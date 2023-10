Caden Casimino de Crystal Lake South efface la marque de passe du FVC avec une performance de 551 verges contre Huntley – Shaw Local

Le quart-arrière de Crystal Lake South, Caden Casimino, a vécu une soirée mémorable et historique lors de la défaite 54-43 de la Fox Valley Conference contre Huntley, vendredi.

Le senior de 5 pieds 11 pouces et 185 livres, qui est entré dans la semaine en tant que troisième passeur de la région derrière Cale McThenia de Marian Central et Jason Penza de Crystal Lake Central, a établi un record d’école et de conférence avec 551 verges sur 36 sur 66. qui passe.

Le précédent record FVC était détenu par Josh Raby de Dundee-Crown, qui a totalisé 545 verges lors d’une défaite de 70-55 contre Prairie Ridge le 14 septembre 2018. Le total de Casimino signifie également qu’il prend la 13e place sur la liste de l’IHSA pour un match de La rage.

Casimino a réussi quatre touchés, trois interceptions et une moyenne de 15,3 verges par réussite. Trois receveurs des Gators (Sasha Summers, Colton Hess, AJ Demirov) ont dépassé les 100 yards. Summers a totalisé 211 verges sur 12 attrapés.

Casimino s’est connecté deux fois pour des touchés de 49 verges.

Les Gators (2-4, 2-4 FVC) ont prévu toute la semaine de se battre contre les Raiders (5-1, 5-1), et l’entraîneur Rob Fontana a plaisanté avec Casimino en disant qu’il devrait être prêt à se glacer l’épaule. Mais même Fontana a été surpris d’entendre son quart-arrière le lancer 66 fois.

« C’est un sacré leader et un gars qui n’a jamais arrêté », a déclaré Fontana. «Je suis juste fier de lui d’avoir gardé ces gars ensemble et de rester après cela. Aucun de ces gars ne veut que nous les abandonnions, alors nous allons continuer à les entraîner durement.

L’entraîneur de Huntley, Mike Naymola, a été impressionné par l’attaque aérienne des Gators.

« Ils peuvent le lancer, mec », a déclaré Naymola. « Leur quarterback est un joueur spécial, il est ultra talentueux. Ils ont des receveurs vraiment talentueux, et (Michael) Prokos, leur meilleur receveur, n’était même pas sur le terrain. Je ne peux qu’imaginer ce qu’ils auraient fait de lui là-bas.

«Ils placent le ballon aux bons endroits pour leurs receveurs et réalisent de gros jeux. Je pense que cela montre simplement que nous devons continuer à nous améliorer en défense et nous assurer que ce genre de choses ne se reproduise plus.

Les Gators devront remporter leurs trois derniers matchs contre McHenry, Cary-Grove et Jacobs afin de se qualifier pour les séries éliminatoires. S’ils y parviennent, Casimino jouera certainement un grand rôle.

La compétition amicale profite aux Tigres : Nick Kozlowski n’a pas à choisir une équipe puisque le senior joue des deux côtés devant au tacle pour Crystal Lake Central.

La meilleure partie pour Kozlowski et les Tigers est que de grandes choses se produisent en attaque et en défense alors qu’ils ont remporté leur quatrième match consécutif 42-0 à McHenry vendredi soir. Ils n’ont accordé que 80 verges au total en attaque et ont prolongé leur séquence sans but à 10 quarts-temps.

« Nous jouons bien les uns contre les autres », a déclaré Kozlowski. « Si l’offensive réussit, la défense veut faire encore mieux et si la défense réussit, l’offensive veut faire mieux. Nous avons une compétition interne sur et en dehors du terrain.

Central (4-2, 4-2) n’accorde que 12 points par match après en avoir accordé 32 en moyenne au cours des deux dernières saisons. Les deux blanchissages correspondent à l’équipe de 2006 pour le plus grand nombre en une saison par les Tigres depuis 1996, lorsque le site Web de l’IHSA a commencé à publier les scores annuels.

« Il s’agit pour les jeunes d’y croire de plus en plus et de comprendre quelles sont leurs tâches », a déclaré l’entraîneur central Dirk Stanger. « L’accent a été mis sur la défense. Ils jouent dur et physiquement, c’est ce que nous voulons voir.

Jason Penza de Crystal Lake Central, ici lors de la deuxième semaine contre Cary-Grove, a lancé cinq touchés en première mi-temps alors que les Tigers battaient McHenry vendredi. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

À moitié plein, à moitié presque vide : Central n’aurait pas pu rêver d’une bien meilleure première mi-temps vendredi à McHenry alors que Jason Penza a lancé des touchés sur cinq de ses six possessions offensives et avait un avantage en verges totales de 283-24. Mais ce rythme a semblé être perturbé lorsque McHenry a avalé les huit premières minutes de la seconde mi-temps avec un entraînement de 13 jeux.

« Nous avons joué à fond, mais au troisième quart-temps, nous sommes sortis un peu à plat », a déclaré Kozlowski. « Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre de l’avance. Nous devons nous rappeler de jouer deux mi-temps de football.

Lorsque les Tigers ont récupéré le ballon, ils avaient l’air d’être en route vers un autre score lors d’un drive de leur 21 au McHenry 18. Trois pénalités successives – dont deux pour conduite antisportive – les ont soudainement mis dans un deuxième et- 39 que même leur offensive prolifique n’a pas pu surmonter.

« C’était définitivement juste des pénalités (huit pour 70 yards), nous avons laissé cela nous tuer », a déclaré Penza. « C’est définitivement quelque chose que nous devons nettoyer à l’entraînement. C’est un point clé sur lequel se concentrer.

