On s’attend à ce que Cadillac dirige les plans de GM pour offrir exclusivement des véhicules électriques d’ici 2035. Cela comprend au moins 30 nouveaux véhicules électriques d’ici 2025 dans le cadre d’un plan d’investissement de 27 milliards de dollars dans les véhicules électriques et autonomes pendant cette période.

General Motors, la société mère de Cadillac, avait précédemment déclaré que la majorité, sinon la totalité, de ses voitures et VUS Cadillac vendus dans le monde seraient des véhicules entièrement électriques d’ici la fin de la décennie. Mais les commentaires de Harvey vont encore plus loin, confirmant à nouveau les plans et affirmant que Cadillac ne dépensera pas de capital pour sa gamme actuelle en dehors des mises à jour, également connues sous le nom de rafraîchissements en milieu de cycle, pour les véhicules déjà en vente.

GM a publié mercredi les prix, les photos et les détails de la version de production du véhicule, qui ressemble largement à une version de voiture d’exposition de l’année dernière. Les changements, comme promis par GM, incluent en grande partie quelques modifications de conception telles que des roues plus petites et des rétroviseurs latéraux plus grands pour répondre à la réglementation américaine.