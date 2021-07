Caeleb Dressel de l’équipe des États-Unis remporte l’or au 100 m libre aux Jeux olympiques

TOKYO – Caeleb Dressel a remporté sa première médaille d’or olympique individuelle en remportant le 100 mètres nage libre jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Dressel a remporté en 47,02 secondes, un nouveau record olympique, battant l’Australien Kyle Chalmers de 0,06 de seconde. Le Russe Kliment Kolesnikov a remporté le bronze en 47,44 secondes.

Après sa victoire, Dressel s’est assis sur la corde du couloir, les mains levées en signe de célébration. « J’essaie juste de saisir ce moment. Je ne vais plus jamais revivre la finale du 100 libre 2020, donc je veux en profiter autant que possible », a-t-il déclaré.

« Je pensais avoir parfaitement exécuté mon plan de course. Je ne pouvais rien changer. C’est ce que je ressentais à ce moment-là, alors j’ai exécuté donc je suis heureux. »

Dressel a déjà remporté l’or dans le cadre du relais 4×100 libre lundi ici au Tokyo Aquatics Center. Il s’agissait de sa troisième médaille d’or olympique en relais – avec les deux qu’il a remportées aux Jeux de Rio en 2016 – et la première de plusieurs médailles attendues aux Jeux olympiques de Tokyo.

Dressel, 24 ans, est devenu l’un des nageurs les plus dominants au monde depuis qu’il a fait ses débuts olympiques en tant qu’étudiant il y a cinq ans. Il est favori pour remporter le 50 libre et le 100 papillon ici après avoir nagé les temps les plus rapides au monde cette année lors des essais olympiques en juin.

Mises à jour en direct des Jeux olympiques de Tokyo :Les États-Unis décrochent l’or surprise en natation, Biles remercie ses supporters

Bulletin d’information sur les Jeux olympiques : Inscrivez-vous maintenant pour recevoir les mises à jour de Team USA dans votre boîte de réception

Mises à jour du texte des Jeux olympiques :Accédez aux coulisses des Jeux olympiques de Tokyo

En plus de ses autres épreuves individuelles, on s’attend à ce qu’il fasse partie des relais quatre nages mixtes et 4×100 nages des États-Unis.

Depuis les derniers Jeux olympiques, Dressel a remporté 15 médailles aux championnats du monde, dont 13 d’or.

Contribution : Christine Bré