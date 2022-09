Caden Casimino de Crystal Lake South et Brady Schroeder tirent le meilleur parti de la compétition QB – Shaw Local

Caden Casimino et Brady Schroeder ont concouru tout l’été pour être le quart partant de Crystal Lake South.

Et alors qu’un seul pouvait remporter le poste, les deux joueurs ont remporté la victoire 43-39 de la Fox Valley Conference contre Cary-Grove vendredi soir.

Casimino, un junior, a mené deux entraînements marquants dans les cinq dernières minutes du match avec les Gators à la traîne de 11 points, obtenant le feu vert sur une passe de 26 verges à Nate Van Witzenburg avec 30,9 secondes à jouer.

Plus tôt sur le trajet, c’est Schroeder qui est intervenu au poste de quart-arrière et a effectué une conversion clé en quatrième et 1 avec un faufilage sur le 31 de C-G avec 1:30 à faire. Trois joueurs plus tard, les Gators ont pris les devants.

L’entraîneur des Gators, Rob Fontana, a déclaré que Casimino (22 passes sur 29, 379 verges, quatre touchés) et Schroeder (trois attrapés, 25 verges) ont tous deux été des coéquipiers favorables.

“Ces deux gars se sont affrontés tout l’été, et Brady sait que lorsqu’il se déplace vers l’extérieur (au poste de receveur), il fait de nous une meilleure équipe de football”, a déclaré Fontana. «Ils font tous les deux les choses un peu différemment. Brady a les jambes et Caden a le bras. Ces gars se sont battus et nous ont rendus meilleurs dans l’ensemble. Cela nous donne beaucoup plus de liberté avec Brady pour jouer en défense quand nous en avons besoin.

Brady Schroeder de Crystal Lake South dirige le ballon alors que Mykal Kannelakis de Cary-Grove le traque vendredi à Cary.

Fontana a été impressionné par l’éthique de travail de Casimino, qui a été transféré de Crystal Lake Central.

“Caden se retrouve dans une situation sans connaître personne, et tout de suite c’était:” Je suis ici pour travailler dur, je vais tout comprendre et je vais mettre du temps supplémentaire “”, a déclaré Fontana. “Le nombre de séances de cinéma qu’il fait avec notre coordinateur offensif juste pour s’assurer qu’ils sont tous sur la même page est génial.”

Avant vendredi, les Gators n’avaient pas battu Cary-Grove depuis 2011, une séquence de neuf défaites consécutives. CG, quant à lui, est entré dans le jeu sur une séquence de 19 victoires consécutives.

Casimino a déclaré que la victoire de vendredi sur les champions en titre de la classe 6A était une déclaration majeure.

“C’est génial, la chimie que nous avons est incroyable”, a déclaré Casimino. «Nous devons juste garder le pied sur l’accélérateur et rester affamés, tout faire pour tout. Cette victoire est énorme. Ça montre qu’on peut jouer avec n’importe qui. Nous pouvons jouer avec les meilleurs. »

Salut aux champions : En parlant de la séquence de C-G, la dernière défaite des Trojans est survenue lors des quarts de finale des séries éliminatoires de classe 6A 2019 lorsque Prairie Ridge les a éliminés, 14-13. Les Wolves les avaient battus lors de la semaine 7 cette année-là, 42-7.

La séquence de 19 victoires consécutives de C-G était la deuxième plus longue de l’État après Wilmington, qui a atteint 21 avec une victoire sur Lisle vendredi.

Les Troyens ont remporté le championnat d’État 6A 2018 avec une fiche de 14-0, donc depuis le début de cette saison, CG n’a perdu que trois matchs de saison régulière. Il a perdu contre Huntley et Prairie Ridge en 2019 et contre South vendredi.

Rylan Dolter de Marian Central célèbre un touché vendredi contre Johnsburg. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Alerte ouragan : Peut-être que le meilleur mot pour décrire l’attaque de Marian Central lors de la victoire de 54-38 contre Johnsburg vendredi était effrayant.

Les Hurricanes ont roulé derrière le quart-arrière junior Cale McThenia, qui a complété 21 passes sur 31 pour 427 verges et six touchés. Il a lancé des passes TD à quatre receveurs.

