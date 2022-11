Cadeaux de vacances sympas pour les papas en 2022

Même si papa dit qu’il n’a besoin de rien, vous savez qu’il est important de lui montrer à quel point vous tenez à lui avec un cadeau significatif en cette saison des Fêtes. Vos elfes préférés de Crumpe ont compilé une liste de cadeaux pour chaque type de papa. Qu’il soit un papa sportif, papa culinaire, papa technophile, papa en plein air… ou tout autre genre de papa, il y a probablement quelque chose ici qu’il aimerait ouvrir le matin de Noël ou un soir de Hanukkah. Et peu importe que vous ayez 20 $ à dépenser en Pops ou 220 $ – vous pouvez être sûr que ces cadeaux approuvés “épateront” lors de l’échange de cadeaux familiaux.

Nous avons des marques recherchées et des cadeaux tendance sur cette liste, y compris des vêtements confortables, de nouveaux gadgets, des cadeaux juste pour le plaisir et des cadeaux pratiques qui servent à quelque chose. Découvrez les suggestions infaillibles ci-dessous et voyez laquelle vous saute aux yeux. C’est peut-être le distributeur de bière? Ou les joggeurs cool? J’espère que vous aurez bientôt coché un autre cadeau sur votre liste de courses – n’oubliez pas de l’emballer.

David Carnoy/CNET Peut-être avez-vous regardé les masseurs Theragun coûteux (dont nous sommes de grands fans, soit dit en passant), mais n’avez pas appuyé sur la gâchette. La taille Mini abordable est là pour changer cela et répondre à vos besoins de magasinage des Fêtes. Avec le Theragun Mini, papa peut pétrir ses muscles endoloris à trois vitesses différentes. La poignée ergonomique est plus facile à utiliser qu’un pistolet de massage plus volumineux et plus gros et réduit la fatigue du poignet. Le Theragun Mini offre 150 minutes d’autonomie et il est en fait silencieux, ce qui le rend agréablement portable. La nouvelle quatrième génération est disponible en noir, vieux rose, blanc et rouge. Vous recevez des alertes de prix pour Theragun Mini – Pistolet de massage électrique portatif – Traitement compact des muscles et des tissus profonds pour tout athlète en déplacement – Masseur à percussion portable avec technologie QuietForce – 4e génération – Noir

Vuori La marque Athleisure Vuori a pris d’assaut les papas avec ses vêtements de performance confortables. Le plus remarquable : le Sunday Performance Jogger, un favori pour sa coupe décontractée mais effilée. Ce pantalon va du bureau à domicile au ramassage scolaire à l’épicerie et partout entre les deux. Ils sont disponibles en 10 couleurs différentes, et le papa de votre vie voudra tous les collectionner.

David Prêtre/Crumpe Le couteau de chef Zwilling Gourmet 8 pouces de JA Henckels est le premier choix de Crumpe pour le meilleur couteau de chef à prix moyen – celui sur lequel vous n’avez pas besoin de dépenser des centaines de dollars, mais qui se sent toujours bien dans votre main. Papa peut trancher et couper la viande et les légumes en toute simplicité grâce au manche ergonomique en polymère de ce couteau. Et la grande lame signifie qu’il peut s’attaquer à la plupart des tâches de cuisine. Vous recevez des alertes de prix pour Zwilling Gourmet Couteau de chef 8 pouces

Projet Parcs Si le papa sur votre liste de vacances aime les grands espaces, cette bougie en pin tordu du parc national de Yosemite est une excellente idée cadeau qui allumera son feu. Les senteurs de pin, de granit, de rosée des prés et de bois fraîchement coupé se mélangent et se mêlent dans ce cadeau populaire de Parks Project. La bougie de 11,6 onces a une durée de combustion de 80 heures.

Ezra Shaw/Getty Images Si votre père est un fanatique de sport qui aime suivre ses équipes sportives professionnelles ou universitaires préférées, vous pouvez toujours lui souscrire à The Athletic, qui couvre le basket-ball, le football, le football, le baseball, le hockey, les arts martiaux mixtes, la course automobile. , rugby, cricket et plus encore. Il existe actuellement trois niveaux d’abonnement pour les cadeaux : 30 $ pour trois mois, 72 $ pour un an et 100 $ pour deux ans.

Pétillants Le Fizzics DraftPour améliore n’importe quelle bière en convertissant la carbonatation naturelle en micromousse, ce qui donne à la bière l’arôme et la saveur que vous obtenez habituellement uniquement d’un robinet de bar. Le distributeur de bière fonctionne avec la plupart des canettes et bouteilles de bière, et tout type de bière : bière blonde, IPA, ambre, porter et plus encore. Vous recevez des alertes de prix pour Fizzics DraftPour

Sorciers de la côte Si papa a toujours voulu essayer D&D mais n’en a jamais eu l’occasion, ce kit de démarrage est le cadeau parfait. Comme le dit James Bricknell de CNET, “Je suis un joueur de table passionné et j’adore offrir ces kits de démarrage à mes amis et à ma famille. Tant de gens veulent en savoir plus sur Donjons et Dragons mais ne savent pas par où commencer. Cette boîte a tout vous devez commencer votre première aventure.” L’imagination est la clé d’une bonne campagne D&D, mais vous avez également besoin de règles et de dés. Cet ensemble vous offre les deux. Vous recevez des alertes de prix pour D&D Starter Kit : Dragons of Stormwreck Isle

