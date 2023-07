Caden Casimino de Crystal Lake South, Michael Prokos prêt à le relancer – Shaw Local

Caden Casimino et Michael Prokos avaient un lien fort bien avant que Casimino ne soit transféré à Crystal Lake South avant le début de la saison dernière et a remporté le poste de quart partant pour les Gators.

« Nous nous connaissons depuis l’âge de 5 ou 6 ans », a déclaré Prokos, le meilleur receveur de South. « Nous avons joué [Crystal Lake] Les aventuriers [Youth] football ensemble toute notre vie. Même lorsque nous étions dans des écoles opposées, nous nous entraînions toujours l’été.

« Nous sommes toujours restés en contact. Nous sommes allés à Lippold [Park] jeter et tout ça, donc nous avons toujours eu cette chimie.

Cette alchimie était au rendez-vous l’an dernier lorsque les amis de longue date ont aidé à mener South aux séries éliminatoires avec une moyenne de 36,6 points par match.

Prokos (6 pieds, 190 livres), une sélection de la première équipe du Northwest Herald All-Area, a mené la région avec 65 attrapés, gagnant 1 010 verges avec huit touchés. Il a également réussi 40 plaqués et une interception en défense.

Casimino (5-11, 180), un choix de la deuxième équipe All-Area, était parmi les meilleurs QB de la région lors de sa première saison universitaire, complétant 182 de ses 275 (66,2%) de ses lancers pour 2 687 verges, 20 touchés et six interceptions . Il était également une menace pour courir le ballon avec 500 verges et quatre scores.

Il n’a pas fallu longtemps à l’entraîneur du Sud, Rob Fontana, pour remarquer un lien entre son quart-arrière et son receveur.

« Je savais qu’ils avaient grandi en jouant ensemble et qu’ils avaient fait beaucoup de choses pendant l’intersaison, donc c’était comme s’il n’y avait pas eu de jour 1 pour aucun d’eux », a déclaré Fontana. «Ils sont sortis et ils étaient tous les deux à pleine vitesse. Ils respiraient déjà un peu le même air quand ils sont sortis.

«Ce sont des enfants spéciaux. Tout ce qu’ils font, c’est si facile pour les autres enfants de suivre leur exemple. Ils ont tous les deux couru et organisé des trucs tout le printemps. C’est incroyable le temps et les efforts qu’ils ont consacrés pour rendre notre équipe meilleure et performante.

Michael Prokos de Crystal Lake South attrape une passe lors de l’entraînement de mardi à Crystal Lake. (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Casimino et Prokos, tous deux seniors, figurent à nouveau parmi les meilleurs tandems quart-arrière / receveur large de la région dans le comté de McHenry. South est allé 5-5 la saison dernière et a perdu contre Prairie Ridge, le finaliste de la classe 6A, au premier tour des séries éliminatoires.

Prokos fait l’éloge de son quart-arrière.

«Il peut choisir et séparer n’importe quelle équipe qu’il veut. Peu importe ce qu’ils lui tirent dessus, il va contrer et riposter. Il est doué pour lire la défense et il a un super bras.

Fontana a déclaré que Casimino, qui a des offres NCAA Division III de Wisconsin-Stout et Wisconsin-Platteville, apprend vite.

« Nous pouvions dire que Caden allait être spécial depuis le jour où il s’est présenté l’été dernier. Je ne savais vraiment rien de Caden. Je ne l’ai pas vu lancer un ballon de football ; Je ne savais rien de son éthique de travail; et je ne savais pas qu’il était un très bon lutteur avant de venir ici.

« Cette première semaine, je ne sais pas s’il a dit deux mots en dehors de se présenter. En dehors de cela, c’était juste un travail acharné dans la salle de musculation, jeter des assiettes et faire tout ce que vous vouliez voir. Vous pouviez voir à quelle vitesse il commençait à apprendre ce que nous faisons, et vous regardiez en quelque sorte les autres gars commencer à graviter autour de lui.

Casimino a dit qu’il n’est pas difficile de trouver Prokos.

« Je peux lancer n’importe où autour de lui », a déclaré Casimino. « Vous regardez son film, il ne lâche rien. C’est une belle prise de sécurité pour moi. Les équipes essaient de le couvrir et elles ne peuvent tout simplement pas le faire. Je me souviens d’un jeu contre Prairie Ridge; J’ai lancé le ballon avant qu’il ne sorte de sa pause, et il l’a attrapé sur la ligne de but. Nous savons toujours ce que l’autre va faire.

Fontana est étonné par la facilité avec laquelle Prokos ramène le ballon.

« Je n’ai jamais eu un enfant qui fait les choses que Michael fait avec le football », a déclaré Fontana. « Il ne laisse pas tomber les ballons de football. Une balle qui a l’air renversée ou une balle qui ressemble à un déchet, ça finit dans ses mains, et puis là, il court le long de la ligne de touche.

«La façon dont le ballon va juste dans ses mains et ne sort jamais est remarquable. Il le fait jour après jour à l’entraînement, puis il peut le montrer dans les matchs.

Fontana pense que Prokos devrait attirer davantage l’attention des collèges. À l’heure actuelle, il a une offre de division II de l’État du Minnesota.

« Je pense qu’il a vraiment volé sous le radar », a déclaré Fontana. « Quelle que soit l’équipe qui tente sa chance avec lui, elle appréciera vraiment ce qu’il apporte à la table. Il est difficile de penser qu’il puisse faire quelque chose de plus sur un film que les gens n’ont pas vu. Il n’est pas [6-foot-2], et c’est finalement le seul coup que les gens ont sur lui. Mais il mesure 6 pieds et il y a beaucoup de bons receveurs de 6 pieds qui jouent au football de Division I. »

Casimino espère que les Gators pourront marquer autant de points que l’an dernier, sinon plus. Leurs plus grosses pertes à l’obtention du diplôme ont été le joueur de ligne bidirectionnel Nate Compere, maintenant à l’Université NCAA FCS Lindenwood (Missouri), et Nathan Van Witzenburg, tous deux sélectionnés dans la première équipe All-Area.

Van Witzenburg a couru pour 1 430 verges avec 23 touchés et a été un facteur important dans le jeu de passes de South avec 36 réceptions, 480 verges et cinq touchés.

Les Gators ont perdu leur match éliminatoire de premier tour contre Prairie Ridge 63-55 dans une affaire à score élevé.

« C’était ma première année à l’université, et honnêtement, je ne savais pas à quoi m’attendre en entrant dans une nouvelle école et une nouvelle infraction », a déclaré Casimino. «Nous avons juste continué à marquer, jeu après jeu. C’était un peu fou.

Prokos pense que les Gators, qui ont remporté un match éliminatoire pour la dernière fois en 2019, peuvent aller loin. South ouvre la saison à domicile contre Dundee-Crown le 25 août.

« Je pense que le ciel est la limite », a déclaré Prokos. « Évidemment, [Van Witzenburg] est une énorme perte, mais en même temps, nous avons les athlètes qui peuvent jouer ce rôle. Je pense vraiment que nous pouvons faire une course profonde avec cette équipe. j’ai foi en [Casimino]j’ai foi en tout le monde.