Caden DuMelle de Jacobs établit un record scolaire avec un match énorme à Crystal Lake Central – Shaw Local

Caden DuMelle, étudiant en deuxième année, a réalisé des matchs très productifs en tant que porteur de ballon et a conduit Jacobs à se précipiter toute la saison.

DuMelle a une partie de la vitesse à l’extérieur qui a rappelé à l’entraîneur des Golden Eagles Brian Zimmerman l’ancien arrière Ben Ludlum, qui a mené la zone au sol en 2021 avec 1 732 verges.

Depuis que DuMelle est passé au poste d’arrière lors du set à trois de Jacobs il y a quelques matchs, derrière le quart-arrière Daniel Curran, il s’est encore plus épanoui.

DuMelle a porté 31 fois pour un record scolaire de 302 verges et quatre touchés alors que les Golden Eagles ont battu Crystal Lake Central 41-14 lors de leur match de la Fox Valley Conference vendredi soir.

DuMelle (5 pieds 10 pouces, 190 livres) a réussi ses quatre touchés en première mi-temps, y compris des courses de 55 et 56 verges. Les Tigres n’avaient aucune réponse pour l’arrêter.

Lors de la première série de Jacobs, DuMelle a franchi la ligne en quatrième et quatrième position sur les 45 des Eagles, a écrasé un défenseur et s’est cassé à droite pour aller jusqu’au bout. Ce jeu a donné le ton du match.

« Il nous a fallu un certain temps pour lancer l’offensive, découvrir qui se situe où », a déclaré Zimmerman, dont l’équipe a une fiche de 4-3 au total et de 4-3 dans le FVC. « Au début, DuMelle n’était pas vraiment un arrière, il était plutôt un demi-arrière. Nous avons découvert que c’est un très bon arrière. Il me rappelle Ludlum, mais au poste d’arrière.

Grâce à la performance record de DuMelle, il a pris la tête de la zone avec 942 verges, devant Cole Klawikowski du Hampshire (889) et Braxtin Nellessen de Richmond-Burton (868). Son meilleur match précédent était de 13 courses pour 252 verges et quatre touchés lors d’une victoire de la semaine 5 contre Dundee-Crown, 55-26.

« C’était Caden qui faisait ce pour quoi il est spécial », a déclaré l’ailier rapproché de Jacobs Grant Stec. « Notre ligne offensive, et moi et PJ (Barnes, aux extrémités rapprochées), nous bloquons bien et ils n’ont pas pu nous arrêter. »

DuMelle a juste souri lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait atteindre 300 mètres.

«C’est sympa», dit-il. « Faisons-le la semaine prochaine. »

Très appréciée: Zimmerman compatit avec Stec, le senior de 6 pieds 6 pouces et 245 livres engagé dans le Wisconsin, pour son travail sur les lignes offensives et défensives.

Alors que les Eagles mettent fortement l’accent sur la course, les cibles de Stec en tant que receveur sont limitées. Il compte 15 attrapés pour 123 verges, mais il se démarque toujours comme bloqueur et en défense.

« Si quelqu’un devait être en colère, ce devrait être Grant Stec », a déclaré Zimmerman. «Je me sens vraiment mal que nous ne lui remettions pas le ballon. Nous avons la chance d’avoir un enfant comme lui.

Les joueurs de Huntley célèbrent leur victoire d’un point contre Cary-Grove lors d’un match de la Fox Valley Conference samedi. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

Finition fantastique : La victoire 29-28 de Huntley contre Cary-Grove samedi a été l’une des finitions les plus spectaculaires jamais enregistrées dans un match de saison régulière du FVC.

Les Red Raiders (6-1, 6-1) ont marqué lors du dernier jeu réglementaire avec le quart-arrière Braylon Bower frappant le receveur large Jake Witt pour un touché de 10 verges.

