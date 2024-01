Caesars Entertainment et Eastern Band of Cherokee Indians étendent leur relation pour proposer des paris sportifs mobiles dans toute la Caroline du Nord

L’accord confirme l’intention de Caesars Sportsbook de proposer des paris sportifs mobiles dans l’État de Tar Heel

LAS VEGAS, 30 janvier 2024–(FIL D’AFFAIRES)–Les paris sportifs mobiles sont en route vers la Caroline du Nord, et Césars Entertainment, Inc. (NASDAQ : CZR) (« Caesars ») a annoncé aujourd’hui l’expansion de sa relation avec la bande orientale des Indiens Cherokee afin de mettre en ligne la plateforme phare de paris sportifs de la société dans l’État de Tar Heel pour le lancement de paris sportifs mobiles légalisés. L’accord renforce le partenariat, accordant à Caesars Sportsbook un accès au marché des paris sportifs mobiles via une licence détenue par l’Eastern Band of Cherokee Indians Tribal Casino Gaming Enterprise, sous réserve de toutes les approbations réglementaires requises.

Caesars Sportsbook a l’intention de lancer les paris sportifs mobiles lorsque la Caroline du Nord lancera les paris sportifs en ligne le 11 mars 2024. Avant le lancement officiel, l’application mobile Caesars Sportsbook commencera à accepter les inscriptions et les dépôts à partir du 1er mars.

Le lancement s’appuie sur le succès des deux sites Caesars Sportsbook en personne au Harrah’s Cherokee Casino Resort à Cherokee, en Caroline du Nord, et au Harrah’s Cherokee Valley River Casino & Hotel à Murphy, en Caroline du Nord. Dans le cadre de cette relation élargie, Caesars Sportsbook détiendra les droits exclusifs. aux paris sportifs mobiles dans les deux casinos et sur les terres tribales de la bande orientale des Cherokee, dans l’ouest de la Caroline du Nord.

« Notre relation avec la bande orientale des Indiens Cherokee s’étend sur plus de deux décennies », a déclaré Eric Hession, président de Caesars Digital. « L’élargissement de ce partenariat de longue date nous permet de tirer parti de l’expérience de pari sportif de premier ordre dont bénéficient nos sites de paris sportifs en personne en proposant une manière responsable de profiter du sport à un niveau plus profond entre les mains des Caroliniens du Nord âgés de 21 ans et plus dans tout l’État. Nous remercions la Eastern Band of Cherokee Indians, la Commission des loteries de l’État de Caroline du Nord et son comité des paris sportifs d’avoir rendu cela possible et nous attendons avec impatience le lancement des paris sportifs mobiles dans l’État de Tar Heel.

“Nous sommes ravis de cette nouvelle aventure avec Caesars Entertainment et des améliorations qu’elle apporte à notre entreprise tribale”, a déclaré Michell Hicks, chef principal de la bande orientale des Indiens Cherokee. “Nous sommes impatients de poursuivre les opportunités qui bénéficieront à l’avenir de nos membres.”

Caesars Sportsbook plongera les fans de sport de 21 ans et plus en Caroline du Nord dans une expérience de paris sportifs en ligne personnalisée qui met l’accent sur les sports locaux et présente les commodités et les expériences dont ils peuvent profiter à Harrah’s Cherokee et Harrah’s Cherokee Valley River grâce à des offres exclusives et du marketing sur l’application qui présente les deux propriétés. L’application Caesars Sportsbook offre des récompenses premium via l’un des plus grands programmes de fidélité du secteur, Récompenses Césars®. Chaque pari placé auprès de Caesars Sportsbook rapporte des crédits de niveau qui contribuent au statut et des crédits de récompense échangeables contre des expériences Caesars uniques comme des escapades à prix réduit dans diverses destinations Caesars en Amérique du Nord – y compris dans des destinations au cœur du Strip de Las Vegas – des expériences culinaires et de divertissement extraordinaires, ainsi que des bonus en espèces dans l’application et des expériences sportives uniques.

