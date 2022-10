Caesars et le développeur SL Green unissent leurs forces

Développeur SL Green Realty travaille avec un opérateur de casino Divertissement Césars dans le but d’amener un casino à Times Square à New York, ont annoncé les sociétés jeudi.

Les partenaires ont déclaré que le projet proposé réaménagerait le bâtiment Times Square 1515 Broadway en Caesars Palace Times Square, qui comprendra un théâtre de Broadway qui abritera “Le Roi Lion” et d’autres attractions de divertissement.

Ils ont également promis que le développement “accélérerait la reprise économique des entreprises environnantes” à Times Square, ainsi que “créerait des emplois syndiqués bien rémunérés pour les New-Yorkais”.

En avril, l’État de New York a approuvé jusqu’à trois casinos à service complet pour la région du sud de l’État de New York, avec deux licences susceptibles d’être attribuées aux exploitants de casinos existants – le casino de l’hippodrome Resorts World dans le Queens et l’Empire City Casino à Yonkers Raceway, au nord de la Bronx.

Maintenant, la concurrence pour la troisième licence que Caesar vise s’intensifie au milieu d’une offre publique pour un casino à Hudson Yards à proximité de sociétés liées et Wynn Resorts .

“Nous pensons que Times Square offre le meilleur emplacement pour un nouveau casino de villégiature qui peut attirer des touristes et profiter aux entreprises locales. Notre approche garantira que les communautés sous-représentées bénéficient à la fois en termes d’emplois et d’opportunités d’investissement”, a déclaré Marc Holliday, PDG de SL Green, dans un déclaration.

Holliday a ajouté que parce que le projet sera une rénovation au lieu d’une nouvelle construction, l’ouverture peut se produire plus rapidement que les autres installations proposées, et sans modification de la loi ni perturbation des communautés locales.

En 2013, les électeurs de New York ont ​​​​approuvé un amendement constitutionnel accordant sept licences de casino à grande échelle à l’État – dont quatre sont allées aux régions du nord de l’État et les trois autres à la région de New York. Le processus d’approbation devrait être long et coûteux, les licences coûtant au moins 500 millions de dollars chacune.

Caesars Palace Times Square sera financé à 100% par le secteur privé, ont déclaré SL Green et Caesars Entertainment, Caesars gérant l’exploitation et la marque du casino.