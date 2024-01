Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ : CZR) a-t-il utilisé la dette pour atteindre son ROE de 15 % ?

L’un des meilleurs investissements que nous puissions faire réside dans nos propres connaissances et compétences. Dans cet esprit, cet article explique comment utiliser le retour sur capitaux propres (ROE) pour mieux comprendre une entreprise. En guise d’apprentissage par la pratique, nous examinerons le ROE pour mieux comprendre Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ : CZR).

Le ROE ou retour sur capitaux propres est un outil utile pour évaluer l’efficacité avec laquelle une entreprise peut générer des retours sur l’investissement qu’elle a reçu de ses actionnaires. En termes simples, il permet d’évaluer la rentabilité d’une entreprise par rapport à ses fonds propres.

Comment le ROE est-il calculé ?

Le ROE peut être calculé en utilisant la formule :

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE de Caesars Entertainment est :

15 % = 722 millions de dollars ÷ 4,7 milliards de dollars (sur la base des douze derniers mois jusqu’en septembre 2023).

Le « rendement » est le bénéfice des douze derniers mois. Une autre façon de voir les choses est que pour chaque dollar de capitaux propres, l’entreprise a pu réaliser un bénéfice de 0,15 dollar.

Caesars Entertainment a-t-il un bon retour sur investissement ?

En comparant le ROE d’une entreprise avec la moyenne de son secteur, nous pouvons obtenir une mesure rapide de sa qualité. La limite de cette approche réside dans le fait que certaines entreprises sont très différentes des autres, même au sein d’une même classification sectorielle. Si vous regardez l’image ci-dessous, vous pouvez voir que Caesars Entertainment a un ROE similaire à la moyenne du Industrie hôtelière classement (16%).

Ainsi, même si le ROE n’est pas exceptionnel, il est au moins acceptable. Bien que le ROE soit similaire à celui du secteur, nous devrions néanmoins effectuer des vérifications supplémentaires pour voir si le ROE de l’entreprise est stimulé par des niveaux d’endettement élevés. Si cela est vrai, il s’agit davantage d’une indication de risque que de potentiel. Pour connaître les 2 risques que nous avons identifiés pour Caesars Entertainment, visitez gratuitement notre tableau de bord des risques.

L’importance de la dette pour le rendement des capitaux propres

Pratiquement toutes les entreprises ont besoin d’argent pour investir dans l’entreprise et augmenter leurs bénéfices. Ces liquidités peuvent provenir de l’émission d’actions, de bénéfices non répartis ou de dettes. Dans le cas de la première et de la deuxième options, le ROE reflétera cette utilisation du cash, à des fins de croissance. Dans ce dernier cas, l’endettement nécessaire à la croissance augmentera les rendements, mais n’impactera pas les capitaux propres. Ainsi, le recours à l’endettement peut améliorer le ROE, tout en s’accompagnant, métaphoriquement parlant, d’un risque supplémentaire en cas de tempête.

Combiner la dette de Caesars Entertainment et son rendement des capitaux propres de 15 %

Il convient de noter le recours élevé à l’endettement par Caesars Entertainment, ce qui lui a valu un ratio d’endettement sur capitaux propres de 2,59. Bien que son ROE soit respectable, il convient de garder à l’esprit qu’il existe généralement une limite quant au montant de la dette qu’une entreprise peut utiliser. La dette comporte un risque supplémentaire, elle n’en vaut donc vraiment la peine que lorsqu’une entreprise en tire des rendements décents.

Conclusion

Le rendement des capitaux propres est un indicateur utile de la capacité d’une entreprise à générer des bénéfices et à les reverser aux actionnaires. Les entreprises qui peuvent obtenir des rendements élevés sur leurs capitaux propres sans trop s’endetter sont généralement de bonne qualité. Si deux entreprises ont le même ROE, je préférerais généralement celle qui est la moins endettée.

Mais lorsqu’une entreprise est de grande qualité, le marché offre souvent un prix qui reflète cette qualité. Les taux de croissance des bénéfices, par rapport aux attentes reflétées dans le prix de l’action, sont un élément particulièrement important à prendre en compte. Vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à ce graphique interactif riche en données de prévisions pour l’entreprise.

Bien sûr Caesars Entertainment n’est peut-être pas la meilleure action à acheter. Donc vous souhaiterez peut-être voir ceci gratuit collecte d’autres sociétés ayant un ROE élevé et un faible endettement.