Les cinq passes de touché de Penza en première mi-temps ont battu son précédent meilleur de quatre dans un match, qu’il a réalisé à trois reprises, contre Crystal Lake South et Dundee-Crown cette année et Prairie Ridge l’année dernière.

«Ils forment une très bonne attaque et sont très talentueux», a déclaré l’entraîneur de McHenry, Jeff Schroeder. « Chaque fois que vous faites face à un bon projet avec du talent, cela va être difficile. Ils sont bons dans ce qu’ils font.

Le drive pour cinq : Les équipes de football des lycées ont généralement des objectifs similaires, dont l’un est de remporter leur conférence respective.

Mais lorsque cet espoir est anéanti, remporter cinq victoires et se qualifier pour les séries éliminatoires devient la deuxième réalisation la plus importante.

Et c’est ce qui a fait que le match Burlington Central contre Jacobs de vendredi soir ait été très attendu. La victoire 28-7 des Golden Eagles a laissé les deux équipes avec une fiche de 3-3 avec trois matchs à jouer.

Central a sans doute le chemin le plus difficile car il affronte des équipes avec une fiche combinée de 12-6. Deux de ces équipes – Prairie Ridge (6-0) et Huntley (5-1) – sont des équipes pérennes de premier plan dans la conférence Fox Valley.

« C’est sans aucun doute un grand défi pour nous », a déclaré l’entraîneur des Rockets Brian Iossi, « mais nous avons encore l’opportunité de participer (aux séries éliminatoires). Nous devons juste gagner deux matchs dans les trois prochaines semaines.

Jacobs, quant à lui, affrontera des équipes avec une fiche combinée de 6-12 (Crystal Lake Central, McHenry, Crystal Lake South). Le Centre et le Sud ont tous deux des quarts-arrières n°2 (Penza) et 3 (Casimino) pour les passes de zone.

« (Penza) est insaisissable et il peut bien lancer le ballon », a déclaré Zimmerman. « Il a (George) Dimopoulos comme cible clé et un bon groupe de receveurs. Nous devrons faire de notre mieux pour lui mettre la pression. Notre défense a bien joué et nous devrons être à notre meilleur.

Mise à jour folle des statistiques : Lorsque le quart-arrière de Cary-Grove, Peyton Seaburg, termine une passe, il y a 87,5 % de chances qu’elle se retrouve dans la zone des buts. Seaburg est 8 sur 17 pour la saison et sept ont réussi des touchés, le plus récent étant le score de 34 verges de vendredi contre le receveur large Jake Hornok lors d’une victoire de 41-21 contre le Hampshire.

Max Dennison de Woodstock North a été le receveur le plus important du Thunder cette saison avec huit touchés au total. (Patrick Kunzer pour Shaw Local/Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Effort maximum : Le receveur junior de Woodstock North, Max Dennison, a réussi huit touchés au total après avoir marqué trois fois lors de la défaite 28-27 de vendredi contre Ottawa. Dennison a cinq touchés sur réception, deux au sol et un via un retour de botté de dégagement.

Dennison a porté cinq fois pour 57 verges et deux touchés contre Ottawa et a capté deux passes pour 80 verges et un autre score.

« C’est un garçon formidable et c’est bien qu’il soit de retour pour nous l’année prochaine », a déclaré l’entraîneur du Thunder, Matt Polnow. « Et c’est une chose importante pour nous cette saison. Nous voulions juste construire une culture (pour les joueurs qui reviendront), et je pense que cette culture commence à se développer.

« Les enfants viennent s’entraîner tous les jours, nous ne manquons aucun entraînement. J’espère juste que cela pourra se répercuter sur l’intersaison et la salle de musculation.

Le bilan de Creighton : Le quart-arrière nord Landan Creighton a établi un record scolaire lors de la victoire 14-7 de la semaine 5 contre Woodstock. Le touché au sol de 96 verges de Creighton a été le plus long de l’histoire de l’école.

Il y a un retour de coup d’envoi de 99 verges comme le plus long pour le Thunder, mais pour les jeux précipités, Creighton a désormais la marque.

Le point positif des Skyhawks : Malgré une soirée difficile du côté offensif du ballon, l’entraîneur de Johnsburg, Sam Lesniak, avait des raisons d’être satisfait de ce que sa défense a été capable de faire dans la seconde moitié de la défaite de vendredi contre Plano.

Bien qu’elle ait été sur le terrain pendant plus de 17 minutes en première mi-temps, la défense s’est suffisamment resserrée en seconde période pour donner un peu d’espoir aux Skyhawks. Plano n’était que 1 sur 3 lors des troisièmes essais en seconde période. Cela comprenait un gros sac de Dominic Vallone au troisième quart pour coincer les Reapers profondément dans leur propre territoire.

Plano n’a enregistré que quatre premiers essais en seconde période, contre 12 premiers essais en première mi-temps.

Plano n’a récolté en moyenne que 3,1 verges par jeu pour le match.

« Défensivement, ils ont joué fort », a déclaré Lesniak. «Ils ont pu s’arrêter. Ils sont restés sur le terrain pendant une longue partie du match, mais ils ont continué à réaliser quelques arrêts. Ils ont réalisé de gros jeux dans le champ arrière pour les mettre parfois derrière les bâtons. Chapeau bas pour avoir donné une chance à l’offensive.

• Alex Kantecki, Sam Natrop, Andy Tavegia, Joe Stevenson et JT Pedelty ont contribué à ce rapport.