Caeleb Dressel remporte le 100 papillon pour sa troisième médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO – L’Américain Caeleb Dressel a ajouté à sa récolte de médailles d’or samedi matin avec une victoire record du monde au 100 mètres papillon masculin, lui donnant sa deuxième médaille d’or individuelle et sa troisième médaille d’or au classement général à Tokyo, lors d’une journée bien remplie à la piscine pour lui.

Il a gagné en 49,45 secondes, battant son propre record du monde de 49,50 établi en 2019. Kristof Milac, de Hongrie, a remporté l’argent, à 0,23 seconde de Dressel. Le Suisse Noe Ponti a remporté la médaille de bronze en 50,74.

À peine 45 minutes après le papillon, Dressel devait être de retour dans la piscine pour les demi-finales du 50 libre masculin.

On s’attendait à ce qu’il se réchauffe dans le puits de plongée, et non dans la piscine d’entraînement, pour gagner du temps entre les épreuves. Ensuite, on s’attendait à ce qu’il nage l’une des quatre étapes du relais américain mixte quatre nages, également susceptible de remporter une médaille.

Dressel, 24 ans, est entré à ces Jeux comme l’une des vedettes de l’équipe américaine de natation, et samedi devait ajouter le point d’exclamation à sa semaine. Il a remporté le 100 m libre et a été le point d’ancrage du relais 4×100 m libre masculin américain victorieux plus tôt dans la semaine.