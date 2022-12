Caesars vante les mérites du forfait VIP du Grand Prix F1 de Las Vegas d’une valeur de 5 millions de dollars

LAS VEGAS (AP) – Le géant du casino Caesars Entertainment offre ce qui pourrait être le forfait invité le plus extravagant pour le très attendu Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas l’année prochaine à 5 millions de dollars.

Le forfait de luxe “Emperor Package” comprend un séjour de cinq nuits à la Nobu Sky Villa au Caesars Palace pendant la semaine de course avec de nombreux équipements, l’accès à un chauffeur personnel et Rolls-Royce et deux billets pour un concert d’Adele.

L’expérience de plusieurs millions de dollars offre également un accès VIP à une terrasse de 4 700 pieds carrés surplombant le Strip, qui sera aménagée comme une piste de course de F1.

La course de Las Vegas devrait être l’événement sportif le plus cher de l’agenda de la Formule 1 l’année prochaine. Le prix commence à 500 $ pour un laissez-passer d’admission générale de trois jours. Ces sièges n’ont été ajoutés qu’après que les fans se sont plaints que les hôtels prévoyaient d’acheter d’énormes blocs de billets et de les reconditionner en expériences de divertissement allant de 100 000 $ à 1 million de dollars.

Avant la première mise en vente des billets en novembre, les places dans les tribunes ont commencé à 2 500 $.

La F1, propriété de la société américaine Liberty Media, sera le premier promoteur de la course nocturne du 18 novembre qui utilisera les célèbres monuments de Vegas et se précipitera sur le Strip.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a alors déclaré à l’Associated Press qu'”en termes de positionnement des prix, nous allons être parmi les meilleurs car c’est Las Vegas et c’est la nature du client qui vient à Las Vegas”.

The Associated Press