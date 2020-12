Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Avec autant de temps passé à la maison en 2020, Cottagecore est devenu une tendance de l’époque. Cette romantisation de la vie simple à la maison, pleine de robes fleuries, de jardinage et de bricolage a totalement inspiré nos caddies.

Ci-dessous, les ajouts parfaits Cottagecore à votre maison et garde-robe de LoveShackFantaisie, Christy Dawn et plus. Ils font d’excellents cadeaux de vacances pour les amis et la famille qui sont fans de tout ce qui est féminin.