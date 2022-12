Cadeaux perdus, voyages abandonnés : les annulations dans le sud-ouest font des ravages

La débâcle de la compagnie aérienne est survenue après que des températures glaciales et de la neige ont balayé une grande partie du pays la semaine dernière. Alors que d’autres compagnies aériennes se sont rétablies, Southwest a eu du mal à résoudre ses problèmes de passagers, annulant plus de 70% des vols lundi et au moins 63% mardi. Mardi matin, la compagnie avait déjà annulé au moins 62% de ses vols pour mercredi.

Alors que les voyageurs cherchaient des itinéraires alternatifs, des histoires d’horreur ont émergé, à propos de vacances gâchées, de bagages manquants et de lignes de service client longues et tendues. De nombreux passagers n’ont pu prendre les vols initiaux que pour être bloqués dans des aéroports de correspondance à des heures de leur domicile et de leur destination.

Deepak SurendranPillai a déclaré que lui et sa femme avaient prévu d’emmener leur fille de 11 ans pour une longue tournée en Floride – de Disney World à Miami en passant par le parc national des Everglades – mais ont dû tout abandonner lorsqu’ils ont volé d’Oakland à Las Vegas et puis s’est retrouvé coincé là-bas la veille de Noël au milieu d’une vague d’annulations.