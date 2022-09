Les joueurs de Cadix et de Barcelone sont temporairement retournés dans leurs vestiaires après l’incident. Fran Santiago/Getty Images

Le match de LaLiga de Cadix contre Barcelone samedi a été temporairement suspendu suite à une urgence médicale dans les tribunes.

Un fan est tombé malade et le match s’est arrêté à la 82e minute à l’Estadio Nuevo Mirandilla de Cadix, le Barça l’emportant 2-0.

Selon Gemma Soler d’ESPN, le supporter était un homme qui a subi une crise cardiaque.

Le gardien de Cadix Jeremias Ledesma a été vu en train de jeter des fournitures médicales dans les tribunes avant que les joueurs ne retournent dans leurs vestiaires.

Une civière a ensuite été transportée dans la zone située derrière le but de l’équipe locale où l’incident avait lieu.

“Le match a été arrêté en raison d’une urgence médicale avec un fan dans les tribunes”, a déclaré Barcelone sur son compte Twitter officiel. “Les joueurs vont aux vestiaires.”

“Le supporter a récupéré son pouls et ils l’ont emmené dans une ambulance”, a déclaré le président de Cadix, Manuel Vizcaino.

“Il revenait et tombait à nouveau, mais à la fin ils ont réussi à le stabiliser. Le jeu va reprendre.”

Le jeu a repris à 21h05 heure locale (20h05 BST, 15h05 HE). Le Barça a ensuite gagné 4-0, Ansu Fati et Ousmane Dembele ajoutant aux buts précédents de Frenkie de Jong et Robert Lewandowski.

Les informations de Sam Marsden d’ESPN ont contribué à ce rapport.