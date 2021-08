Caeleb Dressel et Bobby Finke remportent l’or

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les athlètes américains à Tokyo.

La bonne nouvelle? C’était une grande soirée dans la piscine pour les nageurs américains.

Caeleb Dressel a ajouté deux autres médailles d’or pour terminer ses Jeux olympiques de Tokyo avec cinq en remportant le 50 mètres nage libre, puis peu plus tard en aidant l’équipe masculine de relais 4×100 mètres quatre nages à établir un record du monde.

Bobby Finke a utilisé une poussée effrénée en fin de course pour remporter la médaille d’or au 1500 mètres nage libre masculin. Il s’agit de deux médailles d’or dans les nages de distance pour Finke, qui a également remporté le 800 mètres nage libre.

Les mauvaises nouvelles? Il semble que les chances de revoir Simone Biles concourir à Tokyo s’amenuisent. Biles s’est retiré d’un autre événement de gymnastique.

TOKYO — La lanceuse de marteau américaine et favorite pour la médaille d’or olympique DeAnna Price a révélé dimanche qu’elle était en compétition avec une fracture au pied droit.

Price s’est qualifiée pour la finale de mardi au lancer du marteau féminin, mais son meilleur lancer était de plus de 25 pieds de moins que ce qu’elle avait réalisé aux essais olympiques en juin. Elle a déclaré qu’elle s’était fracturée l’os du talus du pied droit, près de la cheville, lors d’un lancer le mois dernier et que la blessure l’avait empêchée de s’entraîner pendant trois semaines.

« Juste pour m’en sortir, je suis vraiment heureux », a déclaré Price en larmes. « J’espère juste rassembler quelques autres choses et bien représenter. »

Price a déclaré que la blessure a été mentalement difficile à surmonter avant Tokyo, et qu’elle reste physiquement douloureuse. Elle a tapoté le pied mais la douleur est inévitable, a-t-elle dit, car c’est le pied qu’elle utilise pour conduire et générer de l’énergie.

« C’est juste comme, ‘OK, je ne peux rien y faire.’ Vous souriez et supportez et vous continuez à pousser à travers », a-t-elle déclaré. « Heureusement, la douleur n’est pas aussi intense qu’elle l’a été, donc pour moi, c’est déjà une bénédiction. »

Les autres lanceurs de marteau américains Brooke Andersen et Gwen Berry se sont également qualifiés pour la finale. Team USA n’a jamais remporté de médaille olympique dans cette épreuve.

— Tom Schad

TOKYO — Les chances de voir Simone Biles concourir à nouveau aux Jeux olympiques de Tokyo diminuent.

Biles a annoncé son retrait de l’exercice au sol dimanche dernier, un jour avant qu’il ne soit contesté. Elle s’était déjà retirée du concours général, ainsi que des finales par épreuve au saut de cheval et aux barres asymétriques, qui sont prévues dimanche.

La dernière finale de l’épreuve, à la poutre, aura lieu mardi, mais une décision sur sa disponibilité n’a pas encore été prise. Biles sera remplacée lors de la finale au sol par la Britannique Jennifer Gadirova.

Biles est venu à Tokyo en tant que plus grande star de ces Jeux olympiques, et devrait remporter un record de cinq médailles d’or. Elle s’est retirée de la compétition par équipe mardi après un événement, affirmant que des problèmes de santé mentale se manifestaient dans «les virages», une perte de conscience de l’air.

— Armure de Nancy

TOKYO – Les hommes des États-Unis ont continué à dominer le relais 4×100 quatre nages avec une performance record du monde aux Jeux olympiques de Tokyo dimanche.

Les Américains étaient menés par Caeleb Dressel qui a terminé ses remarquables Jeux de Tokyo avec une cinquième médaille d’or en natation papillon dans le dernier relais de la compétition. Il a remporté l’or au 50 mètres nage libre plus tôt dans la journée.

Les hommes américains ont terminé en 3:26,78, battant le précédent record du monde de 0,50 seconde.

