Cadix contre Manchester United – Rapport de match de football – 7 décembre 2022

Manchester United s’est incliné 4-2 lors d’un match amical avec l’équipe de LaLiga Cadix mercredi, malgré son retour de deux buts pour faire temporairement match nul au Nuevo Mirandilla.

Après les premiers buts de Carlos García et Anthony Lozano dans les 14 premières minutes pour l’équipe locale, United a riposté par un penalty d’Anthony Martial à la 21e minute et un but de Kobbie Mainoo trois minutes après son entrée en jeu à la mi-temps.

Mais Cadix aurait le dernier mot, Rubén Sobrino convertissant un centre à la 57e minute et Tomás Alarcón ajoutant un quatrième à la 77e minute pour donner la victoire à l’équipe actuellement 19e de la Liga.

Le jeu a été mis en place pour garder les joueurs non impliqués dans la Coupe du monde 2022 en cours au Qatar avant le retour du football de club immédiatement après le tournoi d’hiver.

Anthony Martial était l’un des joueurs de l’équipe première impliqués pour Manchester United lors de leur match amical contre Cadix. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

La formation de départ de Man United comprenait sept joueurs qui ont joué en Premier League jusqu’à présent cette saison – Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Donny van de Beek, Alejandro Garnacho, Anthony Elanga et Martial.

Après avoir rapidement perdu deux buts de retard, United a entamé son retour lorsque le milieu de terrain de 19 ans Zidane Iqbal a été victime d’une faute dans la surface et Martial a marqué sur penalty avec une Panenka.

Mainoo, un milieu de terrain de 17 ans qui n’a pas encore fait ses débuts en équipe première compétitive, a ensuite égalisé les visiteurs avec un effort dévié juste à l’intérieur de la surface.

Les deux équipes ont effectué des changements importants à la mi-temps, United remplaçant les 10 joueurs de champ et Cadix effectuant neuf modifications. Ce sont les hôtes qui se sont le mieux adaptés, remportant la victoire.

L’équipe d’Erik ten Hag affrontera également le Real Betis en Espagne samedi avant le retour des matchs de compétition après la Coupe du monde avec un huitième de finale de la Coupe Carabao à domicile contre Burnley le 21 décembre – trois jours après la finale de la Coupe du monde.