alors que le nombre total d’infections à E. coli associées à une chaîne de garderies de Calgary grimpe à 264, les responsables de la santé de l’Alberta affirment qu’ils recherchent toujours leur source précise. Cependant, les inspecteurs sanitaires affirment avoir découvert des problèmes majeurs dans l’établissement, notamment des infestations de blattes et une manipulation dangereuse des aliments.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi lui et le ministre de la Santé de l’Alberta n’avaient pas commenté l’épidémie plus tôt, Joffe a répondu qu’il suivait de près les communications quotidiennes d’AHS.

« Jusqu’à présent, nous ne pensions pas qu’il y avait urgence à le faire », a-t-il déclaré.

Dans un e-mail envoyé après la conférence de presse, Joffe a publié une déclaration clarifiant ce commentaire.

« Cette question a été traitée de toute urgence dès le début. En tant que médecin-hygiéniste en chef, ma priorité a été la santé et le bien-être des enfants concernés, ainsi que les progrès de l’enquête. »

« La priorité était avant tout de soigner les gens et ensuite de fournir au public une information complète sur la situation. »

La ministre de la Santé de l’Alberta, Adriana LaGrange, a déclaré qu’elle avait reçu des mises à jour quotidiennes sur la situation, mais n’a pas fait de commentaire public car elle surveillait l’AHS et « voulait vraiment s’assurer que l’AHS se concentrait sur ce qu’elle devait faire ».

La fille de Katie McLean, âgée de presque deux ans, a fréquenté Fueling Brains McKnight, l’un des établissements touchés, et a récemment obtenu son congé de l’Alberta Children’s Hospital après avoir contracté la bactérie E. coli. McLean a déclaré que le rapport publié par AHS était « dégoûtant » et « difficile à imaginer ».

Elle a déclaré comprendre que des inspections avaient lieu et que les violations étaient corrigées, mais a déclaré que le manque d’équipement approprié pour conserver les aliments au froid pendant le transport était la partie la plus flagrante.

Le Dr Mark Joffe, médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, fait le point aux médias sur une éclosion d’E. coli dans les garderies de Calgary, sous le regard de la ministre de la Santé Adriana LaGrange, troisième à partir de la gauche. Les services de santé de l’Alberta affirment que le nombre de personnes touchées a continué de grimper pour atteindre 264. (Colin Hall/CBC)

« Si toute votre entreprise transporte de la nourriture pour enfants et que toute son activité est la restauration, pourquoi ne mettriez-vous pas les éléments de sécurité en place pour garantir que cette nourriture est livrée en toute sécurité ? »

« Cela me rend complètement malade. Je peux à peine en parler sans pleurer. C’est si difficile d’imaginer ma petite fille manger à la garderie – si innocente et ne sachant pas qu’elle courait un risque. »

Onze garderies ont été fermées dans le cadre de l’enquête sur l’épidémie.

AHS a depuis annulé les ordres de fermeture de quatre établissements – Little Oak Early Education, Almond Branch, Braineer Academy et Fueling Brains Bridgeland – car personne sur ces sites n’a été testé positif, et les inspecteurs de la santé publique ont veillé à ce que les sites aient pris les mesures appropriées telles que comme le nettoyage et la désinfection.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a déclaré qu’elle apporterait son soutien pendant l’enquête sur la source.

Mardi, le NPD de l’Alberta a demandé une enquête approfondie sur l’épidémie.

« Lorsque nous découvrirons la source de cette épidémie, nous devrons immédiatement lancer une enquête complète et publique sur la façon dont ce site de manipulation des aliments a été laissé sans inspection pendant des mois », a déclaré la chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, dans un communiqué.