Le relais a débuté avec Ryan Murphy au dos, suivi de Michael Andrew, qui a terminé son étape de brasse avec les Américains en deuxième position derrière la Grande-Bretagne. Dressel a ensuite repris la tête et Zach Apple l’a fermée, ancrant la jambe de style libre.

Les États-Unis n’ont jamais perdu le relais quatre nages masculin aux Jeux olympiques. La seule fois où elle n’a pas remporté l’or, c’était en 1980 lorsque toute l’équipe a boycotté les Jeux de Moscou.

Les États-Unis terminent la compétition de natation avec plus de médailles que tout autre pays, dont 30 au total et 11 médailles d’or. L’Australie remporte 20 au total et neuf médailles d’or.

— Peter Barzilai

Les Américaines n’ont pas pu résister à l’Australie dans le relais 4×100 QN, avec Cate Campbell qui a couru vers la médaille d’or dans la dernière étape de style libre pour gagner en 3:51,60.

Les États-Unis ont remporté l’argent, à 0,13 de seconde des Australiens. Abbey Weitzeil s’est battue jusqu’au bout mais a touché la deuxième place en 3:51,73.

Emma McKeon, qui a nagé la troisième étape dimanche, a remporté sa septième médaille olympique à Tokyo, avec quatre d’or et trois de bronze. Elle est la première nageuse à remporter sept médailles en un seul Jeux.

TOKYO — L’Américain Bobby Finke a réussi un superbe doublé de distance à ses premiers Jeux olympiques, remportant la médaille d’or au 1500 mètres nage libre masculin. C’est la première fois qu’un Américain remporte l’or olympique dans cette épreuve en 37 ans.

Le nageur de 21 ans de l’Université de Floride a remporté une surprenante médaille d’or plus tôt cette semaine au 800 m libre masculin. Dimanche matin, Finke a profité d’une poussée tardive pour remporter le 1500 m en 14:39,65, suivi de l’Ukrainien Mykhailo Romanchuk, qui a remporté l’argent, 1,26 seconde derrière.

–Roxanna Scott

TOKYO — L’Américain Caeleb Dressel a fait 3 pour 3 dimanche matin lors de la dernière journée de la compétition olympique de natation, remportant le 50 mètres nage libre hommes pour sa troisième médaille d’or individuelle de ces Jeux.

Dressel a gagné en 21,07 secondes, établissant un record olympique, suivi du Français Florent Manaudou en 21,55. Le Brésilien Bruno Fratus a remporté le bronze.

Dressel, qui a remporté le 100 m libre et le 100 m papillon plus tôt dans la semaine, a également remporté une médaille d’or au relais 4×100 m libre masculin. Il lui restait une épreuve à disputer, le relais 4×100 QN masculin, que les États-Unis n’ont jamais perdu aux Jeux olympiques.

— Christine Brennan

TOKYO — L’Américaine Hannah Roberts a remporté dimanche la médaille d’argent olympique en BMX libre féminin aux Jeux de Tokyo.

Roberts, 20 ans, exultait et pleurait après un premier run spectaculaire rempli de tricks aériens difficiles. Elle a obtenu un score de 96,10, ce qui la place en tête avant la deuxième et dernière manche à Ariake Urban Sports Park.

Mais Charlotte Worthington, de Grande-Bretagne, a marqué 97,50 lors de sa deuxième manche et, avec le meilleur pointage de la finale, a remporté la médaille d’or.

Au début de sa deuxième manche, Roberts a brusquement arrêté de rouler après un tour aérien, concédant ainsi la victoire à Worthington.

Originaire de Buchanan, Michigan, Roberts a participé à sa première compétition à l’âge de 12 ans et a suivi les traces de son cousin Brett Banasiewicz, un coureur de BMX professionnel à la retraite.

Elle a remporté le premier championnat du monde de BMX Freestyle en 2017 et l’a à nouveau remporté en 2019.

— Josh Pierre

TOKYO – Sarah Sponcil et Kelly Claes, classées n°3 mondiales en volleyball de plage, ont perdu en quarts de finale olympique dimanche à Shiokaze Park.