Caesars Entertainment et la Eastern Band of Cherokee Indians ont maintenu leur statut de leader de l’industrie du jeu responsable tout au long de leur partenariat. En tant que pionnier du jeu responsable, Caesars applique une politique de jeu améliorée pour les 21 ans et plus qui garantit que les comptes Caesars Rewards ne sont disponibles que pour les personnes de 21 ans et plus, lorsque la loi le permet. Cette politique pour les 21 ans et plus s’appliquera à toutes les opérations de paris sportifs en personne et en ligne menées par Caesars Sportsbook en Caroline du Nord.

Pour des mises à jour en temps réel de l’industrie et pour rejoindre l’empire des Caesars partageant les mêmes idées, les joueurs peuvent interagir avec le compte social Caesars Sportsbook @CaesarsSports sur X (anciennement Twitter), Instagram et Facebook.

À propos de Caesars Entertainment, Inc.

Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ : CZR) est la plus grande société de divertissement de casino aux États-Unis et l’un des fournisseurs de divertissement de casino les plus diversifiés au monde. Depuis ses débuts à Reno, Nevada, en 1937, Caesars Entertainment, Inc. s’est développé grâce au développement de nouveaux complexes hôteliers, à des expansions et à des acquisitions. Les complexes hôteliers de Caesars Entertainment, Inc. opèrent principalement sous les marques Caesars®, Harrah’s®, Horseshoe® et Eldorado®. Caesars Entertainment, Inc. propose des équipements diversifiés de jeux, de divertissement et d’accueil, des destinations uniques en leur genre et une suite complète d’expériences de jeux et de paris sportifs mobiles et en ligne. Tout cela lié à son programme de fidélité Caesars Rewards, leader du secteur, la société se concentre sur la création de valeur auprès de ses clients grâce à une combinaison unique de service impeccable, d’excellence opérationnelle et de leadership technologique. Caesars s’engage envers ses employés, ses fournisseurs, ses communautés et l’environnement à travers son cadre PEOPLE PLANET PLAY. Sachez quand arrêter avant de commencer.® Problème de jeu ? Appelez ou envoyez un SMS au 1-800-GAMBLER. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.caesars.com/corporate.

À propos des casinos Harrah’s Cherokee – Une entreprise de la bande orientale des Indiens Cherokee

Harrah’s Cherokee Casino Resort est situé au cœur des Great Smoky Mountains, dans l’ouest de la Caroline du Nord. Le casino propose plus de 3 000 jeux. La propriété comprend également plus de 1 800 chambres d’hôtel, l’espace de jeux Le Fu Men, 12 restaurants, le luxueux spa Mandara de 18 000 pieds carrés, 10 magasins de détail, le centre d’événements de plus de 3 000 places, Caesars Sportsbook, le premier et premier site de paris sportifs de Caroline du Nord. et le centre de congrès Cherokee. En plus de la propriété de 56 acres, les clients bénéficient d’un accès privilégié au Sequoyah National Golf Club, propriété indienne de l’Eastern Band of Cherokee. Le Harrah’s Cherokee Casino Resort abrite également le centre multi-divertissement UltraStar qui comprend 24 pistes de bowling, une arcade et trois bars.

Harrah’s Cherokee Valley River Casino & Hôtel est situé près de Murphy, en Caroline du Nord. La propriété du comté de Cherokee, en Caroline du Nord, propose plus de 1 000 jeux, The Food Market, The Landing Café, un hôtel à service complet de 300 chambres, et Caesars Sportsbook, le premier et premier site de paris sportifs de Caroline du Nord. Le Harrah’s Cherokee Valley River Casino & Hotel héberge le centre multi-tainment UltraStar qui comprend 16 pistes de bowling, une arcade et un bar.

Jeu responsable en Caroline du Nord

Il faut avoir 21 ans ou plus pour jouer. Sachez quand arrêter avant de commencer.® Un problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.