Huntley a ensuite opté pour la conversion en deux points, Bower se connectant à nouveau avec Witt, qui a été attrapé par le demi défensif CG PJ Weaver alors qu’ils se dirigeaient vers la ligne de touche droite et éliminaient le juge de ligne sur le jeu.

Après une conférence des officiels, la conversion a été jugée bonne et Huntley a remporté la victoire.

« Cary-Grove est un programme incroyable », a déclaré l’entraîneur des Raiders Mike Naymola. «Ils l’ont toujours été. Ils le seront toujours. Chapeau bas à eux.

« Ils jouent un vrai jeu physique, et cela nous fait élever notre jeu et notre physicalité. Des matchs comme celui-ci nous préparent aux séries éliminatoires. Nous sommes heureux d’avoir remporté la victoire, mais quoi qu’il en soit, celui-ci restera pour tous les âges.

Huntley était mené par 14 points au quatrième quart, mais a marqué, puis a effectué un arrêt défensif pour remettre le ballon sur ses 23 avec 3:22 à jouer.

« Nous devions marquer, c’est ce que je pensais », a déclaré le demi-receveur de Huntley, Zack Garifo. «Essayez de vous ouvrir et de faire tout ce que nous pouvons. Ils nous frappaient fort là-bas. Nous savions que nous devions marquer.

Les deux défaites de CG (5-2, 5-2) se sont soldées par un point, la première étant une décision de 21-20 contre Prairie Ridge.

« Offensivement, j’ai eu l’impression que nous avons très bien joué, nous avons déplacé le ballon », a déclaré l’entraîneur des Trojans Brad Seaburg. « Nous nous sommes tiré une balle dans le pied à plusieurs reprises. Lorsque vous affrontez de bonnes équipes, comme vous l’avez vu avec Prairie Ridge et Huntley, vous faites cela et cela revient vous mordre. Ils n’ont eu aucun revirement, nous avons laissé tomber deux interceptions. Nous n’avons pas récupéré deux échappés, et nous avons eu un échappé.

Peyton Seaburg de Cary-Grove court pour un touché lors d’un match de la Fox Valley Conference samedi. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

Statistique étrange : CG a été assez efficace avec deux buts en première mi-temps pour une avance de 14-7, mais les Raiders possédaient en fait davantage le ballon dans le match. Huntley a terminé avec 77 jeux offensifs contre 30 pour CG.

Une partie de cela était le coup d’envoi en un seul jeu du porteur de ballon CG Andrew Prio sur lequel il a couru pour un touché de 57 verges.

Juste pour l’adrénaline: Le botteur junior du Hampshire, Charlie Terriquez, qui joue pour l’équipe de football des Whip-Purs, a inscrit trois buts sur le terrain, dont un vainqueur en prolongation pour une victoire de 23-20 contre Dundee-Crown vendredi.

Terriquez a lancé un coup de pied de 33 verges dans le match, puis un coup de pied de 36 verges dans les dernières secondes du règlement pour porter le score à 20-20. En prolongation, Hampshire a eu le ballon en premier et Terriquez a effectué un coup de pied de 18 verges qui a remporté la victoire.

« Ce fut une excellente soirée pour lui et pour nous », a déclaré l’entraîneur des Whips Shane Haak. « Il a fait quelques coups de pied d’embrayage. Il en a raté quelques longs, mais il a été très constant sur les PAT toute la saison.

Leçons apprises pour les Rockets : Richmond-Burton a eu un peu le regard rouge des Rockets après une défaite 35-7 lors de la semaine 6 contre Morris, invaincu. Les Rockets ont montré une concentration renouvelée et ont gardé le cap sur le prix Kishwaukee River/Interstate 8 Blue Division avec une victoire 48-0 à Johnsburg où les 21 dernières minutes se sont jouées avec un chronomètre en marche.

« Cela a été une grande révélation pour beaucoup de gens. L’année dernière, nous avons battu (Morris) 34-7, et que la même chose nous arrive était navrant », a déclaré le secondeur senior du RB Luke Rendtorff. « Cela a été une révélation pour tout le monde et tout le monde a réalisé que nous devions tout prendre au sérieux.