Marian était si bonne, gagnant presque 300 verges en première mi-temps, qu’elle menait le match de 20 points après avoir perdu 3-0 en revirements.

“(McThenia) est un quart-arrière coriace et ils ont aussi des receveurs”, a déclaré l’entraîneur des Skyhawks Sam Lesniak. «Il a fait du bon travail en prolongeant les jeux et en faisant des jeux en fuite. Nous avons montré des éclairs, mais nous devons être plus réguliers et nous ne pouvons pas nous lancer dans des départs hésitants.

Avec Christian Bentancur, McThenia a transmis le ballon à Rylan Dolter, Christian Stavroplos, Tyson Jakubowicz et Matt Lajb, qui ont tous eu au moins trois réceptions et 45 verges.

L’ouvrir : Woodstock North n’est pas exactement connu comme une offensive passe-heureuse, mais compte tenu de la façon dont le Thunder a attaqué Harvard vendredi soir dans une victoire de 21-14, l’espoir est que plus d’adversaires devront respecter les capacités du quart-arrière Jay Zinnen.

Alors que les Hornets envahissaient constamment la ligne de mêlée, Woodstock North a utilisé des passes rapides au milieu qui étaient juste au-dessus du sommet des sept premiers pour rythmer deux gros disques.

“Nous avons vu que leurs secondeurs jouaient très près de la ligne de mêlée”, a déclaré Zinnen. “Alors nous pensions que nos ailes pouvaient passer à côté d’eux, et cette fenêtre ouverte était juste là.”

Alors Zinnen essaierait-il de convaincre l’entraîneur Matthew Polnow de passer un peu plus le ballon?

“Nous avons lancé une bonne quantité ce soir”, a déclaré Zinnen. “C’était génial ce soir. Notre plan de match était bon. Nous avons des choses à régler, mais c’est quand même un très bon match.

Polnow et l’entraîneur de Marian, Liam Kirwan, sont des entraîneurs-chefs de première année qui ont remporté leurs premières victoires en carrière vendredi.

Se mettre sur la défensive : Après avoir cédé 324 points la saison dernière, pour une moyenne de 36 par match, la défense de Woodstock semble renaître en 2022.

En deux semaines, les Blue Streaks n’ont accordé que 27 points et ils ont limité Limestone à un maigre 19 verges au sol lors de la victoire 31-13 de vendredi.

Quelle est l’ampleur d’un revirement jusqu’à présent? En 2021, les Streaks n’ont pas tenu un adversaire à moins de 20 points jusqu’à une victoire de la semaine 9 sur son rival de Crosstown Woodstock North. Cinq fois, ils ont accordé 42 points ou plus.

“Nous avons 28 seniors qui sont revenus cette année, et cela fait toute la différence dans le monde”, a déclaré l’entraîneur des Streaks Mike Brasile. “Nos gars ont travaillé dur pendant l’intersaison, et même si nous avons encore beaucoup à faire, ce travail acharné commence à porter ses fruits.”

L’un de ces seniors, le demi défensif Jared Kniola, a déplacé le tableau de bord à la fin de la première mi-temps lorsqu’il a éliminé le quart-arrière de Limestone Caleb Bieneman. Au retour, Kniola a utilisé un mouvement de juke électrique pour éviter ce qui aurait été un monstre frappé par Bieneman, ce qui a entraîné un touché en surbrillance.

“Cette interception nous a donné une avance de 21 points, c’était énorme”, a déclaré Brasile. “Et notre public est vraiment entré dans le jeu, nous avons ressenti ce soutien.”

Les Streaks (1-1) subiront un test décisif lors de la semaine 3, lorsqu’ils accueilleront Sycamore, qui a atteint les demi-finales de l’État de classe 5A il y a un an.

“Sycamore nous a absolument embarrassés la saison dernière, 50-0”, a noté Brasile. « Inutile de dire que ce n’est pas quelque chose que nous avons oublié. Nous avons un sacré défi à relever. Nous sommes impatients de relever ce défi.

Tim Froehlig et Andy Tavegia ont contribué à ce rapport.