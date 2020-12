Cadix a remporté une victoire choc 2-1 sur Barcelone en Liga samedi soir, s’ajoutant aux problèmes croissants pour le Blaugrana dans leur campagne nationale cette saison.

Lionel Messi est revenu dans le onze de départ de Ronald Koeman après avoir perdu la victoire en milieu de semaine en Ligue des champions contre Ferencvaros.

Les hôtes ont pris une avance de choc sur un coup de pied de coin lorsque Marc-André ter Stegen a placé le ballon dans la trajectoire d’Alvaro Gimenez, qui a simplement dû le taper dans le filet pour porter le score à 1-0.

Le but semblait animer le Barça, qui contrôlait fermement le reste de la mi-temps, mais à l’exception d’un quasi-accident de Martin Braithwaite, les visiteurs n’ont pas pu marquer et sont entrés dans la pause de la mi-temps.

Koeman a sonné les changements à la mi-temps pour tenter de déclencher son équipe, Pedri remplaçant Oscar Mingueza et Ousmane Dembele remplaçant Philippe Coutinho.

Le Barça a continué à dominer la possession et à égaliser juste avant l’heure lorsque Messi a joué dans Jordi Alba et son tir sous un angle serré a pris une déviation fortuite pour battre le gardien de Cadix Jeremias Ledesma.

Cependant, Cadiz a repris les devants quelques minutes plus tard quand une mauvaise communication entre Clement Lenglet et Ter Stegen à la suite d’un lancer a laissé Alvaro Negredo seul pour un simple tap dans le filet ouvert de Barcelone.

Le Barça a exercé une pression sur la dernière ligne droite et Messi a vu deux bonnes chances aller directement à Ledesma, mais Cadix a été à la hauteur et a vu le match prendre les trois points et rester devant les Catalans en Liga.

La victoire était la première de Cadix contre Barcelone depuis 1991 et les plaçait juste en dehors des places de la Ligue des champions. Les Andalous ont également battu les champions du Real Madrid 1-0 à l’extérieur de la maison plus tôt dans la campagne.

La quatrième défaite du Barça de la saison les a laissés septièmes du classement avec 14 points après 10 matchs et l’équipe de Koeman n’a pas réussi à gagner ses quatre derniers matches à l’extérieur.