Chris Monroe/Crumpe Le thermostat intelligent d’Amazon établit une nouvelle norme pour la catégorie. Il a un design d’écran tactile propre et moderne, et il est facile à utiliser, que vous ajustiez la température au thermostat, via l’application Alexa ou avec les commandes vocales Alexa avec un haut-parleur ou un écran compatible Alexa. Il a remporté un prix CNET Editors ‘Choice pour le meilleur thermostat intelligent. Lisez notre avis sur le thermostat intelligent Amazon. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Smart Thermostat (Blanc)

Prana Cette flanelle épaisse en mélange de laine recyclée gardera papa bien au chaud. La doublure matelassée lui permet de la porter en veste légère ou en boutonnière par temps frais. Prana s’est assuré d’inclure de nombreuses poches (pratiques !) et une capuche. Bonus : la flanelle Asgard est disponible en trois couleurs différentes à carreaux.

Notre endroit Déplacez-vous, toujours panoramique ; maintenant tout tourne autour du Perfect Pot. Même concept — cette batterie de cuisine a tout pour plaire. Après le succès du multifonction Always Pan, Our Place a conçu cette casserole de 5,5 pintes pour tout gérer, de la cuisson à l’ébullition. Il remplace six ustensiles de cuisine différents ou plus, donc vous ne pouvez vraiment pas vous permettre ne pas pour en acheter un. Bonus : il est maintenant disponible dans un taille mini.

ButcherBox Si papa est un carnivore engagé, imaginez son ravissement lorsqu’il trouve une boîte de viandes premium sous le sapin de Noël. Cet échantillon de ButcherBox comprend du bœuf haché 100 % nourri à l’herbe, des filets mignons, des côtelettes de porc désossées, des saucisses au gouda aux pommes, des pointes de surlonge et du poulet biologique fermier. Toute la viande est emballée sous vide et congelée, et la livraison est gratuite.

James Bricknell/Crumpe Si papa est une personne créative, alors il devrait vraiment posséder une imprimante 3D. L’Elegoo Neptune 2 est le premier choix de Crumpe pour la meilleure imprimante 3D économique. James Bricknell de CNET dit que le Neptune 2 “a produit des résultats étonnants pour le prix, et continue de le faire à chaque fois que je l’utilise”. C’est un excellent point de départ pour quiconque souhaite se lancer dans l’impression 3D pour la première fois. Vous recevez des alertes de prix pour Elegoo Neptune 2

Nixon La montre Light-Wave de Nixon est fabriquée à partir de plastique océanique recyclé, ce qui est cool, mais ce n’est pas la seule chose impressionnante à propos de cette idée cadeau. Le Light-Wave est également doté d’un mouvement à quartz à énergie solaire Epson – pas besoin de piles. La montre étanche est disponible en sept couleurs (surplus, noir, agrumes, gris, blanc et bleu marine, rose clair et gribouillis noir).

Voté Si le papa sur votre liste aime les activités de plein air, il appréciera d’avoir cette couverture pratique à portée de main. Isolée et résistante à l’eau, la couverture d’oreiller d’extérieur Ripstop de Voited est parfaite pour le camping, les pique-niques, les festivals, la randonnée et tout simplement pour traîner à l’extérieur. Nous aimons sa polyvalence; utilisez le Ripstop comme une couverture ou un sac de couchage, un poncho confortable, ou remplissez-le sur lui-même et utilisez-le comme oreiller. La couverture résistante à l’eau et lavable en machine mesure 54 x 80 pouces, elle est donc assez grande pour être partagée. Bonus : il est fabriqué à partir de bouteilles recyclées.

David Carnoy/CNET En 2020, Tribit a sorti le StormBox Micro, une version économique de l’excellent haut-parleur SoundLink Micro de Bose qui offrait un son étonnamment bon pour sa taille et son prix modeste. Nous obtenons maintenant le StormBox Micro 2, qui offre un son et une autonomie de batterie améliorés, ainsi qu’une fonction de charge qui transforme le haut-parleur en une banque d’alimentation pour les appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes. Une sangle intégrée vous permet de le clipser à votre sac à dos ou au guidon de votre vélo. Comme l’original, c’est une excellente valeur et facile à recommander si vous recherchez un haut-parleur sans fil portable super compact. Vous recevez des alertes de prix pour Tribit StormBox Micro 2

Flacons High Camp Cette paire de gobelets en acier inoxydable est assez agréable à utiliser à la maison, mais ils sont également livrés avec un étui rigide parfait pour les voyages. Chaque gobelet durable contient 11 onces de whisky (ou peut-être du cacao chaud enrichi pour les vacances) et dispose d’une isolation à double paroi pour garder cette boisson froide ou chaude. Il est disponible en acier inoxydable, en cuivre et en bronze.