« Non pas que nous n’ayons pas pris Morris au sérieux. C’était peut-être à cause de la saison dernière, parce que nous savions que ce serait une bonne équipe. C’est ce que l’entraîneur [Mike Noll] nous a tout raconté l’année dernière. Nous cherchons toujours pourquoi nous sommes sortis ainsi.

Il n’y a eu aucune plainte sur la façon dont RB (6-1, 4-0 KRC/I-8 Blue) a débuté contre Johnsburg. La défense a forcé deux trois-et-outs et l’autre possession a pris fin lors du troisième jeu lorsque Rendtorff a forcé un échappé récupéré par Ryan Wisniewski. L’offensive a obtenu trois touchés en 11 jeux et Jeff Lehn a obtenu 2 coups d’envoi pour des touchés.

L’offensive de la première équipe de RB a marqué sur ses six possessions et a converti 5 des 6 troisièmes essais. Le seul qu’il a raté était une course de 11 verges de Jack Martens aux troisième et 12e et le quatrième essai a été converti par Braxtin Nellessen dans un entraînement de 88 verges.

« Avec beaucoup d’énergie et de concentration vient l’exécution », a déclaré Noll après que son équipe ait gagné 343 verges en seulement 47 jeux et n’ait eu qu’une seule pénalité pour 5 verges. « Les pénalités de la semaine dernière ont été très meurtrières et nous n’avons pas terminé nos entraînements. Nous avons dit que nous ne pouvions pas avoir de pénalités. Je pensais que nous avions bien joué. Nous avons fait ce que nous voulions pour revenir sur le bon chemin.

Si les Rockets et Rochelle (5-2, 4-0) gagnaient leurs matchs respectifs contre Harvard et Plano la semaine prochaine, cela organiserait une confrontation de fin de saison pour le titre le 20 octobre à Richmond.

AJ le diffuse : Après avoir été touché par trois touchés dans les premières 7h35 vendredi soir, Johnsburg a répondu avec un entraînement vers le RB 4 où le junior AJ Bravieri a réussi des passes de 61 verges à l’étudiant de deuxième année Mario Zakrzewski et de 13 verges à l’étudiant de deuxième année Carter Block. Mais cet entraînement s’est arrêté et son dernier entraînement du match sur ses 20 s’est également terminé à 4 mètres de la zone des buts alors que le temps s’écoulait dans une défaite de 48-0.

«Je sentais que nous avions une belle apparence et que notre quart-arrière avait pris de bonnes décisions ce soir», a déclaré l’entraîneur de Johnsburg, Sam Lesniak. « Nous devons être capables de terminer les trajets. Nous n’avons pas pu terminer les trajets.

Bravieri a réussi 211 des 257 verges au total de Johnsburg. Il a également réussi 47 verges par l’étudiant de deuxième année Ashton Stern et 36 verges par l’étudiant de première année Duke Mays.

« Je pensais qu’AJ avait bien joué », a déclaré Lesniak. « AJ a pris les bonnes décisions et nous a donné de nombreuses opportunités de jeux positifs. »

Le leader junior de Johnsburg, Brent Centnarowicz, a tenté de passer à l’offensive suite à une blessure à la cheville lors de la première série, mais n’a pas porté le ballon et s’est retrouvé limité à un rôle ponctuel en défense. Centnarowicz (373 verges, 4 touchés) n’a pas joué en attaque lors de la semaine 6.

Rejoindre le Club 200 : Le receveur large de Marian Central, Christian Bentancur, a réussi un sommet en carrière de 16 attrapés pour 212 verges et un touché, ce qui l’a propulsé à 203 réceptions en carrière, le plaçant au 10e rang sur la liste de carrière de l’IHSA.

Bentancur est le 11ème joueur à atteindre 200 attrapés et est désormais sept derrière Laquon Treadwell de Crète-Monee.

• Marty Maciaszek a contribué à ce rapport.