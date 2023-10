Cadeaux de Noël vraiment attentionnés pour les collègues et les employés

Il y a toujours un fin gourmet au bureau, celui dont le déjeuner est un peu plus extra que l’habituel sandwich jambon-fromage. S’ils aiment préparer quelques plats et quelques collations, aidez-les à faciliter leur rangement avec une boîte à bento. Ce bento pratique comporte non seulement deux niveaux séparés, mais également des séparateurs réglables, un compartiment pour les ustensiles et une boîte à sauce séparée.