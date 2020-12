Un regard sur ce qui se passe autour du football européen lundi:

ESPAGNE

Cdiz entend poursuivre son impressionnant retour dans le championnat espagnol lors de sa visite au Celta Vigo. Cdiz peut devancer Séville et prendre la cinquième place avec une autre victoire à l’extérieur. Jusqu’à présent, l’équipe du sud de l’Espagne en a remporté quatre, fait match nul et n’a perdu qu’une seule fois sur la route. Entraîné par lvaro Cervera et dirigé par l’attaquant vétéran lvaro Negredo, Cdiz a remporté des victoires bouleversées contre le champion en titre du Real Madrid et de Barcelone cette saison. C’est la première saison pour Cdiz dans l’élite après 14 saisons consécutives dans les divisions inférieures. Le Celta s’est amélioré depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Eduardo Coudet et a remporté deux matchs consécutifs pour sortir de la zone de relégation.

