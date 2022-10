Cadix contre Atletico Madrid – Rapport de match de football – 29 octobre 2022

L’Atletico Madrid a subi samedi une défaite 3-2 contre Cadix, menacé de relégation, en Liga, trois jours après que l’équipe de Diego Simeone ait été éliminée de la Ligue des champions en phase de groupes.

Ruben Sobrino a marqué le but vainqueur pour Cadix dans la dernière minute alors que l’Atletico a subi sa troisième défaite en championnat de la saison pour rester troisième avec 23 points après 12 matchs, à huit points du leader du Real Madrid qui a un match en moins.

“Il est difficile d’expliquer tout ce qui s’est passé en quelques minutes”, a déclaré Diego Simeone après le match. “C’était difficile au début, après le coup de l’autre jour c’était un autre coup dur. Après on a fait une bonne première mi-temps, on a eu des occasions, on ne les a pas saisies.

“En seconde période, nous sommes allés plus loin à 2-0. Ensuite, les changements ont été importants, Pablo Barrios est venu pour ses débuts, Joao est venu et a joué comme si nous avions besoin de lui pour jouer, Griezmann est venu et nous a donné plus de calme en attaque . Nous sommes entrés dans le match à 2-1, puis le superbe but de Joao pour le 2-2. Nous sommes dans un moment où les choses ne vont pas dans notre sens. Joao a eu la tête pour nous faire 3-2, et dans le dernier coup du match, ils ont fait 3-2. Tout comme dans les moments de joie quand les choses vont bien, maintenant que les choses ne vont pas dans notre sens, nous sommes tout aussi forts.

Theo Bongonda a donné l’avantage à Cadix dès la première minute et Alex Fernandez a porté le score à 2-0 à la 81e. Le défenseur Luis Hernandez a marqué un but contre son camp quatre minutes plus tard avant le remplaçant João Félix fait 2-2 à la 89e minute.

L’Atletico, qui s’est retiré de la compétition européenne de haut niveau après un match nul avec le Bayer Leverkusen, a été choqué lorsque Bongonda a trouvé le coin inférieur dans la première minute avec un tir du pied gauche depuis la surface.

Avec Félix et Antoine Griezmann sur le banc, l’attaque de l’Atletico était menée par Álvaro Morata et Ange Corréa mais Morata a dû partir sur blessure à la 10e minute, portant un coup aux visiteurs qui ont fait venir Matheus Cunha.

Diego Simeone a eu une semaine difficile en tant qu’entraîneur de l’Atletico Madrid. Photo de Fran Santiago/Getty Images

L’Atletico avait l’air mieux en seconde période lorsque Simeone a fait venir Felix et Antoine Griezmann, mais Cadix a pris une avance de 2-0 lorsque Hernandez a terminé un mouvement d’équipe à la 81e minute.

La joie de l’équipe locale, cependant, a été de courte durée car Hernandez a envoyé le coup de tête de Felix dans son propre filet avant que Felix ne tire de l’extérieur de la surface pour porter le score à 2-2.

Sobrino a sauvé Cadix à mort, tirant un tir du pied gauche à bout portant alors que l’équipe locale remontait d’une place à la 18e place avec 10 points.

“Ces choses arrivent dans le football”, a déclaré Rodrigo De Paul. “Ces deux matchs ont fait mal. Aujourd’hui, nous avons essayé, et à la fin, les choses ne vont pas dans notre sens, mais nous devons continuer.

“Nous avons aussi souvent gagné dans le temps additionnel. Malheureusement, ces choses se sont produites, nous avons été punis, nous devons continuer. Il ne s’agit pas seulement de savoir si le ballon entre ou non, c’est beaucoup de choses, mais nous avons pour continuer à travailler.”