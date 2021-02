Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Comme nous le savons tous, il y a beaucoup de façons différentes d’aimer, et nous avons tous une tonne de personnes différentes que nous aimons … mais le genre d’amour que vous avez pour vos besties est spécial, unique en son genre. gentil amour!

Célébrez-vous la fête de Galentine pour l’honorer? Sinon, vous devriez – et nous avons trouvé des cadeaux pour vous aider à honorer les meilleures filles de votre vie et leur dire à quel point elles comptent pour vous avec des cadeaux qui célèbrent également les icônes féministes à travers l’histoire. Après tout, aucun de nous ne serait où nous en sommes aujourd’hui sans les efforts de Ruth Bader Ginsburg, Susan B. Anthony, Beyoncé et tant d’autres qui nous ont ouvert la voie.

Alors attrape tes filles un puzzle astucieux qui met en lumière l’histoire du droit de vote des femmes, verres à vin qui honorent les femmes courageuses à travers l’histoire, une livre de coloriage et d’activités qui vous relie aux femmes badass, et une collection d’art et d’essais documentant l’histoire du féminisme. Nous adorons les cadeaux féministes de Galentine, et nous sommes sûrs que vous et vos filles l’aurez aussi!