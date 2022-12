Cadeaux de dernière minute ? Utilisez CNET Shopping pour rechercher les meilleures offres

Il reste moins d’une semaine avant Noël et vos achats de cadeaux atteignent un rythme effréné. Mais obtenez-vous réellement le meilleur prix sur ce cadeau de dernière minute ? C’est là qu’intervient CNET Shopping. Cette extension de navigateur était auparavant connue sous le nom de Priceblink et est récemment devenue une partie de la famille CNET. Une fois installé, il vous accompagne lorsque vous magasinez chez plusieurs de vos détaillants en ligne préférés – Amazon, Walmart, Best Buy et Target, pour n’en nommer que quelques-uns – où il s’assurera que vous obtenez la meilleure offre (parmi les magasins que nous couvrons).

Il a trois caractéristiques principales – voici comment cela fonctionne.

Trois façons d’économiser

Lorsque vous installez l’extension CNET Shopping, vous débloquez trois façons d’économiser de l’argent lorsque vous magasinez en ligne.

Capture d’écran par CNET



Comparaison de prix: Une fois que vous avez installé l’extension, dirigez votre navigateur vers une page de produit chez n’importe quel grand détaillant en ligne – Amazon, Target, Walmart et autres – et CNET Shopping recherchera instantanément sur le Web de meilleures offres. Bien qu’il ne soit pas infaillible, il fournit généralement un excellent aperçu des prix concurrents parmi les meilleurs magasins du Web. Vous saurez tout de suite si vous obtenez le meilleur prix ou si vous pouvez passer à un concurrent plus abordable.

Chercheur de coupons : Saviez-vous que vous perdez peut-être des remises gratuites lorsque vous achetez en ligne ? Avec CNET Shopping installé, vous serez immédiatement informé des codes de réduction pertinents disponibles sur le site où vous faites vos achats, y compris une analyse de paiement pour vérifier les éventuelles offres finales.

Suivi des prix : Vous cherchez à acheter quelque chose, mais vous attendez qu’il soit en vente ? Avec le suivi des prix de CNET Shopping, vous pouvez faire exactement cela. Sur certains produits chez les détaillants pris en charge, vous verrez un bouton “Ajouter une alerte de prix” (comme indiqué ci-dessous) qui ajoutera ce produit à votre liste de suivi personnelle. Si et quand il atteint un pourcentage de remise que vous spécifiez, vous en serez informé afin que vous puissiez bondir sur la vente.

Amazon/Capture d’écran par CNET



Comment installer

Cliquez simplement ici (ou sur le bouton ci-dessus) pour installer l’extension CNET Shopping. Il est entièrement gratuit et fonctionne avec tous les principaux navigateurs Web de bureau, y compris Chrome, Safari, Firefox et Edge. L’installation est rapide et facile (et vous pouvez toujours la désinstaller à partir du menu des paramètres de votre navigateur, si vous le souhaitez).

Vous cherchez plus d’offres et de conseils d’achat?

L’extension CNET Shopping n’est qu’un des moyens par lesquels nous vous aidons à économiser de l’argent. Rejoignez les milliers d’abonnés de la Groupe de textos CNET Deals qui obtiennent notre meilleur choix chaque jour de la semaine directement sur leur téléphone – souvent quelque chose dans la fourchette de moins de 30 $.

Autres façons d’économiser :

Consultez notre section Offres CNET. Voir chaque affaire CNET met en lumière tous les jours.

Voir CNET met en lumière tous les jours. Guide des cadeaux de Crumpe. Notre siège social pour meilleurs choix de cadeaux — pour les vacances, ou à tout autre moment de l’année.

Notre siège social pour — pour les vacances, ou à tout autre moment de l’année. Coupons CNET : Comme indiqué ci-dessus, CNET Shopping recherche automatiquement les meilleurs coupons applicables pendant que vous magasinez. Mais si vous préférez parcourir les offres disponibles, consultez notre centre de coupons.

Plus de conseils d’achat :