Les Canadiennes Heather Bansley et Brandie Wilkerson, classées 16e, ont gagné 22-24, 21-18, 15-13 après avoir perdu un set et 10-4 dans le deuxième.

« Nous avons créé plus qu’assez d’opportunités pour nous-mêmes de gagner », a déclaré Claes. « Nous nous sommes battus d’abord, jusqu’à la fin et nous les avons laissés rentrer. Tout le monde est bon ici, alors laissez cette porte s’ouvrir juste un peu et nous y voilà, nous avons perdu. »

Le Canada menait 12-11 au troisième set lorsqu’un service spécial a été annulé. Les États-Unis ont contesté l’appel et n’ont d’abord obtenu gain de cause que pour un nouvel examen dans le sens du Canada.

En retard 14-11, Sponcil et Claes ont résisté à deux balles de match avant de perdre la troisième sur un vainqueur de Wilkerson.

« Je pensais que c’était (le service des Sponcils) », a déclaré Claes. «Ça craint, mais ça n’aurait pas dû se résumer à ce troisième set. Nous avons fait un si bon travail dans la seconde, puis les avons simplement laissés revenir. »

— Jeff Metcalfe

Alors que les États-Unis n’ont jusqu’à présent qu’une seule médaille en athlétisme – une médaille de bronze du relais mixte 4×400 de samedi – les finales ne font que commencer.

Au lancer du poids féminin, dont la finale aura lieu à 20 h 35 HE, l’Américaine Raven Saunders est la favorite après avoir terminé au sommet du classement des qualifications. Une star de la NCAA au Mississippi, Saunders a lancé 19,22 mètres pour se qualifier pour la finale et a attiré l’attention de beaucoup sur les réseaux sociaux pour son masque facial unique.

Dimanche matin, les États-Unis verront également les finales du saut en hauteur masculin, du triple saut féminin et du 100 mètres masculin. Trayvon Bromell, qui a couru un 9.80 au 100 aux essais olympiques américains, a un potentiel de médaille d’or. Les manches qualificatives de l’événement auront lieu peu de temps après les finales.

Sarah Sponcil et Kelly Claes de l’équipe américaine, stars universitaires respectivement à l’UCLA et à l’USC, ont lancé les huitièmes de finale de beach-volley féminin, le premier tour éliminatoire du tournoi.

Le jeune duo affrontera les Canadiennes Brandie Wilkerson et Heather Bansley à 20 h HE. Ni les deux équipes des États-Unis ni du Canada ne se sont affrontées dans les préliminaires. Sponcil et Claes ont remporté leurs trois matchs préliminaires.

Une controverse a éclaté à Tokyo au sujet de l’exigence de longue date dans le sport de porter des bas de bikini tout en jouant. Ce n’est pas le seul sport aux Jeux avec des codes vestimentaires critiqués pour les femmes.

Du côté des hommes, l’action débutera à 23 h HE avec Phil Dalhausser et Nicholas Lucena des É.-U. contre les Qataris Ahmed Tijan et Cherif Younousse. Le duo américain a perdu un match dans les préliminaires contre les Pays-Bas.

Rencontrez Richard Torrez Jr. dans le village olympique et il vous montrera probablement un tour de magie. Il a emporté un deck avec lui pour engager la conversation avec d’autres athlètes.

Le boxeur américain super-lourd, diplômé du lycée en tant que major de sa promotion, est issu d’une famille de boxeurs. Son père et son grand-père étaient tous les deux boxeurs, et son père s’est même battu pour l’équipe américaine, bien qu’il ne se soit pas rendu aux Jeux olympiques. Torrez Jr. a été invité à s’entraîner au centre d’entraînement du Comité olympique et paralympique américain en 2017.

Tyrell Biggs a été le dernier boxeur à remporter une médaille pour l’équipe américaine dans la division des super-lourds en 1984. Torrez Jr. est à un tour de la course aux médailles après avoir battu son adversaire au premier tour jeudi. Il montera sur le ring à 6 h 06 HE dimanche pour son combat en quart de finale contre le Cubain Dainier Pero.

— Josh Pierre