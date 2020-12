L’engin spatial Hayabusa2 a prélevé les deux séries d’échantillons l’année dernière à deux endroits de l’astéroïde Ryugu, à plus de 300 millions de kilomètres (190 millions de miles) de la Terre. Il les a largués de l’espace sur une cible dans l’Outback australien et les échantillons ont été apportés au Japon début décembre.

Les plus gros fragments provenaient du compartiment alloué pour le deuxième atterrissage sur Ryugu, a déclaré Tomohiro Usui, un scientifique des matériaux spatiaux.

Pour obtenir la deuxième série d’échantillons en juillet de l’année dernière, Hayabusa2 a largué un impacteur pour tirer sous la surface de l’astéroïde, collectant du matériel auprès du créateur afin qu’il ne soit pas affecté par le rayonnement spatial et d’autres facteurs environnementaux.

Usui a déclaré que les différences de taille indiquent une dureté différente de la roche sur l’astéroïde. « Une possibilité est que le site du deuxième toucher des roues était une surface dure et des particules plus grosses se sont brisées et sont entrées dans le compartiment. »